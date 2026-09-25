Hadjar devant Verstappen mais frustré : "Mercedes, c'est un truc de ouf"

Quatrième sur la grille de départ du Grand Prix d'Azerbaïdjan, son meilleur résultat dans l'exercice depuis Melbourne (troisième), avec plus d'une demi-seconde d'avance sur son équipier Max Verstappen : Isack Hadjar pouvait difficilement rêver d'une meilleure entame de week-end pour son retour à la compétition après sa blessure au poignet.

Au mieux, les trois Grands Prix manqués ont certainement aiguisé l'appétit du Français qui, bien qu'il ait reconnu avoir eu du mal à se mettre dans le rythme sur le complexe tracé de Bakou, ne s'attendait pas vraiment à autre chose... sauf peut-être à d'autant devancer Verstappen.

"Je me sentais bien", a-t-il expliqué au micro de Canal+ après avoir été interrogé sur son état physique. "Honnêtement, je ne pensais pas à ça. C'était le bon moment pour revenir, donc je suis content."

"Après, j'ai eu du mal tout le week-end à me mettre dans le rythme parce que, ouais, c'est un circuit compliqué pour faire son retour. Donc, difficile, là-dessus. Mais je sais que quand c'est l'heure de faire la qualif, j'arrive toujours à trouver un peu de performance naturellement, donc je savais que je n'allais pas être à la ramasse. Mais je suis un peu surpris quand même du résultat."

"Honnêtement, je me sens bien depuis les EL1, c'est juste que je n'arrive pas à trouver la limite de la voiture", a-t-il ensuite ajouté. "Alors que Max, tout le week-end, il était vraiment à un gros niveau."

"Et puis en termes de prise de risque, j'étais vraiment à zéro, donc j'y suis allé vraiment step by step quoi. On va dire que j'ai attendu un peu tout le week-end de tout aligner, mais la voiture répond bien."

Hadjar soufflé par l'avance de Mercedes

Isack Hadjar (Red Bull) Photo de: Mark Thompson / Getty Images

Au-delà de sa performance, Hadjar, fidèle à son habitude, ne masque pas une certaine insatisfaction à voir l'écart qui sépare la Red Bull de la Mercedes, George Russell ayant largement dominé la concurrence en terminant la séance avec une avance de plus de huit dixièmes sur ses premiers poursuivants.

"Après, c'est un peu frustrant de voir l'écart avec la première place", a lancé le Parisien. "C'est dommage, parce que je savais qu'on allait être dans le fight avec les Ferrari et les McLaren - ce qui est le cas - mais après... Mercedes, c'est un truc de ouf."

Concernant la course de ce samedi, Hadjar est confiant dans le rythme de la RB22 mais sans doute un peu moins dans ses départs. "Tout le week-end, on a fait des essais de départ assez moyens. Heureusement qu'on n'est pas à Barcelone, sinon je pense que ça pourrait faire très mal."

"Mais là, on va essayer de garder la position et après, pour moi, on a le rythme de course pour aller se battre avec les pilotes de devant. Il faut juste réussir le virage 1 et après on sera dans une bonne position."