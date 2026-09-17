Ferrari et Racing Bulls en piste à Imola pour des essais Pirelli

Ferrari et Racing Bulls n'ont pas eu beaucoup de temps pour se reposer après le Grand Prix d'Espagne, qui a vu Kimi Antonelli s'imposer pour la huitième fois cette saison.

Les deux équipes se sont en effet directement envolées pour le circuit d'Imola afin de participer à des essais Pirelli, visant à continuer à travailler sur les différents composés de la gamme pneumatique du manufacturier pour la saison 2027 de Formule 1.

Le premier jour, sous des températures atteignant les 50°C en piste, seules les SF-26 étaient de sortie. Lewis Hamilton a pris le volant dans la matinée, bouclant un total de 64 tours, soit 314 km, avec un meilleur temps en 1'19"485. Charles Leclerc a pris le relais dans l'après-midi, complétant un programme de 63 tours, soit 309 km, pour un meilleur temps de 1'18"832.

Les deux pilotes étaient en charge de tester les composés les plus tendres de la gamme, à savoir les C3, C4 et C5. Ils ont réalisé des relais de cinq tours axés sur la performance, avant de terminer par une série de longs relais.

Ferrari a également participé à des essais TPC (avec d'anciennes monoplaces). Rafael Câmara, deuxième de F2 et membre du programme junior de la Scuderia, a piloté la SF-25. Arthur Leclerc, frère de Charles, a ensuite pris le relais du Brésilien.

Antonio Giovinazzi dans la SF-26 sur le circuit d'Imola. Photo de: Pirelli

Mercredi, Arvid Lindblad et Liam Lawson se sont joints à la fête, aux côtés du pilote de réserve de Ferrari Antonio Giovinazzi, dans des conditions similaires à celles de la veille. Ils étaient également en charge de tester les pneus C3, C4 et C5.

Lawson a bouclé 65 tours, couvrant une distance totale de 319 kilomètres, avec un meilleur chrono en 1'18"471. Lindblad a effectué 73 tours et parcouru 358 kilomètres, en signant un temps de 1'18"454. Giovinazzi a quant à lui bénéficié du programme le plus chargé des trois pilotes, avec 135 tours couverts, soit 663 kilomètres, et un meilleur chrono en 1'19"894.

Au total, les deux journées d'essais Pirelli ont permis de boucler 400 tours, pour une distance cumulée de 1963 kilomètres.

Le prochain test de développement des pneumatiques est programmé à la mi-octobre sur le circuit de Magny-Cours, en France. Le système d'arrosage artificiel de la piste sera alors utilisé afin d'évaluer de nouvelles solutions destinées aux conditions de piste humide.

Des essais à Imola qui pourraient avoir leur importance

Comme cela avait déjà été le cas pour Ferrari avec ses essais sur le Madring, ces journées ont notamment permis à la Scuderia, mais aussi à Racing Bulls, de récolter des données sur le circuit d'Imola.

L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, qui n'est plus au calendrier de la Formule 1, est une option sérieuse pour accueillir la dernière course de la saison 2026, alors que l'avenir des Grands Prix du Qatar et d'Abu Dhabi est plus qu'incertain.

Le conflit en Iran, qui touche l'ensemble de la région du Moyen-Orient, reste d'actualité et, si les deux pays du Golfe maintiennent pour l'instant leur course respective et continuent leurs préparatifs, il semble de moins en moins probable que celles-ci aient lieu.

La Formule 2 a même annoncé l'ajout d'une seconde course principale lors de son prochain rendez-vous à Bakou, antépénultième manche de sa saison, traduisant – sans que cela puisse être affirmé – un indice quant à la suite du déroulement du calendrier de la Formule 1.