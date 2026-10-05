Stella défend la FIA après le chaos de Sepang : "Il faut accepter certains problèmes"

Le directeur de McLaren en Formule 1, Andrea Stella, estime qu'il faut "accepter" que des bugs logiciels aussi pénalisants que ceux observés dimanche au Grand Prix de Bahreïn en Malaisie puissent survenir avec la réglementation actuelle, tout en espérant que la FIA saura éviter qu'une telle situation ne se reproduise.

Le départ sur le circuit détrempé de Sepang a été retardé après qu'un grand nombre de monoplaces ont été victimes d'un bug logiciel les privant d'accélérateur pendant le tour de formation. Le problème a été déclenché par une combinaison de plusieurs facteurs, alors qu'il s'agissait de la toute première course disputée sous la pluie avec cette génération d'unités de puissance particulièrement complexes.

Il a fallu attendre 50 minutes avant que la course puisse finalement être lancée. Pendant ce délai, les ingénieurs de la FIA ont développé un correctif en urgence et l'ont transmis aux équipes afin qu'elles puissent l'installer sur leurs monoplaces. Cette interruption a constitué une sérieuse fausse note pour la F1, avant une course par ailleurs spectaculaire et marquée par des conditions météorologiques changeantes.

Le directeur de McLaren, Andrea Stella, dont les pilotes ont eux aussi été affectés, mais dans une moindre mesure que certains de leurs rivaux, a estimé qu'il était important pour la F1 d'éviter une répétition du scénario de Sepang, tout en faisant preuve de compréhension face à ce qui s'était produit.

"Je pense qu'il faut reconnaître que la Formule 1 a fait un excellent travail avec cette nouvelle réglementation, même s'il subsiste quelques interrogations concernant le comportement des unités de puissance", a déclaré l'ingénieur italien.

"Il faut reconnaître qu'un énorme travail a été réalisé pour que le spectacle fonctionne et que les courses soient possibles. Et s'il y a occasionnellement quelques problèmes, alors nous devons accepter qu'il puisse y avoir des problèmes pour tout le monde."

Mais en tant que concurrent, je ne me sentirais pas à l'aise à l'idée de dire que ce qui s'est passé n'était pas au niveau attendu.

Oscar Piastri (McLaren) Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Il a ajouté : "Si on pense aux équipes, nous sommes nombreuses. Et s'il s'agit de problèmes logiciels communs au sport ou à certaines fonctionnalités, je pense qu'il faut l'accepter et apporter notre soutien pour faire en sorte que cela ne se reproduise pas."

"Mais en tant que concurrent, je ne me sentirais pas à l'aise à l'idée de dire que ce qui s'est passé n'était pas au niveau attendu, car en tant que concurrent, nous rencontrons nous-mêmes de nombreux problèmes quasiment chaque week-end."

"Quand il y a autant de nouveautés, on peut accepter que certains aspects nécessitent encore quelques ajustements."

Le directeur des monoplaces de la FIA, Nikolas Tombazis, est revenu sur le problème après la course et a assuré que celui rencontré à Sepang ne se reproduirait pas.

"Évidemment, c'était un problème majeur et critique, et nous devons nous assurer que nous l'évitons à l'avenir" a-t-il déclaré. "Mais puis-je garantir que cela n'arrivera plus jamais ? Ce problème précis, oui. Un problème, non. Mais nous ferons évidemment tout notre possible pour éviter que cela se reproduise."