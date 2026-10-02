Vasseur appelle Ferrari à l'unité : pointer quelqu'un du doigt serait une "grosse erreur"

Le patron de Ferrari, Frédéric Vasseur, a salué le soutien public de ses dirigeants et appelé son équipe à rester unie plutôt qu'à chercher des responsables et à se laisser distraire par les bruits extérieurs.

Alors que Ferrari a connu une progression sous l'effet de la nouvelle réglementation 2026, la position de Vasseur s'est retrouvée au centre des spéculations en début de semaine. À l'origine de celles-ci, une interview accordée au Times dans laquelle l'ancien patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré que le poste chez Ferrari serait un rêve, sans pour autant laisser entendre qu'il cherchait activement à l'obtenir.

Mais ces déclarations ont suffi à déclencher une frénésie médiatique, notamment en Italie, ce qui a poussé l'équipe à publier un communiqué à la demande du président de Ferrari, John Elkann, et de son directeur général, Benedetto Vigna, pour apporter son soutien à Vasseur.

"Cela ne concerne pas seulement l'article du Times sur M. Horner, mais de manière générale, il y a beaucoup de spéculations autour de Fred", indiquait le communiqué. "Nous renouvelons donc notre confiance en Fred Vasseur et en son équipe. Et la position est claire, mais pas seulement maintenant. Nous l'avons déjà confirmée par le passé."

Alors que les pilotes Ferrari, Lewis Hamilton et Charles Leclerc, ont eux aussi apporté leur soutien à leur patron jeudi, Vasseur a déclaré qu'il l'accueillait favorablement et espérait qu'un certain calme puisse revenir à Maranello afin de se concentrer sur une bonne fin de saison et sur l'avancement des projets 2027.

"Quand on voit tout le bruit et toutes les rumeurs dans la presse toute la semaine, au niveau de l'équipe, nous devons travailler sereinement, et ce n'était absolument pas le cas", a déclaré Vasseur en conférence de presse au Grand Prix de Bahreïn, exceptionnellement disputé en Malaisie. "Je pense que le communiqué était nécessaire, il fallait faire quelque chose, sinon cela aurait été la même chose ce week-end. Honnêtement, le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est la stabilité, la sérénité dans l'équipe, la concentration dont nous devons faire preuve et le fait de ne pas avoir ce genre de questions toute la journée."

Frédéric Vasseur (Ferrari). Photo de: Jayce Illman / Getty Images

Tout en apportant à Vasseur son soutien le plus marqué à ce jour, Hamilton a laissé entendre que la structure autour du Français pourrait être quelque peu ajustée, même s'il a refusé d'entrer dans les détails.

"Il y a une structure qui est en place depuis un certain temps, et il faut voir si elle doit être revue à l'avenir… Il y a des changements que je ferais, mais je ne vais pas parler de ce qu'ils seraient", a déclaré le septuple champion du monde. "Toto [Wolff] est dans une position différente de celle de Fred et la structure est très différente. C'est tout ce que je peux vraiment dire là-dessus."

Mais Vasseur ne considère pas qu'il y ait un problème organisationnel à Maranello et estime que pointer du doigt qui que ce soit serait une "grosse erreur". Améliorer le fonctionnement interne de son équipe est un processus continu.

"Concernant le commentaire de Lewis, je pense que ce serait une erreur de pointer du doigt quelqu'un ou quelque chose", a déclaré Vasseur. "Dans les bons moments, nous gagnons en équipe. Dans les mauvais moments, nous souffrons en équipe. Et je ne veux pas parler d'un individu en particulier ou de quoi que ce soit d'autre. Honnêtement, je pense que ce serait une énorme erreur de commencer à ne plus être unis."

"Nous avons connu un bon début de saison. Bien sûr, ce n'est pas suffisant, nous voulons en faire davantage, nous voulons gagner davantage, nous voulons remporter le championnat. Mais au bout du compte, nous avons connu un début positif. Nous sommes en difficulté sur les deux ou trois derniers Grands Prix, mais nous espérons revenir bientôt avec les évolutions et retrouver notre niveau de performance."

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