Hadjar déçu par sa troisième place à Sepang : "Le tour, il est pas bon"

Pour la seconde course depuis son retour de blessure, Isack Hadjar s'est de nouveau offert un top 4 en qualifications, profitant d'une Red Bull clairement à son aise sur le circuit de Sepang pour signer le troisième temps de l'exercice au Grand Prix de Bahreïn 2026 de F1.

Toutefois, le Français n'a pas caché sa déception face à cette performance. S'il estime ainsi que son équipier Max Verstappen, auteur de la pole position - sa première de la saison, mais aussi la première de Red Bull en 2026 et la toute première du moteur Red Bull Ford -, était intouchable, le fait que Lewis Hamilton soit parvenu à s'intercaler est source de frustration.

"En fait, j'ai l'impression d'avoir fait un bon boulot de la Q2 à la Q3, je me suis bien rapproché, et le dernier tour, j'ai tout envoyé en fait", a-t-il lancé au micro de Canal+. "Déjà les pneus étaient en dehors de la fenêtre [de fonctionnement optimale] avant de commencer le tour, donc je savais que ça allait être compliqué."

On n'a rien vraiment aligné, donc c'est dommage. Je pense qu'il y avait la P2 de faisable.

"Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les stands, peut-être qu'on est sortis plus vite que prévu, qu'on a moins attendu... Et ici, on a envie de démarrer [avec des pneus] assez froids, donc c'est dommage de ce point de vue-là."

"Mais oui, le tour, il n'est pas bon, la voiture est compliquée à piloter à ce moment-là, dans les lignes droites je perds comparé à [mon précédent meilleur tour]. On n'a rien vraiment aligné, donc c'est dommage. Je pense qu'il y avait la P2 de faisable. Max était trop fort ce week-end. Mais ouais, P2, j'aurais été satisfait."

La stratégie pour faire la différence en course

Isack Hadjar (Red Bull) Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Hadjar avait quoi qu'il en soit au-dessus de sa tête une épée de Damoclès puisque, qu'importe sa place en qualifications, il allait de toute façon devoir reculer de cinq positions pour changement hors quota d'un élément de son unité de puissance. Il s'élancera donc huitième ce dimanche, avec le risque que la belle forme de la RB22 soit entravée par le fait d'évoluer dans le trafic.

"En fait, le truc, c'est que tu as beau avoir une voiture qui marche bien, quand tu es derrière [d'autres voitures] sur des pistes comme ça où il fait tellement chaud, tu as envie de trouver de l'air frais et donc tu es derrière des voitures peut-être plus lentes mais final, tout est en surchauffe."

"Et pour doubler, ça ne va pas être facile. Donc, en fait, au niveau de la stratégie, c'est là où on va essayer de faire la différence. On ne sait pas trop combien d'arrêts on va faire. Mais il y en aura plusieurs."

Lire aussi : Formule 1 La grille de départ du Grand Prix de Bahreïn F1 2026