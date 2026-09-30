Hadjar : "J'utiliserai mon cerveau la prochaine fois que je ferai de la boxe"

Depuis la fracture du métatarse de David Beckham en 2002, jamais une blessure sportive n'avait peut-être suscité autant de spéculations et d'impatience. À l'époque, l'état de santé du footballeur, également grand amateur de Formule 1, était considéré comme si important que le quotidien britannique The Sun avait, fait célèbre, publié une photo de son pied en une et invité ses lecteurs à l'utiliser comme tapis de prière.

Isack Hadjar s'est fracturé un os du poignet pendant un entraînement au cours de la pause estivale, ce qui l'a contraint à manquer le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort et a obligé Red Bull et Racing Bulls à revoir leurs compositions.

La question de savoir quand il pourrait reprendre la compétition a ensuite alimenté les gros titres pendant plusieurs semaines, le Français ayant également fait l'impasse sur les deux manches suivantes sur les conseils de Marc Márquez, star du MotoGP qui n'est pas étranger aux blessures nécessitant des broches métalliques pour maintenir ses os en place.

Les circonstances de la blessure d'Hadjar ont elles aussi fait l'objet de nombreuses spéculations. À Zandvoort, des sources proches de l'équipe avaient indiqué qu'elle était survenue lors d'une séance de boxe, sans que le pilote ne le confirme ouvertement avant son podium décroché le week-end dernier à Bakou.

"Ça fait maintenant un petit moment", a-t-il déclaré en conférence de presse après la course. "J'ai eu l'impression d'avoir eu une sorte de trêve hivernale, ce qui n'est évidemment pas ce qu'on veut en plein milieu de la saison. Donc oui, ça m'a vraiment manqué."

"Vous savez, l'adrénaline, les tours de Q3, le restart... C'est vraiment bien d'être de retour et de me battre avec les autres pilotes. C'est ce que j'aime faire. Donc j'espère que j'utiliserai un peu plus mon cerveau la prochaine fois que je ferai de la boxe."

Max Verstappen et Isack Hadjar (Red Bull Racing). Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Jusqu'alors, Hadjar avait évité de s'exprimer sur les circonstances de sa blessure. Interrogé mercredi en conférence de presse à Bakou sur une éventuelle interdiction de pratiquer la boxe à l'avenir pendant sa préparation physique, le Français s'était contenté de répondre : "La prochaine fois, je serai plus prudent."

Ni Hadjar ni Red Bull n'avaient donné de détails sur la blessure, ce qui avait alimenté de nombreuses hypothèses dans la presse. Mercredi à Bakou, le pilote a finalement expliqué qu'il s'agissait "d'une petite fracture sur le côté extérieur du poignet, et que le processus est assez long". Une précision qui ne correspond pas aux nombreuses informations évoquant une fracture du scaphoïde, puisque cet os se situe du côté intérieur du poignet, derrière le pouce.

Les blessures au poignet ont tendance à nécessiter davantage de temps pour guérir, cette zone étant constamment sollicitée et les os du carpe subissant des contraintes même en dehors d'une activité physique intense. Cela peut perturber le processus de guérison et, dans certains cas, empêcher une fracture de se consolider correctement, d'où les recommandations faites aux sportifs de limiter leur entraînement pendant cette période.

La durée habituelle de récupération implique le port d'une attelle pendant environ six semaines. Hadjar a donc retrouvé le baquet dès que cela était raisonnablement envisageable. Il est probable qu'il ressente encore une gêne pendant plusieurs semaines.

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