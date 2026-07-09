Leclerc et Hamilton ont roulé sur le Madring avec la Ferrari 2026

Le circuit de Madrid, baptisé Madring et nouveau théâtre du Grand Prix d'Espagne dès cette année, a franchi une étape importante dans ses préparatifs, à deux mois de l'épreuve inaugurale. Le tracé a accueilli, ce jeudi 9 juillet, une Formule 1 en piste pour la première fois, à l'occasion d'une journée de tournage organisée par la Scuderia Ferrari, comme l'avait révélé Motorsport.com en début de semaine.

Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont tous deux pris le volant de la Ferrari SF-26 dans le cadre d'un filming day, dans la limite de 100 km de roulage, conformément au règlement de la FIA, et avec des pneus de démonstration fournis par Pirelli. Le Monégasque était en piste le matin et le Britannique l'après-midi.

Charles Leclerc sur le Madring avec la Ferrari SF-26. Photo de: Madring

Au-delà de ces premiers tours de roue, cette journée a permis aux organisateurs de valider les infrastructures, les procédures opérationnelles, les dispositifs logistiques et les systèmes de sécurité du circuit dans des conditions proches de celles d'un week-end de Grand Prix. Ferrari avait d'ailleurs déployé des équipes et du matériel représentatifs d'une exploitation en course.

Pour l'écurie de Maranello, c'était par ailleurs une occasion rêvée de recueillir de premières données sur ce tracé qui fait cette année son apparition au calendrier, mais surtout d'avoir un premier ressenti des lieux et notamment de l'asphalte qui sera emprunté par les 22 pilotes de la grille à la fin de l'été.

Lewis Hamilton lors de sa découverte du Madring. Photo de: Madring

Long de 5,4 km et doté de 22 virages, le Madring accueillera son premier Grand Prix de Formule 1 du 11 au 13 septembre 2026.

Les organisateurs mettent notamment en avant son virage relevé, baptisé La Monumental, long de 550 mètres avec un dévers de 24%, ainsi que son accessibilité, le circuit étant situé à proximité de l'aéroport et desservi par le métro, le train et plusieurs lignes de bus. Selon les estimations, au moins 80% des spectateurs devraient s'y rendre en transports en commun.

Ferrari est la première écurie à poser ses roues sur le nouveau circuit espagnol. Photo de: Madring

Le mois dernier, Motorsport.com a pu se rendre sur place pour découvrir ce circuit encore en chantier avant d'être totalement prêt, et qui présente des particularités probablement inédites. Retrouvez notre reportage ci-dessous.