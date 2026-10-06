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Acosta ne s'explique pas l'écart avec Bastianini à Motegi

Pedro Acosta a décrit le Grand Prix du Japon comme ayant été sa première course difficile depuis très longtemps, un "étrange" problème l'ayant contraint à se battre pour la septième place.

Rachit Thukral Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Alors qu'il sortait de sa première victoire en MotoGP au GP d'Autriche, Pedro Acosta a connu un week-end beaucoup plus terne à Motegi, malgré un rythme solide sur un tour qui lui a permis de se qualifier en première ligne.

Éliminé du sprint dès le premier tour, après l'accrochage provoqué par Álex Márquez, Acosta a vite reculé dans la hiérarchie en course principale. Marco Bezzecchi et Álex Márquez l'ont doublé dès le premier tour, puis Enea Bastianini et les pilotes Trackhouse dans la deuxième boucle.

Acosta n'était plus que huitième mais il a ensuite profité de la pénalité d'Álex Márquez, puis repris l'avantage sur Ai Ogura et Raúl Fernández... mais ces deux derniers l'ont de nouveau doublé. Modeste septième à l'arrivée, il a reconnu ne pas avoir réussi à faire fonctionner le pneu arrière dur utilisé par tous les pilotes en course.

"C'était difficile, cela faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu [une course] aussi difficile", a déclaré Acosta. "Il semble qu'on n'est pas parvenus à accorder la moto avec les pneus. Je ne sais pas pourquoi j'avais beaucoup de mal à freiner et, ensuite, à trouver du grip et de la motricité."

"Quoi qu'il en soit, la septième place n'est pas un désastre. C'est vrai que ce n'était pas non plus notre journée, mais je suis assez content de voir que toutes les KTM étaient assez rapides, [avec Enea Bastianini] qui a pris la quatrième place. Avec ça, nous avons des données pour voir ce que nous avons mal fait."

Pedro Acosta n'a pas pu battre les pilotes Trackhouse à Motegi.

Pedro Acosta n'a pas pu battre les pilotes Trackhouse à Motegi.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Acosta a souvent été le seul pilote KTM au premier plan cette année, mais ce rôle est revenu à Bastianini au Japon, puisque le pilote Tech3 a joué le podium dans les deux courses. Acosta n'est pas convaincu que le pneu à la carcasse renforcée soit la seule raison de son manque de rythme face à Bastianini.

"Je ne pense pas que le simple fait de changer les pneus ait permis à Enea d'être aussi rapide et m'ait rendu aussi lent. Il doit y avoir quelque chose autour dont nous n'avons pas vraiment connaissance."

"La moto donnait de bonnes sensations, en dehors des freins et des sorties de courbe. La moto avait l'air de fonctionner normalement. C'est vraiment étrange. Maintenant, nous devons analyser toutes les données avec l'équipe, parce qu'il y a quelque chose, c'était la première fois que j'avais ces sensations."

Les difficultés d'Acosta au freinage et à l'accélération ont compliqué sa lutte avec le duo de Trackhouse, finalement perdue : "Je n'avais pas d'adhérence au freinage, ni en motricité au début. Ensuite, ce n'était pas mauvais, mais je n'étais pas plus rapide, c'est juste qu'ils sont devenus plus lents. Et puis j'ai eu une autre baisse à la fin. Je ne sais pas, c'est très bizarre."

"J'avais beaucoup de mal à doubler", a-t-il ajouté. "Ce n'est pas vraiment normal pour moi. Quand j'ai essayé de repasser Raúl, j'ai commencé à patiner, je suis resté coincé, puis Ogura est repassé devant, et ensuite je n'ai plus eu d'opportunité. Quoi qu'il en soit, j'espère que les supporters ont apprécié [la bagarre]."

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