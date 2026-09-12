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La grille de départ du Grand Prix d'Espagne F1 2026
Résumé de qualifications
Formule 1 GP d'Espagne

Norris sort de nulle part et chipe la pole à Antonelli au Madring !

Lando Norris a signé la toute première pole position de l'Histoire du Madring en F1, devançant Kimi Antonelli et Max Verstappen au terme des qualifications du Grand Prix d'Espagne 2026.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Oliver Bearman, Haas

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Fernando Alonso, Aston Martin

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Les supporters manifestent leur soutien dans la fan zone

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Guenther Steiner

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Liam Lawson, Red Bull Racing

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Fernando Alonso, Aston Martin

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Liam Lawson, Red Bull Racing

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Le commissaire de piste déblaye les débris de la piste

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Fernando Alonso, Aston Martin

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Pierre Gasly, Alpine

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Nico Hülkenberg, équipe Audi F1, Lance Stroll, Aston Martin

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Samedi au Madring
38

Dans une séance spectaculaire mais sans aucun accident, c'est Lando Norris qui s'est offert la pole position du Grand Prix d'Espagne 2026 de F1, une performance surprise pour le pilote McLaren qui ne semblait pas en position de jouer avec Kimi Antonelli (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Ferrari), qui complètent le top 4.

Lire aussi :

Q1 - ¡E viva España!

La séance débute avec 30°C dans l'air et 54°C sur la piste, mais sans Oliver Bearman. Haas n'a en effet pas eu le temps de réparer sa monoplace après son gros accident des EL3. En revanche, pas de soucis chez Ferrari, où Lewis Hamilton - dont la SF-26 était bien moins abîmée - est au rendez-vous.

Si la plupart des pilotes s'élancent en pneus tendres (rouges), les Ferrari et Max Verstappen font le choix des mediums (jaunes). Kimi Antonelli signe la première référence intéressante, en 1'33"566, avant d'être battu quelques minutes plus tard par Liam Lawson, armé des tendres, en 1'33"316. Verstappen échoue à 0"065 de son équipier avec ses gommes à bandes jaunes et Lando Norris (tendres) est alors troisième à 0"153. 

Fernando Alonso (Aston Martin)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Chez Mercedes, l'on note déjà une assez grande prise de risque : Antonelli, en amélioration, tire tout droit au virage 17 mais évite le mur, alors que George Russell va au contact au virage 21 - comme Alexander Albon en matinée -, tout en pouvant terminer sa boucle.

Sur une dernière tentative, les Flèches d'Argent se repositionnent : Antonelli réalise un tour en 1'33"267 mais Russell fait mieux en 1'33"211. Les trois premiers, à savoir les deux Mercedes et Lawson, se tiennent en 0"099.

Dans la zone rouge, outre Bearman et Lance Stroll - ce dernier étant assuré d'une pénalité moteur et d'un départ depuis le fond de grille - qui n'ont pas de chrono au compteur, les Cadillac et l'autre Aston Martin de Fernando Alonso ne produisent pas de miracles. Ils sont accompagnés par Carlos Sainz, devancé de 0"005 par Albon. Les deux Espagnols sont donc éliminés d'entrée lors des ces qualifications pour leur GP national.

Éliminés en Q1 : Sainz, Alonso, Pérez, Bottas, Bearman et Stroll

Spain GP d'Espagne - Q1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 10

1'33.211

   S 209.099
2 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 8

+0.056

1'33.267

 0.056 S 208.974
3 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 6

+0.099

1'33.310

 0.043 S 208.877
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.170

1'33.381

 0.071 M 208.719
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 7

+0.258

1'33.469

 0.088 S 208.522
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 6

+0.320

1'33.531

 0.062 M 208.384
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.321

1'33.532

 0.001 M 208.382
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 10

+0.618

1'33.829

 0.297 S 207.722
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.752

1'33.963

 0.134 S 207.426
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.775

1'33.986

 0.023 S 207.375
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+1.035

1'34.246

 0.260 S 206.803
12 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 9

+1.100

1'34.311

 0.065 S 206.660
13 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 9

+1.129

1'34.340

 0.029 S 206.597
14 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 7

+1.206

1'34.417

 0.077 S 206.428
15 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 5

+1.456

1'34.667

 0.250 S 205.883
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+2.096

1'35.307

 0.640 S 204.501
17 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 9

+2.101

1'35.312

 0.005 S 204.490
18 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+2.177

1'35.388

 0.076 S 204.327
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+2.702

1'35.913

 0.525 S 203.209
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 8

+4.800

1'38.011

 2.098 S 198.859
21 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 0

 

      
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 2

 

   S  
Voir les résultats complets

Q2 - Une semaine après la pole, Gasly cale déjà

Cette fois, pas de doute : tous les pilotes sont en pneus tendres. Les Mercedes haussent le ton, Antonelli réalisant 1'32"603, mais Verstappen parvient à répliquer en 1'32"557. Derrière eux, le troisième pilote le plus rapide à ce stade est Russell, à 0"293 du Néerlandais.

