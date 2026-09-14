Les excuses de Grosjean à McLaren après des propos polémiques et infondés

Consultant pour Canal+ et la Formule 1, Romain Grosjean a présenté publiquement ses excuses à McLaren et à Zak Brown. Sur place à Madrid pour le Grand Prix d'Espagne, le Français a, pendant la course dimanche, commenté des déclarations du patron de McLaren de manière très acerbe, estimant dans un premier temps que le discours tenu à l'issue des qualifications avait tout pour saper le moral d'Oscar Piastri.

"J'ai vu une déclaration de Zak Brown sur le tour de Lando Norris ; il a découpé à la scie sauteuse et à la tronçonneuse Oscar Piastri sur place", a d'abord réagi Romain Grosjean, alors que le champion du monde en titre avait signé la pole position la veille sur le Madring. "S'il lui restait du moral à Piastri, il n'en a plus."

"La dureté, la violence de cette déclaration... La question était que Norris avait fait une bonne qualif et on lui demandait comment expliquer la différence. En gros, il a dit que Lando était champion du monde et qu'il était meilleur qu'Oscar."

"Il a un petit peu oublié que l'an dernier, Oscar était en tête du championnat du monde, qu'à Monza ils lui ont demandé de laisser passer Lando et que ce n'était peut-être pas forcément la chose à faire à ce moment-là. C'était étonnant, très étonnant, et ça m'a laissé bouche bée au moment où j'ai entendu cette déclaration."

Ce qu'a vraiment dit Zak Brown

Zak Brown félicitant Lando Norris. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Le problème, c'est que Zak Brown n'a pas réellement tenu ces propos, que Romain Grosjean a en fait mal compris, et qui étaient issus d'une interview menée après les qualifications du Grand Prix d'Espagne au micro de F1 TV, en présence de Juan Pablo Montoya, Jolyon Palmer... et Romain Grosjean.

"Tout le tour était incroyable et Lando devient meilleur, encore et encore", avait confié Zak Brown. "Quand on voit un tour comme celui-là, on se dit simplement : 'C'est un champion du monde'. "

Puis, interrogé par Montoya sur l'écart de performance entre ses deux pilotes, il avait précisé : "Je pense que, premièrement, Lando était à son meilleur niveau, non ? Je ne pense donc pas qu'il restait quoi que ce soit à aller chercher. Il a trouvé ce qu'il fallait."

"Oscar était collé à lui tout le week-end et n'a simplement pas réussi à trouver ce petit plus sur un tour. Nous allons continuer à analyser cela. Il va regarder les données et il réagira probablement comme nous tous en se disant : 'Waouh, quel tour !'"

J'ai complètement mal compris ses propos et je tiens à m'en excuser.

La sortie de Romain Grosjean au micro de Canal+ pendant le direct de la course n'est pas passée inaperçue et a été largement reprise et commentée, notamment sur les réseaux sociaux. Dimanche soir, le pilote tricolore a publié ses excuses et expliqué qu'il avait en effet mal compris les propos de Zak Brown.

"Aujourd'hui, j'ai fait un commentaire sur Canal+ concernant les propos de Zak Brown au sujet d'Oscar Piastri, lors d'une interview accordée hier à F1 TV, à laquelle j'ai participé", a-t-il écrit. "J'ai complètement mal compris ses propos et je tiens à m'en excuser. Je sais à quel point il est important pour Zak et pour toute l'équipe McLaren de respecter leurs pilotes et de les traiter de manière juste et équitable."

"McLaren avait la voiture la plus rapide aujourd'hui et a manqué de chance avec la VSC. Je suis certain que Lando comme Oscar auront une nouvelle occasion de se battre pour la victoire à Bakou."

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