Leclerc : "McLaren et Red Bull ont franchi un cap, pas Ferrari"

Charles Leclerc estime que McLaren et Red Bull disposent désormais d'un avantage net sur Ferrari en matière de performance du châssis après le Grand Prix d'Azerbaïdjan.

Les deux écuries ont apporté d'importants packages d'évolutions à Bakou, principalement au niveau des pontons, du fond plat et du diffuseur.

Celui de McLaren comprenait également un capot moteur modifié, une suspension arrière revue et un nouvel aileron arrière, tandis que Red Bull a notamment apporté de nouveaux rétroviseurs et un nouveau halo. Ferrari, de son côté, ne disposait d'aucune évolution sur sa monoplace.

Leclerc a décroché de justesse une place en première ligne, devançant la McLaren d'Oscar Piastri d'un millième de seconde et la Red Bull d'Isack Hadjar de 0"137 en Q3. Mais le Monégasque a rapidement rétrogradé à une lointaine cinquième place dès le quatrième tour de course. Il n'a finalement terminé quatrième que grâce à l'erreur de Piastri en fin d'épreuve, le pilote McLaren ayant tiré tout droit au premier virage.

"C'était un peu une course ennuyeuse pour nous", a déclaré Leclerc. "Malheureusement, nous avons pris un mauvais départ, ce qui était probablement la seule chose que nous aurions pu nettement mieux faire aujourd'hui. Après ça, nous n'avions tout simplement pas le rythme. Comparé à Red Bull, il était très difficile de défendre parce que nous sommes trop lents en ligne droite."

"Nous manquons simplement de rythme pur en ce moment. Les deux Red Bull étaient trop rapides et, évidemment, George [Russell] était également trop fort."

Charles Leclerc n'a rien pu faire en course. Photo de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Son coéquipier Lewis Hamilton s'est montré moins loquace concernant le manque de vitesse de Ferrari. Interrogé pour savoir si la Scuderia avait chuté au quatrième rang de la hiérarchie en performance pure, le septuple champion du monde a répondu : "Quelle importance ?"

Relancé par Motorsport.com sur le rythme de Red Bull, jugé surprenant après que Max Verstappen a bataillé avec George Russell pour la victoire malgré un retard de 1"6 en qualifications, tandis qu'Isack Hadjar était une seconde plus lent que la Mercedes en Q3, Hamilton a répondu : "Je ne pense pas vraiment aux autres."

Si Leclerc estime que le tracé de Bakou ne convenait pas particulièrement à Ferrari, il pense néanmoins que le manque de performance de la SF-26 ce week-end, malgré le retour sur sa monoplace du moteur ADUO2, est dû aux évolutions apportées par la concurrence.

"McLaren et Red Bull ont franchi un cap avec les évolutions qu'ils ont apportées", a-t-il déclaré. "Ils ont progressé récemment, ils ont franchi un cap que nous n'avons pas franchi. Et nous devons réagir, car perdre du rythme maintenant rendra évidemment toujours très difficile le fait de le récupérer ensuite. J'espère donc que nous pourrons réagir très rapidement."

Le développement est évidemment limité par le plafond budgétaire et les restrictions en matière d'essais aérodynamiques, mais Ferrari a "quelques nouveautés qui arrivent", a indiqué Leclerc.

"La question de savoir si cela suffira à combler l'écart, sans savoir non plus ce que les autres ont en réserve, est une autre affaire", a-t-il ajouté. "Mais nous avons assurément quelques nouveautés qui devraient nous permettre de progresser."

Avec Kemal Sengul