Les seules voitures sans aucun temps après cette première salve sont les Alpine ; pour Franco Colapinto, cela s'explique tout bonnement par une énorme frayeur, avec un décrochage, bien rattrapé, dans La Monumental. 

 

Chez Ferrari, on fait un choix différent du reste de la grille puisque les deux pilotes ne rentrent pas au stand et continuent sur leur train. Cela s'avère une bonne idée puisque, sur un second tour, Hamilton se repositionne à 0"153 et Leclerc à 0"198.

Dans le dernier run, sur un train de pneus usés, Antonelli revient provisoirement à 0"034 de Verstappen mais ce dernier, ressorti en gommes neuves, abaisse encore sa marque en 1'32"431. Derrière le top 4, qui n'évolue pas en dépit d'une nouvelle amélioration de Hamilton notamment, Lawson se replace dans le top 5, suivi par Russell, Norris, l'étonnant Colapinto, Piastri et Lindblad. 

L'on retrouve dans la zone d'élimination les Audi, les deux Français - un nouveau retour à la réalité pour Pierre Gasly après sa pole de Monza -, Tsunoda et Albon.

Éliminés en Q2 : Hülkenberg, Bortoleto, Ocon, Gasly, Tsunoda et Albon.

Spain GP d'Espagne - Q2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

1'32.431

   S 210.864
2 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 14

+0.160

1'32.591

 0.160 S 210.499
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.279

1'32.710

 0.119 S 210.229
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 15

+0.324

1'32.755

 0.045 S 210.127
5 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 12

+0.349

1'32.780

 0.025 S 210.071
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 16

+0.419

1'32.850

 0.070 S 209.912
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 13

+0.442

1'32.873

 0.023 S 209.860
8 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 11

+0.607

1'33.038

 0.165 S 209.488
9 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 16

+0.773

1'33.204

 0.166 S 209.115
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 15

+0.773

1'33.204

 0.000 S 209.115
11 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 13

+0.792

1'33.223

 0.019 S 209.072
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+0.957

1'33.388

 0.165 S 208.703
13 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 11

+1.236

1'33.667

 0.279 S 208.081
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 11

+1.322

1'33.753

 0.086 S 207.890
15 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 15

+1.653

1'34.084

 0.331 S 207.159
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 14

+3.101

1'35.532

 1.448 S 204.019
Voir les résultats complets

Q3 - Norris du diable vauvert

Les 13 dernières minutes de la séance débutent avec les Mercedes en tête du groupe, l'écurie ne voulant pas prendre le risque d'un incident. Antonelli signe 1'32"140 mais Hamilton fait mieux en 1'32"079. Derrière eux, Russell est à 0"186, Leclerc à 0"206 et Verstappen à 0"254. Norris, Piastri et Lawson suivent, alors que le top 10 provisoire se referme sur Colapinto et Lindblad, ces deux derniers étant toutefois les seuls à avoir effectué ce premier run en pneus usés.

Pour la dernière tentative de la journée, tout le monde est en pneus neufs et les Mercedes ouvrent à nouveau le bal. Dans un tour d'attaque intégrale, Antonelli se hisse en tête en 1'31"835 et, cette fois, Hamilton ne fait pas mieux en échouant à 0"178.

Mais la surprise vient d'ailleurs puisque c'est Norris - que personne n'avait vu venir - qui prive Antonelli de la pole avec un tour en 1'31"824, 11 millièmes devant le leader du championnat ! C'est la 19e pole de la carrière du champion du monde 2025 en Formule 1.

Derrière les deux premiers, l'on retrouve dans l'ordre Verstappen, Hamilton, Leclerc, Russell, Piastri, Lawson, Colapinto et Lindblad.

Spain GP d'Espagne - Q3

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 19

1'31.824

   S 212.258
2 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 20

+0.011

1'31.835

 0.011 S 212.232
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 18

+0.140

1'31.964

 0.129 S 211.935
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 21

+0.189

1'32.013

 0.049 S 211.822
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 21

+0.195

1'32.019

 0.006 S 211.808
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22

+0.325

1'32.149

 0.130 S 211.509
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+0.470

1'32.294

 0.145 S 211.177
8 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 18

+0.492

1'32.316

 0.022 S 211.126
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 17

+1.079

1'32.903

 0.587 S 209.793
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 21

+1.217

1'33.041

 0.138 S 209.481
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