Hamilton a fait son "meilleur tour de l'année" en qualifs à Sepang

Lewis Hamilton estime avoir réalisé le "meilleur tour" de sa saison 2026 de Formule 1 pour décrocher une place en première ligne aux côtés de Max Verstappen au Grand Prix de Bahreïn, en Malaisie.

Le pilote Ferrari a signé un chrono de 1'35''428 à Sepang, à 0''298 de Max Verstappen, auteur de la pole position. Son coéquipier chez Red Bull, Isack Hadjar, complète le top 3 samedi.

Le résultat a certainement surpris Hamilton, qui n'avait plus décroché de place en première ligne depuis la Hongrie en juillet et qui occupait également la quatrième position après la première salve de tours en Q3 en Malaisie.

"Nous avons vraiment énormément travaillé pour progresser, pour régler cette voiture, et ça a été un énorme défi", a déclaré Hamilton, troisième du championnat, à Sky Sports.

"Ce sont des marges tellement infimes, je pense que les gens qui nous regardent le savent peut-être, et c'est comme essayer de faire tenir un couteau sur sa pointe, ce qui est quasiment impossible."

"Il faut donc trouver le bon équilibre avec tout : l'unité de puissance, l'aérodynamique dont nous disposons, l'équilibre mécanique, l'équilibre des freins et toutes ces choses différentes."

Lewis Hamilton (Ferrari) Photo de: Srinivasa Krishnan

"Ensuite, l'équipe doit vous envoyer en piste et vous placer au bon endroit, tout cela doit fonctionner, les températures des pneus, tellement d'éléments doivent se mettre en place."

"Mais c'était l'un de mes tours les plus plaisants de l'année, je dois le dire. Je pense que c'était probablement mon meilleur tour de l'année."

"Je ne m'attendais pas à être en première ligne, mais c'est vraiment une belle récompense pour les mécaniciens."

"Tout le monde travaille tellement dur dans ces garages surchauffés ce week-end, et les mécaniciens, les ingénieurs ont également fait du très bon travail. Je leur en suis donc extrêmement reconnaissant."

La seule question est désormais de savoir si Hamilton pourra maintenir ce rythme dimanche en course, alors qu'il espère mettre fin à une série de six Grands Prix sans podium, qui remonte à Silverstone en juillet.

Ferrari affichait le troisième meilleur rythme moyen sur les longs relais vendredi, à moins de deux dixièmes de Red Bull et McLaren, mais le déroulement de la course de dimanche reste incertain compte tenu des nombreuses spécificités de Sepang.

Le top 3 des qualifications à Sepang. Photo de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Bien que le circuit compte 15 virages, où Ferrari excelle, ses principales caractéristiques sont les deux longues lignes droites qui commencent et terminent le tour, et c'est là que la Scuderia souffre en raison de son moteur.

"Lors de la dernière course, nous n'étions pas rapides", a déclaré Hamilton, qui a terminé sixième en Azerbaïdjan le week-end dernier.

"Je ne sais donc pas quel sera notre rythme demain. Ce que je sais, c'est que nous avons ce déficit en vitesse de pointe. Cela signifie finalement que nous sommes probablement légèrement plus rapides dans les virages, particulièrement dans les virages lents."

"Je pense que nous sommes un peu plus rapides que, disons, les Red Bull et certaines autres voitures. Mais dans les lignes droites, nous perdons beaucoup."

"Cela signifie que, dans une course sur un circuit comme celui-ci où la dégradation est très élevée, où les pneus chauffent énormément en permanence, nous devons attaquer davantage dans les virages pour essayer de compenser les pertes dans les lignes droites."

"C'est donc ce à quoi nous devons faire attention demain : ne pas trop en faire et ne pas dégrader davantage les pneus en essayant de tenir le coup."

"Nous devons simplement faire notre propre course, quel que soit notre rythme, et ne pas nous concentrer sur le fait de trop attaquer pour essayer de rester au contact."

"Je pense qu'il [Verstappen] a globalement le rythme pour s'échapper, mais si c'est différent au départ et que nous sommes capables de rester au contact et de nous battre, ce serait génial également."

"Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est donner le meilleur de nous-mêmes, et je donnerai tout demain."

Lire aussi : Formule 1 La grille de départ du Grand Prix de Bahreïn F1 2026