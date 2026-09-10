À quoi s'attendre pour les débuts de la F1 sur le Madring ?

Les dix années pendant lesquelles Madrid accueillera le Grand Prix d'Espagne, reprenant ainsi le flambeau de la course de Barcelone désormais organisée tous les deux ans, constituent la dernière initiative en date de la Formule 1 visant à organiser des épreuves au cœur des grands centres urbains.

Ce sera ainsi le cas pendant 57 tours, sur un circuit à deux visages particulièrement complexe, qui demandera aux pilotes et aux équipes un certain temps pour en maîtriser tous les aspects techniques.

Les premières images numériques du concept, baptisé "Madring", avaient suscité des réactions mitigées, certains craignant que le déménagement du Grand Prix d'Espagne du circuit permanent de Barcelone vers le quartier de Valdebebas, près de l'aéroport principal de Madrid, ne se traduise par l'ajout d'un énième tracé urbain générique, une jungle de béton qui serait rapidement abandonnée. Il n'est même pas nécessaire de regarder au-delà des frontières espagnoles pour évoquer le souvenir du Grand Prix de Valence, disparu depuis longtemps, un feu de paille peu inspiré qui est aujourd'hui un circuit fantôme.

Notre première visite du Madring en juin a montré que le circuit - initialement conçu par Dromo avant que les dernières étapes de la construction ne soient confiées à Tilke - n'était certainement pas aussi terrible que cela. Mais il ne ressemble assurément pas non plus à aucun autre circuit du calendrier.

Un challenge monumental ?

La zone autour de la ligne droite de départ et d'arrivée est située près du hall d'exposition de l'IFEMA et de voies d'accès publiques, ce qui confère sans aucun doute au premier secteur un rythme saccadé qui rappelle des circuits comme ceux de Miami et de Singapour.

Mais le secteur spécialement aménagé sur l'ancien site du festival "Mad Cool", où les concepteurs ont pu partir d'une page blanche, combine des virages exigeants entre vitesse moyenne et élevée, ponctués de nombreux changements de dénivelé et de dévers, ce qui dissipe toute idée selon laquelle le Madring serait un circuit banal et sans relief, incapable de mettre les pilotes à l'épreuve.

Le point de repère phare, qui figure sur l'affiche officielle de la course et d'autres supports promotionnels, est "La Monumental" : un long virage rapide en banking présentant l'inclinaison maximale autorisée de 24%. Ce virage de 550 mètres est bien plus long que le dernier virage de Zandvoort, puisqu'il décrit un arc de 270 degrés autour de l'extrémité nord du circuit.

La Monumental présente une inclinaison et un dénivelé qui varient en permanence.

Ce virage imposant, bordé d'une tribune à l'extérieur, fait forte impression sur place en raison de ses variations constantes de pente, de rayon et de dénivelé, qui le distinguent des autres virages inclinés du calendrier ou de ceux que l'on trouve sur les ovales. Il n'y a pas de zone de dégagement, mais l'extérieur est bordé d'une barrière SAFER.

"C'est un virage vraiment très spécial", a déclaré Charles Leclerc après l'avoir découvert lors d'une journée promotionnelle avec Ferrari. "C'est un virage où je pense qu'en qualifications, nous allons devoir être très courageux, car nous serons à la limite."

"Je suis convaincu qu'il peut devenir l'un des virages les plus emblématiques de la saison, en particulier grâce à la tribune. Cela renforcera l'expérience offerte par ce virage. Une chose est sûre : il faudra s'y engager à fond."

Ce virage est suivi d'une série de changements de direction à grande vitesse avec peu de dégagements. Comme l'a laissé entrevoir un test F3 ponctué de nombreux drapeaux rouges, le circuit sera difficile à maîtriser lors de cette première saison.

Le circuit du Madring.

Un problème de dépassements à Madrid ?

