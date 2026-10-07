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Pourquoi la mauvaise performance de McLaren à Sepang était si "étrange"

McLaren ne cède pas encore à la panique, même si elle n'était que la quatrième force du plateau lors du Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publié:
Oscar Piastri, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls

Photo de : Liam Fabre

L'écurie McLaren cherche à comprendre les raisons du week-end si décevant qu'elle a connu à Sepang, sur un circuit qui aurait dû convenir à la MCL40.

Après une épreuve déjà difficile dans les rues de Bakou, malgré le dernier ensemble d'évolutions apportées à la voiture, McLaren abordait la deuxième manche de cette série de trois courses consécutives avec la conviction que les exigences plus élevées en matière d'appui aérodynamique de la Malaisie joueraient en sa faveur.

Mais sur le bitume abrasif de Sepang, McLaren a été cantonnée à la quatrième place de la hiérarchie tout au long du week-end.

Lando Norris et Oscar Piastri ont enregistré un retard de six dixièmes sur le poleman Max Verstappen, se classant respectivement sixième et septième lors des qualifications. Après avoir tenté sans succès le pari de prendre le départ avec des pneus slicks sur une piste mouillée, c'est Piastri qui a offert à McLaren son meilleur résultat, à savoir la sixième place.

Même avec un choix de pneus judicieux, l'écurie papaye n'aurait probablement pas non plus donné beaucoup de fil à retordre aux leaders. Cette méforme est d'autant plus déroutante que l'équipe s'était montrée très véloce à Zandvoort et à Madrid.

"La situation en Formule 1 semble évoluer assez rapidement", a déclaré le directeur de l'écurie, Andrea Stella, lorsqu'il a été interrogé sur les performances décevantes de son équipe. "En Hongrie, nous avons apporté quelques améliorations et nous étions en mesure de décrocher la pole position, tout comme à Zandvoort."

"Puis, nous avons été capables de décrocher la pole position et avons failli remporter la victoire à Madrid sans la voiture de sécurité virtuelle. Et puis, très rapidement et de manière surprenante, alors même que nous avons également apporté des améliorations, la donne a changé."

"Nous ne constatons aucune anomalie dans nos données. Mais il faut reconnaître que certains concurrents ont peut-être fait progresser leur voiture beaucoup plus rapidement que nous."

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Photo de: Srinivasa Krishnan

Mais Stella ne souhaitait toutefois pas tirer trop de conclusions sur la base d'un seul week-end disputé en sus sur l'asphalte le plus exigeant du calendrier, d'autant plus que Mercedes a également connu des difficultés malgré un important package d'évolutions.

"Nous avons en réalité accru le potentiel de la voiture grâce à ces améliorations. C'est davantage la compétitivité en piste qui nous indique que nous semblons avoir perdu un peu de terrain par rapport aux autres", a-t-il déclaré.

"En Malaisie, certaines conditions, notamment l'état du revêtement, font que la voiture se comporte de manière étrange. Et pas seulement du point de vue des pneus : je pense que nous devons examiner la voiture, les améliorations apportées et la compétitivité relative à Singapour."

McLaren attend toujours l'arrivée, dans la dernière ligne droite de la saison, d'un certain nombre de petites améliorations techniques, qui ont été validées il y a quelque temps et sont actuellement en cours de production.

"Il y aura en effet d'autres éléments à venir pour les dernières courses", a ajouté Stella. "Nous espérons donc pouvoir franchir un nouveau cap et être à nouveau en mesure de nous battre pour les podiums."

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