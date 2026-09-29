Razgatlioglu s'avoue submergé par la quantité d'infos à gérer en MotoGP

Toprak Razgatlioglu ne cache rien de ses difficultés d'adaptation au MotoGP. Talent pur indéniable, le Turc ne goûte guère les pneus Michelin et répète à l'envi avec quelle impatience il attend la bascule vers les produits Pirelli l'an prochain pour espérer véritablement passer un cap.

Mais il y a un autre aspect qui perturbe le champion du Superbike : c'est la densité du travail imposé aux pilotes en MotoGP. Outre le programme des séances, avec deux courses précédées par des essais qui imposent d'être très vite dans le coup pour bien se qualifier, ce sont les réunions techniques qui semblent surprendre Razgatlioglu.

Au Red Bull Ring, il décrivait notamment la somme d'informations qu'il lui a fallu intégrer dès la journée de jeudi, lors de la traditionnelle réunion de début de week-end avec son groupe technique où les exigences du circuit lui ont été exposés.

"Ils m'ont expliqué beaucoup de choses", expliquait le pilote, pour qui chaque piste est un nouvel apprentissage, indépendamment du chemin déjà parcouru depuis le début de l'année : "Je ne sais pas d'où je repars".

Et d'énumérer ce que ses techniciens lui ont expliqué : "Les pneus n'ont pas de grip ici, la gestion est très importante. Et puisqu'il n'y a pas de grip arrière, il faut essayer de freiner la moto avec le pneu avant."

"C'est aussi très important d'avoir la bonne trajectoire. Si on n'utilise pas l'avant, il commence à se bloquer. Si on suit un pilote en course, le pneu avant chauffe et commence à se bloquer…. J'ai dit 'Comment je peux me concentrer pour être rapide ?' parce qu'il y a beaucoup de choses, et c'est parfois très difficile."

Plus dur à accepter avec son palmarès

Comme étourdi par la quantité d'éléments à prendre en compte, Toprak Razgatlioglu sent bien qu'il est ramené chaque week-end à son statut de rookie. Pas si simple à accepter pour un pilote de bientôt 30 ans et qui a déjà beaucoup construit au cours de sa carrière.

"La dernière fois que j'ai connu ça, c'était en 2018", se souvient-il en se remémorant ses débuts dans la catégorie reine des dérivées de la série. "C'était une saison vraiment dure pour moi, quand je suis arrivé en Superbike avec Kawasaki. J'étais tout le temps neuvième, dixième ou 12e."

"Ce n'est pas si mauvais d'être 12e, mais je commençais à me dire que je n'avais aucun potentiel. J'ai commencé à me dire ça, j'ai même songé à arrêter la compétition. Et puis, quand je suis monté sur le podium, tout a changé et j'ai commencé à y croire."

Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing) Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

À ce stade de son parcours en MotoGP, le podium paraît pour le moment inaccessible à la régulière, comme il l'est objectivement pour n'importe quel autre pilote Yamaha. Or, pour un pilote habitué depuis des années à n'évoluer qu'au sommet, voire à faire figure de référence, écumer les dernières places chaque week-end a un côté assommant.

"C'est plus dur maintenant, parce que j'ai déjà trois titres mondiaux et que j'ai fait une saison incroyable l'an dernier. Ici, je finis 15e, 18e, 12e… mon meilleur résultat est une 11e place. C'est plus dur pour moi parce que j'ai connu la victoire. En 2018, quand je faisais dixième ou 12e, c'était dur, mais pas à ce point, parce que j'avais toujours en tête que je voulais montrer quelque chose."

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En termes de pilotage et de maîtrise de sa moto, Toprak Razgatlioglu s'efforce pourtant de correctement s'acquitter de sa tâche. Les chronos n'y font toutefois jamais honneur et le verdict du classement est systématiquement cruel.

"Chaque week-end, je me concentre sur les chronos mais ma motivation est en baisse. C'est le cas tous les week-ends", reconnaît le pilote Pramac. "À Misano, la moto a beaucoup changé quand j'ai pris un pneu tendre. Ça a cassé ma dynamique, parce que tout allait bien dans la matinée avec le medium."

"En course, j'ai eu un bon rythme avec le pneu medium, parce que je suis habitué à rouler avec, mais je n'utilise pas le vrai potentiel du pneu tendre. Il faut que j'apprenne ça, parce que je ne comprends pas encore la limite avec ce pneu. C'est le plus gros problème pour moi : je ne suis pas relâché sur la moto, je ne ressens rien."

"Au freinage, je fais toujours ça [il mime le fait d'ouvrir la trajectoire, ndlr] parce que je sens que je suis déjà à la limite. La moto ne tourne pas parce que je ne freine pas dans la bonne zone par rapport au virage. Ce n'est pas facile de remédier à ce problème, c'est mon plus gros souci."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud