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Le programme du Grand Prix d'Espagne F1 2026 : dates, horaires et infos

Place à la 14e manche de la saison 2026 de Formule 1, à savoir le Grand Prix d'Espagne, qui se disputera du vendredi 11 au dimanche 13 septembre sur le tout nouveau tracé de Madrid.

Fabien Gaillard
Publié:
Programme F1 2026 Espagne v1

Le Grand Prix d'Espagne va constituer la 14e manche de la saison 2026 de Formule 1, avec une particularité puisqu'il se disputera sur un tout nouveau circuit, le tracé urbain du Madring, à Madrid.

Lire aussi :

Horaires du Grand Prix d'Espagne 2026

Date Séance

Horaires français
Vendredi 11 septembre Essais Libres 1 13h30 - 14h30
  Essais Libres 2 17h00 - 18h00
     
Samedi 12 septembre Essais Libres 3 12h30 - 13h30
  Qualifications 16h00 - 17h00
     
Dimanche 13 septembre Course 15h00

Où regarder le Grand Prix d'Espagne ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel de la Formule 1 en France. Comme lors des dernières saisons, elles diffuseront l'intégralité du week-end pour tous les Grands Prix de la saison.

Pour le Grand Prix d'Espagne, les essais libres et les qualifications seront diffusés sur Canal+ Sport. Il faudra basculer sur Canal+ pour la course.

Le circuit du Madring

La courbe Monumental sur le Madring.

La courbe Monumental sur le Madring.

Photo de: Ferrari

Sur ses 55 éditions jusqu'ici, le Grand Prix d'Espagne a connu cinq circuits différents. Il débuta avec deux éditions dans les années 1950 à Pedralbes, un tracé urbain situé à Barcelone, avant une alternance entre un autre circuit dans la capitale catalane, la mythique piste de Montjuïc Park et le tracé plus conventionnel de Jarama, situé à 30 km de Madrid.

Cette alternance mise en place à la fin des années 1960 s'arrêtera au milieu des années 1970, après la dramatique édition 1975 à Montjuïc, qui verra la mort de plusieurs personnes en bord de piste après l'accident de Rolf Stommelen et sonnera le glas de ce circuit déjà fortement critiqué pour sa sécurité défaillante.

Jarama prendra alors seule le relais avec cinq éditions organisées de 1976 à 1981. Ensuite, le GP d'Espagne connaîtra une absence de cinq années avant d'être définitivement pérennisé au calendrier, d'abord à Jerez (entre 1986 et 1990), avant un déménagement pour très longtemps sur le tracé de Catalunya, non loin de Barcelone. Ce dernier a accueilli la F1 sous le non de GP d'Espagne sans discontinuer de 1991 à 2025 (et l'a encore fait cette année sous le non de GP de Barcelone).

Pour 2026, la F1 poursuivant sa quête de tracés urbains dans des métropoles, le circuit du Madring, situé dans la capitale espagnole, fait donc sa grande apparition au calendrier. C'est la première piste inédite depuis Las Vegas en 2023 et elle promet donc un saut dans l'inconnu.

Long de 5,416 et composé de 22 virages, elle est tracée autour de l'IFEMA, un centre des congrès et un parc d'exposition situé à Madrid. Malgré son statut urbain - qui est toutefois à relativiser à l'ère moderne puisqu'une grande partie de la piste à été construite spécialement pour le GP -, il propose du dénivelé et une grande variété de virages, dont certains très spectaculaires sur le papier comme "Monumental", une interminable courbe à droite en banking qui constitue le 12e tournant de cette piste tout juste construite. 

En course, il faudra boucler 57 tours, pour une distance totale de 308,524 km.

Les derniers polemen et vainqueurs du GP d'Espagne F1

Oscar Piastri est le dernier vainqueur en date d'un GP d'Espagne, à Barcelone en 2025.

Oscar Piastri est le dernier vainqueur en date d'un GP d'Espagne, à Barcelone en 2025.

Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Année Pole position Victoire
2025 Australia Oscar Piastri Australia Oscar Piastri
2024 United Kingdom Lando Norris Netherlands Max Verstappen
2023 Netherlands Max Verstappen Netherlands Max Verstappen
2022
 Monaco Charles Leclerc Netherlands Max Verstappen
2021
 United Kingdom Lewis Hamilton United Kingdom Lewis Hamilton
2020
 United Kingdom Lewis Hamilton United Kingdom Lewis Hamilton
2019 Finland Valtteri Bottas United Kingdom Lewis Hamilton
2018 United Kingdom Lewis Hamilton United Kingdom Lewis Hamilton
2017 United Kingdom Lewis Hamilton United Kingdom Lewis Hamilton
2016 United Kingdom Lewis Hamilton Netherlands Max Verstappen

La météo attendue à Madrid

Comme à Monza, c'est une météo estivale qui attend pour le moment les pilotes de Formule 1. Sur un circuit qui s'annonce physique, les organismes pourraient souffrir, avec un peu plus de 30°C en journée tout au long du week-end. 

Course suivante : Grand Prix d'Azerbaïdjan (24-26 septembre)

Retrouvez le calendrier F1 2026 complet

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