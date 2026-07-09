Pourquoi Red Bull a souffert à Silverstone… et redoute le même scénario à Spa

Si Red Bull occupe la tête de la hiérarchie concernant le moteur thermique – un classement qui s'explique en partie par les choix de gestion des différents motoristes lors des premiers Grands Prix de la saison 2026 de Formule 1 –, la nouvelle unité de puissance semble encore présenter des lacunes sur le plan électrique.

Selon Max Verstappen, celles-ci deviennent particulièrement visibles sur les circuits pauvres en récupération d'énergie, un domaine qui y joue un rôle encore plus important qu'à l'accoutumée. Red Bull avait déjà souffert au Japon, où l'équipe devait également composer avec des problèmes de châssis et de poids en début de saison, et le même scénario s'est reproduit à Silverstone.

Avant son accident, Max Verstappen semblait en bonne voie pour monter sur le podium, mais il s'est montré très clair sur la valeur qu'il aurait accordée à ce résultat. "Même si nous avions terminé troisièmes, cela n'aurait pas été mérité du tout", a déclaré le quadruple champion du monde.

Ses difficultés au volant s'expliquaient en partie par des problèmes d'équilibre de la monoplace et de l'unité de puissance, au point qu'il souhaitait s'élancer depuis la voie des stands, mais le Néerlandais estime également qu'elles étaient liées aux caractéristiques du circuit, peu favorables à Red Bull.

Max Verstappen estime que le podium à Silverstone n'aurait pas été mérité. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Deux raisons principales expliquent cette situation. D'abord, malgré une compétitivité encourageante à Barcelone, les virages rapides ne constituent toujours pas le point fort de Red Bull, et Silverstone en compte beaucoup. Ensuite, Red Bull n'est pas l'équipe la plus performante en matière de gestion de l'énergie et d'exploitation de l'unité de puissance, un handicap qui pourrait de nouveau se faire sentir à Spa-Francorchamps.

Oliver Bearman et Fernando Alonso ont déjà prévenu que le circuit belge pouvait exiger une gestion de l'énergie encore plus poussée que Silverstone. Max Verstappen sait donc que son tracé préféré du calendrier présentera un tout autre visage cette année et que Red Bull risque d'y connaître un nouveau week-end compliqué.

"Spa et Monza vont être fantastiques, oui...", a-t-il lancé avec ironie. "Et c'est vraiment dommage, parce que Spa est évidemment l'un de mes circuits préférés. Mais cette année, ce sera très différent."

Red Bull piégée par le classement du moteur thermique ?

Le directeur de Red Bull, Laurent Mekies, partage l'analyse de son pilote et s'attend lui aussi à ce que Spa-Francorchamps représente un nouveau test difficile pour son équipe.

"Il y a une semaine [en Autriche], nous nous battions pour la victoire", a-t-il expliqué. "Quelques jours plus tard, à Silverstone, nous avons été confrontés à de sérieux handicaps qui nous ont empêchés d'exploiter pleinement notre package. Nous pensons que c'est accentué sur un circuit comme Silverstone. Lorsque la gestion de l'énergie devient critique, nous semblons davantage souffrir."

"Sur les circuits où les contraintes liées à l'énergie sont importantes, nous semblons davantage en difficulté que nos concurrents. À cet égard, j'ai bien peur que Spa fasse également partie de cette catégorie."

Red Bull analyse naturellement les données recueillies à Silverstone afin d'optimiser l'exploitation de son unité de puissance sur ce type de circuit, mais Laurent Mekies sait que la situation ne changera probablement pas radicalement en l'espace de deux semaines.

L'ADUO n'offre aucune opportunité à court terme à Red Bull. Photo de: Paul Foster

"Cela ne veut pas dire que nous abandonnons ou que nous passons à autre chose", a-t-il ajouté. "Cela signifie que nous devons progresser, tôt ou tard. Nous devons nous améliorer dans tous les domaines. C'est ce que nous essayons de faire chaque jour. Nous devons profiter de ce week-end pour franchir une petite étape sur ce type de circuit, je l'espère dès Spa."

Cela étant, Red Bull reste limitée dans les solutions dont elle dispose, en particulier si elle ne reçoit aucun jeton ADUO. Ceux-ci peuvent également être utilisés pour améliorer la partie électrique du moteur, mais tant que Red Bull Ford reste en tête du classement concernant le moteur thermique, le motoriste se retrouve en quelque sorte piégé.

Red Bull semble souffrir sur le plan électrique, mais sa position en tête du classement du moteur thermique l'empêche d'apporter des évolutions matérielles dans ce domaine. Plus encore, le constructeur dépend en réalité de ses rivaux s'il veut un jour perdre cette première place au classement.

Il n'existe donc pas de solution à court terme, ce qui fait de Spa et de Monza deux rendez-vous particulièrement délicats. En interne, l'équipe attend davantage le Hungaroring, un circuit composé principalement de virages lents, moins exigeant pour l'unité de puissance.

"Je suis convaincu que l'équipe apprend très vite. Ce n'est que notre première année avec notre propre structure moteur. Elle finira par résoudre ce type de problème sur les circuits où la gestion de l'énergie est critique", a conclu Laurent Mekies avec optimisme.

"Il existe peut-être des limites matérielles, mais je sais aussi que cette équipe est extraordinaire lorsqu'il s'agit de progresser rapidement. J'espère que nous serons dans une meilleure situation à Spa, même si vous avez raison de dire que, du point de vue des caractéristiques du circuit, ce sera assez similaire à Silverstone. Et ensuite, j'espère que Budapest offrira un tout autre scénario."

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