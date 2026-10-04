La FIA explique le bug logiciel à l'origine du départ retardé à Sepang

La FIA a expliqué pourquoi les Formule 1 ont rencontré des problèmes techniques avant le Grand Prix de Bahreïn de dimanche, en Malaisie.

Le départ de la course de Sepang a été retardé de 40 minutes en raison d'une forte averse, avant qu'un tour de formation chaotique ne voie notamment les pilotes de la première ligne, Max Verstappen et Lewis Hamilton, victimes d'un bug rendant l'accélérateur inopérant. De nombreuses voitures se sont alors retrouvées à l'arrêt, entraînant le déploiement du drapeau rouge.

La situation a été qualifiée d'"inacceptable" par Sergio Pérez, tandis que Lando Norris a décrit l'événement comme "tout simplement horrible", estimant que cela démontrait que "nous ne devrions pas avoir ce genre de choses, tout l'aspect électronique", alors que le problème était lié aux nouvelles monoplaces de la Formule 1, dont 47% de la puissance provient de la partie électrique.

Nikolas Tombazis, responsable de la monoplace à la FIA, a désormais expliqué que, la F1 n'ayant encore jamais roulé en conditions réellement humides cette saison, elle avait été prise de court par la réaction de l'unité de puissance lorsque les voitures roulaient extrêmement lentement à ce moment-là. Une mise à jour logicielle a donc dû être effectuée, entraînant un délai de 53 minutes avant la reprise de la course.

"Nous n'avons pas pu tester le logiciel aussi largement que nous l'aurions souhaité, car il y a eu très peu de roulage sur piste humide cette année, et il y a eu une combinaison de circonstances qui a provoqué l'apparition de ce bug", a déclaré Tombazis.

Nikolas Tombazis (FIA) Photo de: Kym Illman / Getty Images

"En gros, lors du tour de formation, certaines voitures ont roulé très lentement, presque jusqu'à l'arrêt. Il y a eu un effet accordéon entre les voitures et certaines se sont presque complètement arrêtées. Et ce bug empêchait la puissance d'être redéployée et les voitures de repartir. Je pense que si nous avions eu un peu plus de tests, nous aurions probablement réussi à le détecter à temps et à éviter une telle situation."

Tombazis a salué la réaction de la FIA, qui a permis de résoudre le problème aussi rapidement que possible.

"Une fois le problème survenu, nos équipes ont très rapidement compris ce qui se passait et ont dû travailler sous une forte pression pour préparer une mise à jour du logiciel, qui a été envoyée aux équipes, lesquelles ont dû l'installer sur leurs voitures", a-t-il ajouté.

"Tout cela a pris environ 20 minutes. Cela a peut-être semblé durer cinq heures aux spectateurs qui attendaient le départ de la course et à tous les autres, ce qui est compréhensible, et nous en sommes désolés. Mais je pense que la réaction a été assez rapide compte tenu du problème."

Tout le monde n'était toutefois pas mécontent de voir certaines voitures rencontrer des problèmes. Huitième à l'arrivée, Fernando Alonso a plaisanté à l'issue d'une journée inhabituellement réussie pour Aston Martin-Honda : "J'avais 50 % d'abandons cette année, ils n'ont jamais arrêté la course pour nous."