Lando Norris critique une VSC "injuste" qui lui a coûté la victoire

Auteur d'une pole position remarquable ce samedi, Lando Norris avait fait le plus dur en conservant la tête de course au départ puis en s'échappant face à Kimi Antonelli jusqu'à compter six secondes d'avance.

Toutefois, le Britannique a ensuite été piégé par le pire timing possible pour le Virtual Safety Car - déployé au 14e tour pour l'incident de Lance Stroll -, qui a débuté au moment où il ne pouvait plus rentrer au stand et s'est achevé alors qu'il était à quelques hectomètres de son entrée dans la pitlane.

Ses adversaires directs, Antonelli et Max Verstappen, sont eux bien passés au stand sous VSC et en ont profité pour gagner beaucoup de temps sur le Britannique dans l'interminable pitlane du Madring. Ils ont tous les deux terminé devant lui au terme des 57 tours de l'épreuve.

Interrogé par Sky Sports sur la possibilité pour McLaren et lui d'éventuellement anticiper la VSC, le champion du monde 2025 a répondu : "J'ai passé la voie des stands, je vais donc devoir en parler à l'équipe, mais ce n'est pas un jeu de devinettes, vous savez. J'ai simplement manqué de chance."

Lando Norris (McLaren) Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Je suis le seul sur toute la grille à ne pas m'être arrêté", a-t-il ajouté, même si en réalité plusieurs autres pilotes ne se sont pas arrêtés, par choix. "J'ai donc perdu 20 secondes par rapport à l'ensemble de la grille. C'est hors de mon contrôle, c'est hors de leur contrôle."

"C'est une règle qui ne devrait pas déterminer l'issue d'une course. Une course devrait être remportée par celui qui est capable de réaliser la meilleure performance, qui prend peut-être un risque en optant pour un arrêt au stand tardif, en prolongeant son relais, et où une voiture de sécurité peut éventuellement intervenir plus tard et jouer en sa faveur, car c'est l'un des facteurs déterminants."

C'est simplement… injuste, mais c'est déjà arrivé par le passé. D'autres en ont tiré profit. J'en ai probablement moi-même profité par le passé.

"Mais si tout le monde profite d'un arrêt au stand sous Safety Car ou sous VSC, cela signifie que vous n'y gagnez rien. C'est simplement… injuste, mais c'est déjà arrivé par le passé. D'autres en ont tiré profit. J'en ai probablement moi-même profité par le passé."

Ce n'était pas via une VSC, mais le tout premier succès de Lando Norris en F1, lors du GP de Miami 2024, avait vu le Britannique remporter la course après une intervention heureuse de la voiture de sécurité alors que Max Verstappen était aux commandes.

"C'est juste que… Je ne pense pas que beaucoup de pilotes aient perdu une victoire à cause de ça, donc… C'est frustrant. Je ne pense pas que ce soit la manière dont on devrait perdre. Nous en avons déjà parlé lors des briefings des pilotes, en disant qu'ils devraient la laisser, au moins pendant un tour pour que ce soit équitable pour tout le monde."

"Aujourd'hui, j'ai été le seul à en pâtir. Et j'ai perdu environ 20 secondes de temps de course, et c'est… Ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer."