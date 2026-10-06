Pour Leclerc, Ferrari doit apprendre de Red Bull sur la stratégie

Charles Leclerc a exhorté Ferrari à s'inspirer de Red Bull pour améliorer ses stratégies, après un pari pneumatique risqué et infructueux lors du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie.

Le pilote de la Scuderia et son coéquipier Lewis Hamilton ont pris le départ de la course de dimanche, marquée par des conditions météorologiques changeantes, en pneus slicks tendres, contrairement aux pneus intermédiaires utilisés par Max Verstappen et Isack Hadjar chez Red Bull.

Mais ce choix s'est rapidement retourné contre eux, Leclerc et Hamilton ayant respectivement chuté de la quatrième à l'avant-dernière place et de la deuxième à la 15e place au cours du premier tour, à l'issue duquel le Monégasque a effectué un arrêt au stand.

Ferrari et ses stratégies de course font depuis longtemps l'objet de discussions : bien que l'écurie fasse la plupart du temps les bons choix, il lui est aussi arrivé à de nombreuses reprises de se tromper nettement, ce qui a eu des répercussions d'autant plus importantes qu'il s'agit de la plus grande écurie de F1.

Red Bull, en revanche, fait preuve d'une grande efficacité opérationnelle, sous la houlette de la stratège en chef Hannah Schmitz, et à Sepang, Verstappen a remporté sa 72e victoire en Grand Prix après s'être élancé depuis la pole position.

"J'étais d'accord avec l'équipe", a révélé Leclerc. "C'était une décision difficile, comme c'est toujours le cas dans ces conditions, et nous discuterons pour savoir si le fait de séparer les [stratégies des] voitures dans ces conditions est la meilleure solution possible."

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Mais il est également vrai que lorsque vous séparez les voitures, par définition, il y a un très mauvais choix et un très bon choix, et il est très difficile d'envisager un scénario intermédiaire où les deux situations aboutissent en quelque sorte au même résultat."

"Nous pensions donc évidemment faire ce qu'il fallait, mais il est clair qu'il y a une écurie en particulier, à savoir Red Bull, qui réussit la plupart du temps à trouver la bonne formule avec ses deux voitures. Pour cela, nous devons comprendre ce qu'ils font mieux que nous."

Ferrari faisait partie des six écuries à avoir utilisé des pneus slicks au départ, mais seules Alpine et elle ont choisi de ne pas faire de différence entre leurs pilotes, Pierre Gasly et Franco Colapinto ayant également opté pour des pneus tendres.

La situation était délicate : il avait plu, mais la piste avait commencé à sécher et, dès le 13e tour, le reste de la grille avait abandonné les pneus intermédiaires.

"C'est très difficile, c'était la même chose pour tout le monde", a ajouté Leclerc. "Je pense que même si nous disposions de données, celles-ci concernaient des conditions qui n'ont rien à voir avec celles que nous avons connues aujourd'hui."

"Donc oui, nous nous sommes fiés à notre intuition, en observant la piste, et la surface semblait assez sèche."

Le départ Photo de: Srinivasa Krishnan

"Le fait est que notre plus grande incertitude concernait la quantité d'eau présente dans les trous du bitume, et il y en avait bien plus que ce que la plupart des gens pensaient, ce qui explique pourquoi le choix des pneus slicks s'est avéré être une erreur."

Hamilton et Leclerc ont tout de même fini par remonter en troisième et quatrième position, même si cela a été facilité par l'abandon de George Russell à cinq tours de l'arrivée, en raison d'une panne moteur de sa Mercedes.

"Notre résultat final correspond assez bien à la place où nous espérions terminer", a déclaré Leclerc. "Kimi [Antonelli] et Max étaient tout simplement trop forts pour nous aujourd'hui ; nous étions juste derrière eux et nous avons terminé en troisième et quatrième position."

"Mais ça a été une course étrange. Je pense que tout ce qui pouvait mal tourner dans la première partie de la course a mal tourné, et tout ce qui pouvait bien se passer dans la seconde partie s'est bien passé."

"Au final, ces deux extrêmes se sont compensés et nous terminons là où nous aurions dû terminer. Mais ça a été une course un peu plus éprouvante que ce que j'aurais souhaité."