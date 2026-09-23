Quelles étaient les "autres opportunités" de Leclerc avant de prolonger chez Ferrari ?

Chaque fois que Ferrari et Charles Leclerc prolongent leur histoire commune, l'annonce intervient sur fond de rumeurs concernant d'autres prétendants auxquels le Monégasque aurait préféré tourner le dos pour rester fidèle à la Scuderia.

"Pour ça, j'ai aussi la chance d'avoir mon manager", a-t-il expliqué récemment dans le podcast Beyond the Grid de la F1, alors qu'il était interrogé sur le sérieux avec lequel il avait envisagé de poursuivre sa carrière loin de Ferrari.

"Mon manager est là pour me tenir au courant des autres opportunités, de ce qui se passe autour de nous. Je n'ai donc pas eu de discussions personnelles, mais mon manager, lui, en a eues."

"C'est son travail d'être honnête avec moi et de me donner une vision complète de ce qui se passe dans le paddock et des opportunités qui pourraient s'offrir à nous. Donc oui, il y avait d'autres opportunités. Mais au bout du compte, nous nous sommes assis avec Ferrari et nous avons rapidement trouvé un accord."

Si Leclerc entretient une relation particulière avec Ferrari, on peut en dire autant de son manager, Nicolas Todt. Fils de Jean Todt, ancien copilote de rallye devenu l'architecte des programmes rallye et endurance de Peugeot avant de conduire Ferrari à la domination mondiale durant l'ère Michael Schumacher, puis de devenir président de la FIA pendant plus d'une décennie, Nicolas Todt connaît parfaitement les rouages du sport automobile.

Le Français a également été le manager de longue date de Felipe Massa et gère toujours les intérêts de James Calado, vainqueur des 24 Heures du Mans avec la Scuderia. Il représente de nombreux pilotes à différents stades de leur carrière et occupe une place importante dans le paddock.

Nicolas Todt dans le paddock. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Mais chez Ferrari, Nicolas Todt bénéficie surtout d'un accès privilégié à des personnalités influentes situées plus haut dans la hiérarchie que le directeur de l'écurie. Il est notamment un proche allié de Frédéric Vasseur, avec lequel il a cofondé l'organisation ART Grand Prix il y a plus de vingt ans. Il est d'ailleurs établi que Todt a joué un rôle important dans le départ de l'ancien directeur de Ferrari Mattia Binotto et son remplacement par Vasseur en janvier 2023.

Avoir un manager aussi bien connecté aux plus hautes sphères permet à Leclerc de faire valoir ses intérêts tout en conservant une forme de distance, comme lors du départ de Binotto, intervenu alors que la dynamique de redressement de Ferrari connaissait un sérieux coup d'arrêt, ou du remplacement, communiqué de manière pour le moins particulière, de son ingénieur de course Xavier Marcos au début de la saison 2024. Son influence serait toutefois différente s'il décidait de rejoindre une autre écurie.

Cette influence dépend également de ses performances, mais aussi de sa valeur sur le marché. Si Ferrari a enfermé Leclerc dans une "prison dorée", comme le formule notre confrère de Motorsport.com Italie Roberto Chinchero, menacer de partir ailleurs ne constitue plus un levier qu'il peut utiliser.

Personne ne remet en cause la vitesse ou l'engagement de Leclerc. On pourrait même considérer qu'il en fait parfois trop, notamment lorsque sa monoplace n'est pas suffisamment performante. Si la Ferrari est à 90 ou 95% du niveau de la meilleure voiture, Charles cherchera à combler lui-même la différence en prenant davantage de risques. C'est notamment ce qui explique pourquoi les tifosi le placent dans la même catégorie à part que Gilles Villeneuve dans leur cœur.

Des options chez McLaren et Aston Martin ?

Ces dernières saisons, les principales options de Leclerc en dehors de Ferrari se situaient chez Mercedes, Red Bull et McLaren. Les dirigeants de ces écuries ont dû mettre en balance le gain de performance que pourrait apporter le Monégasque avec le bouleversement de l'équilibre interne qu'une telle arrivée provoquerait.

Nicolas Todt a certainement multiplié les contacts avec ces équipes ces dernières années, mais les médias F1 ont tendance à s'emballer lorsqu'un manager est aperçu dans le motorhome d'une écurie rivale.

Charles Leclerc avec Frederic Vasseur team principal de Ferrari et John Elkann, président de Ferrari. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Parfois, une discussion informelle n'est qu'une discussion informelle. Parfois, un accord est réellement en préparation, même si la probabilité que cela se fasse au grand jour est relativement faible. Souvent, ces rencontres visibles sont aussi orchestrées pour servir les intérêts de chacun : pour un directeur d'équipe, montrer à ses pilotes qu'il dispose d'autres options ; pour un manager, démontrer à son client qu'il suscite de l'intérêt ailleurs.

Afin de préserver l'équilibre interne lorsqu'elle a annoncé en janvier 2024 que Lewis Hamilton rejoindrait l'équipe la saison suivante, Ferrari avait également prolongé Leclerc pour plusieurs années. Son contrat devait théoriquement courir jusqu'à fin 2029, avec des options, mais il aurait également inclus une clause de sortie en 2026. Côté Leclerc, cette possibilité devait notamment lui permettre de se prémunir contre l'hypothèse d'un échec de Ferrari avec la nouvelle réglementation technique.

La situation s'est finalement révélée plus complexe. Ferrari a conçu une monoplace compétitive et a su lui apporter des gains de performance grâce à ses évolutions, ce qui n'avait pas toujours été le cas ces dernières années. Mais l'équipe a également commis plusieurs erreurs opérationnelles et laissé échapper des occasions de marquer davantage de points.

La dynamique a également évolué chez les autres équipes de pointe. Lorsque Leclerc s'est engagé sur le long terme avec Ferrari en 2024, c'était en partie parce que Todt savait que l'arrivée de Hamilton se préparait et avait approché Mercedes afin d'envisager que Charles puisse prendre sa place. Mais lorsque la clause de sortie a commencé à entrer en jeu au début de cette saison, Mercedes était parfaitement satisfaite de son duo de pilotes.

Même constat chez McLaren, où Todt aurait également eu des discussions ponctuelles avec des dirigeants comme Andrea Stella et Zak Brown. Lorsqu'il multipliait les contacts à la fin de la saison dernière, McLaren comptait deux pilotes en lice pour le titre mondial.

Il est également entendu qu'Aston Martin avait formulé une offre à la fin de l'année dernière. Mais celle-ci intervenait alors que l'écurie connaissait une nouvelle période de contre-performance et de tensions internes, dans un contexte où Adrian Newey, récemment nommé managing technical partner, avait obtenu le départ du directeur général et team principal Andy Cowell. Entre Ferrari et ce véritable imbroglio, Leclerc a choisi la première option.

"Je ne veux pas renoncer à mon objectif ultime, qui est de devenir champion du monde avec Ferrari", a déclaré Leclerc. "Et je crois au projet. Je crois en chaque personne de l'équipe."

"Je pense que nous sommes dans une année où nous avons fait preuve d'innovation. Nous sommes également très agressifs dans notre programme de production et dans les évolutions que nous apportons. Cela me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir.

"Et Fred est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai également signé à nouveau. Je crois en Fred à 200%."