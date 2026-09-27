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Pourquoi Lindblad n'a pas été pénalisé pour l'accrochage avec Lawson

Les commissaires ont rendu un verdict clément dans l'incident entre Arvid Lindblad et Liam Lawson lors du premier restart du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de F1.

Fabien Gaillard
Publié:
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Lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de F1, la première relance après le Safety Car consécutif à l'accident d'Alexander Albon a entraîné un certain chaos au premier virage. Bien entendu, le strike de Franco Colapinto, qui a emporté avec lui Pierre Gasly et Lando Norris, a été le plus spectaculaire et le plus commenté.

Mais, juste derrière, un autre accrochage a eu lieu entre équipier, à savoir celui entre Arvid Lindblad et Liam Lawson. Le Britannique s'est retrouvé pris en sandwich entre la Haas d'Esteban Ocon sur la gauche et l'autre Racing Bulls sur sa droite. Le contact a alors été inévitable dans ce virage, ce qui a envoyé le Néo-Zélandais en tête-à-queue avec les trois autres pilotes cités auparavant.

 

S'il a pu repartir, sa course était forcément compromise. Lindblad, quant à lui, est ressorti neuvième du carnage. Devancé par les deux Haas lors de la dernière partie de course, il s'est vite offert le scalp d'un Oliver Bearman dont la voiture avait souffert de dégâts après un contact avec Kimi Antonelli, avant de longtemps buter sur Ocon. Il dépassera finalement le Français dans les tout derniers mètres, s'offrant une inespérée septième place pour 0"030.

Entre-temps, les commissaires ont eu le temps de lancer une enquête puis de parvenir à une conclusion qui en a étonné plus d'un. En dépit d'une position tangente, ils ont en effet décidé de ne pas sanctionner Lindblad. 

Lors que la décision a enfin été publiée, quasiment trois heures après l'arrivée de la course, il a été constaté que les commissaires considérant le contact entre équipiers comme un simple incident de course, avec la circonstance atténuante de la réaction des pilotes devant Lindblad au bazar créé par le triple accrochage devant eux. Ils ont dès lors jugé que la situation du contact était typique des phases de départ ou de relance d'une course.

Voici leur justification complète "Après le restart, LIN et LAW abordaient le virage 1, LIN se trouvant dans une situation de trois voitures de front."

"Devant eux, une collision s'est produite impliquant COL, GAS et NOR. Cet incident, combiné au blocage des freins de COL, a provoqué une réaction de freinage chez les voitures situées immédiatement devant LIN. Au même moment, LIN se trouvait pris en sandwich entre deux voitures de part et d'autre."

"Dans le virage, LIN est entré en contact avec LAW. Après avoir examiné le positionnement et les mouvements des voitures impliquées, les commissaires ont estimé que ce contact résultait principalement de l'espace restreint dont disposait LIN et de la réaction en chaîne provoquée par l'incident survenu devant, plutôt que d'une action ou d'une erreur dont LIN pourrait être considéré comme entièrement ou principalement responsable."

"Les commissaires ont donc considéré qu'il s'agissait d'un incident typique survenant dans le premier virage après un relance, sans qu'aucun pilote ne soit principalement responsable."

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