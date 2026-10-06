Les fâcheuses répercussions de l'abandon de Russell en Malaisie

L'abandon de George Russell lors du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie aura a priori d'énormes conséquences sur le reste de sa saison 2026 de Formule 1, notamment en ce qui concerne l'ADUO.

Le pilote Mercedes occupait la troisième place sous régime de voiture de sécurité à cinq tours de l'arrivée à Sepang ce dimanche, lorsqu'il s'est immobilisé à l'entrée du premier virage en raison d'une panne moteur.

Les esprits se sont immédiatement tournés vers l'impact que cela aurait sur la course au titre, d'autant plus que la deuxième place de son équipier, Kimi Antonelli, a permis à ce dernier de porter son avance au championnat à 84 points, alors qu'il reste sept manches à disputer.

Mais Mercedes doit désormais également réfléchir à la date à laquelle elle va fournir un nouveau moteur V6 turbo à Russell, sachant que cela entraînera une pénalité de dix places sur la grille de départ, puisqu'il a déjà utilisé les quatre moteurs autorisés pour la saison.

"Il nous a contactés par radio alors qu'il se trouvait derrière la voiture de sécurité et a indiqué que le moteur commençait à émettre des bruits inhabituels", a déclaré Bradley Lord, directeur adjoint de l'écurie Mercedes.

"Nous avons alors constaté un dysfonctionnement des capteurs et il était évident qu'il fallait arrêter la voiture, car nous étions confrontés à une panne quelconque."

Photo de: Srinivasa Krishnan

"Il faut encore comprendre ce que cela implique pour son pool [de pièces], car il ne dispose pas non plus d'un grand nombre de moteurs à faible kilométrage. Cela pourrait donc signifier que nous devrons modifier notre plan initial."

Le plan prévoyait que le prochain moteur de Russell soit la version évoluée dans le cadre du système ADUO ("opportunités supplémentaires de développement et de mise à jour"), qui accorde un jeton de développement à Mercedes.

Selon toute vraisemblance, le pilote de 28 ans devait initialement purger sa pénalité à Austin, mais les événements de Sepang pourraient l'obliger à le faire plus tôt - dès Singapour cette semaine - et, par conséquent, à renoncer à cette amélioration.

Lorsqu'il lui a été demandé si c'était bien le cas, Lord a confirmé : "C'est tout à fait possible, oui. C'est ce que nous devons déterminer. Mais oui, il pourrait y avoir un double coup dur, ce qui, pour lui, après un tel revers aujourd'hui… c'était dévastateur de le voir ainsi contraint à l'abandon."

"Oui, il pourrait y avoir une sorte de double effet Kiss Cool, qui n'est qu'une conséquence vraiment malheureuse de ce problème."

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Sepang s'inscrit dans la lignée des infortunes connues cette saison par celui qui était le favori du titre avant le début de la saison, qui avait déjà dû abandonner alors qu'il était en tête à Montréal en raison d'une panne moteur, sans compter d'autres déboires survenus en 2026.

Mais Antonelli a lui aussi connu son lot de problèmes, comme la défaillance du groupe motopropulseur survenue en fin de course à Barcelone ; le manque de fiabilité est une source d'inquiétude majeure dans une année par ailleurs dominée par Mercedes.

"Je suis extrêmement agacé, je ne suis pas du tout satisfait", a déclaré le directeur de l'écurie, Toto Wolff, à Sky Sports après la course en Malaisie.

"Tout d'abord, nous n'avions pas la vitesse que nous espérions avant le week-end ; nous avons donc beaucoup de travail à faire pour nous rattraper, ce que nous ferons, j'en suis sûr."

"Ensuite, la course a littéralement tourné, si l'on prend en compte la lutte avec Lewis [Hamilton] derrière, à notre désavantage."

"Nous avions une telle avance : un VSC, deux voitures de sécurité… On ne pouvait pas être plus malchanceux. Et pour aggraver les choses, une défaillance du groupe motopropulseur à quelques tours de l'arrivée pour George, ce qui est terrible pour son championnat et pas bon du tout pour nos points au classement constructeurs."

Photo de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

"Donc, même si j'adore être ici par rapport aux courses en elles-mêmes, c'est l'une de mes pires expériences, pour être honnête."

Mercedes est toujours en passe de remporter son premier titre des constructeurs depuis 2021, puisqu'elle devance Ferrari, deuxième, de 151 points, un écart qui s'élevait à 160 avant le Grand Prix de Malaisie.

"Ce problème récurrent, les abandons, pourrait nous coûter très cher lors des sept courses restantes", a ajouté Wolff.

"Un championnat peut très vite basculer en votre défaveur ou en votre faveur en cas d'abandon, et c'est pourquoi cela ne peut pas continuer ainsi."