EL3 - Hamilton et Bearman dans le mur, Antonelli meilleur temps

Dans une séance marquée par deux drapeaux rouges, pour les accidents de Lewis Hamilton (Ferrari) et Oliver Bearman (Haas), c'est Kimi Antonelli (Mercedes) qui a signé le meilleur temps des EL3 devant Charles Leclerc (Ferrari) et Oscar Piastri (McLaren).

Le soleil est toujours au rendez-vous dans la capitale espagnole pour le dernier roulage avant les qualifications, avec 24°C dans l'air et 44°C sur la piste au moment où le feu passe au vert en bout de voie des stands. Comme souvent, ça ne se bouscule pas au portillon au tout début de cette séance du samedi ; il faut attendre plus de cinq minutes pour voir des monoplaces, en l'occurrence les Audi, en piste.

Alors que les premiers chronos tombent, on travaille toujours dans le garage Racing Bulls, où les mécaniciens sont aux prises avec un problème sur la voiture reconstruite d'Arvid Lindblad, après son accident des EL2.

Alexander Albon donne, à son tour, du travail à son écurie en flirtant un peu trop avec le mur en entrée de virage 21, ce qui provoque une casse au niveau du demi-train arrière gauche. La Williams, par ailleurs peu abîmée par ce contact somme toute léger, rentre en crabe dans les stands.

Au quart d'heure de roulage, les écuries de pointe commencent à peupler la feuille des temps, avec les gommes tendres. Les Ferrari de Charles Leclerc puis Lewis Hamilton prennent ainsi la tête, le Britannique signant 1'34"284 en pneus tendres. Un drapeau jaune est brièvement brandi après un petit tout droit de Carlos Sainz au virage 8, qui évite de justesse le contact avec les barrières.

Hamilton part en Ferrari et rentre en scooter

Kimi Antonelli, leader la veille, ne tarde pas à se signaler en réalisant 1'33"664, battu par Leclerc - sur un second tour lancé - en 1'33"332. Entre-temps, Lance Stroll a exécuté un 360° dans l'échappatoire du virage 20. Alors qu'il est en passe d'améliorer la référence, Hamilton freine un peu trop tard au dernier virage et tire droit dans le Tecpro.

Le septuple champion du monde brise l'aileron avant dans la manœuvre et entraîne le déploiement du drapeau rouge. Après une marche arrière pour se dégager, Hamilton peut repartir, mais la moustache brisée se fiche sous la roue avant droite - ce qui finira par entraîner une crevaison.

S'il tente bien de rallier la voie des stands, contre l'avis de son ingénieur de piste, le pilote de la Scuderia finit par garer sa monoplace sur le bas-côté, au virage 14, pour qu'elle soit prise en charge par les commissaires. Il regagne le paddock en tant que passager d'un scooter.

Quart d'heure madrilène et accident pour Bearman

Si la SF-26 est rapidement mise en sécurité, le travail sur les barrières du dernier virage prend pas mal de temps. Tellement de temps, en fait, que la direction de course prend la décision rare de stopper le chronomètre de la séance avec 15'38 restantes, après une vingtaine de minutes d'attente, pour éviter que les pilotes ne perdent tout le temps de roulage disponible.

La séance reprend finalement à 13h32, un horaire auquel elle aurait déjà dû être achevée. Ce délai dans la reprise du roulage aura au moins permis à Racing Bulls de terminer le travail autour de la voiture de Lindblad, qui reprend la piste avec la plupart des autres pilotes dont les monoplace ne sont pas abîmées.

Ce dernier quart d'heure voit logiquement les pilotes s'entraîner en vue des qualifications, sur une piste désormais chauffée à 49°C. En pneus tendres neufs, Leclerc améliore sa marque en 1'32"963, 0"070 devant Lando Norris et 0"297 devant Antonelli. Sur un second tour, l'Italien se hisse en tête, en 1'32"797, 0"166 devant un Leclerc qui ne parvient pas à progresser.

Personne, ensuite, ne réussit à l'améliorer. La séance est définitivement interrompue par un nouvel accident, celui d'Oliver Bearman, qui abîme copieusement sa Haas à l'entrée de la chicane rapide qui précède La Monumental.

Le Britannique a perdu l'arrière en engageant sa VF-26 dans le virage 10, avant d'être envoyé en tête-à-queue dans le mur sur l'extérieur. En dépit de la violence de l'impact, il est indemne et sort par ses propres moyens.