Les premières indications laissent penser que le circuit de Madring, s'il pourrait ne pas être le préféré des pilotes, constituera un véritable défi en termes de pilotage lors des qualifications. Il est toutefois encore trop tôt pour dire si ce circuit sera capable d'offrir un spectacle captivant.

En raison de ses nombreuses zones de freinage, il devrait se situer dans la moyenne en matière de récupération d'énergie. Les dépassements ne semblent pas particulièrement aisés, la ligne droite entre les virages 3 et 5 offrant la meilleure opportunité.

"Ce sera un circuit très exigeant", a déclaré Leclerc avec une certaine diplomatie. "Je ne sais pas trop ce qu'il en sera des dépassements, je ne suis pas sûr qu'il y en aura beaucoup, j'espère me tromper. Mais je pense que les qualifications et le défi que représente le pilotage sur un tel circuit seront parmi les moments les plus passionnants de la saison."

Lire aussi : MotoGP Le MotoGP n'a aucun projet de Grand Prix sur le circuit de Madring

Ce que Madrid peut offrir par rapport à Barcelone

C'est sur le plan de l'accessibilité que Madrid entend vraiment faire la différence. Le circuit n'est pas seulement situé à quelques minutes en voiture de l'aéroport, mais il est également relié au vaste réseau de métro et de trains de banlieue de Madrid. Les organisateurs promettent un accès sans encombre au circuit depuis n'importe quel point de la capitale, ce qui constitue depuis longtemps un aspect critique à Barcelone.

À cet égard, c'est exactement le type de site qui séduit désormais les dirigeants de la F1. Une course urbaine parfaitement intégrée à une "ville destination", dotée de toutes les commodités, de solutions de mobilité et de développement durable intégrées, et offrant suffisamment d'espace pour accueillir de vastes installations VIP.

"Vous savez mieux que moi que se rendre sur un circuit traditionnel et en repartir est un véritable cauchemar. Ici, nous disposons à la fois du métro au sud et du réseau ferroviaire de banlieue au nord, ce qui sera extrêmement pratique", a promis Carlos Jimenez, directeur des opérations de l'IFEMA.

"Ces deux lignes sont très rapides et comportent très peu d'arrêts, car elles ont été conçues pour relier rapidement l'aéroport au centre-ville. Nous pensons donc que l'expérience des fans pour se rendre au circuit fera toute la différence."

"C'est très pratique, mais en contrepartie, cela nous oblige à redoubler d'efforts pour offrir une expérience de qualité. Sinon, les fans retourneront rapidement vers les hôtels et les restaurants de la ville, car nous sommes en concurrence avec le centre-ville."

La F3 a réalisé un test sur le circuit fin août. Photo de: Madring

Reste à voir si Madrid sera en mesure de tenir sa promesse d'organiser une première édition sans accroc, avec une capacité maximale de 110 000 spectateurs. De nombreux exemples récents montrent que la première année est souvent synonyme d'apprentissage, comme à Miami et à Las Vegas. Le retour de la F1 à Madrid connaîtra sans doute lui aussi quelques ratés, mais les organisateurs affirment y être préparés.

"Ce n'est pas facile", a déclaré Luis Garcia Abad, ancien manager de Fernando Alonso et désormais directeur général de l'épreuve. "Je travaille dans le milieu de la F1 depuis 25 ans et je n'aurais jamais pensé que ce serait aussi difficile, au vu de tous les aspects dont il faut tenir compte."

"J'ai discuté avec tous les promoteurs, et les problèmes sont plus ou moins les mêmes lorsque l'on tente de créer quelque chose à partir de rien. Mais l'IFEMA nous a apporté de nombreuses solutions. Nous n'avions pas de circuit, mais nous avions le wifi, l'électricité et une station de métro à l'entrée principale. Si vous essayez d'organiser quelque chose sur un autre circuit, c'est un véritable cauchemar. Mais grâce à tous ces éléments [déjà en place], nous avons pu mener ce projet à bien."

"À présent, nous devons offrir la meilleure expérience client possible."