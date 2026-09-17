Une main sur le trophée : Antonelli et les chiffres d'un sacre annoncé

Il faut désormais pas mal d'imagination pour trouver encore un véritable suspense au championnat du monde 2026 de Formule 1. Après 14 Grands Prix, Kimi Antonelli devance George Russell de 81 points, Lewis Hamilton de 101 et Lando Norris de 106.

En valeur absolue, le plus grand écart qu'un pilote ait jamais comblé remonte à 2022, lorsque Max Verstappen comptait 46 points de retard sur Charles Leclerc. Ce retard, toutefois, avait été enregistré dès la troisième course de la saison, à Melbourne. En fin d'année, Verstappen avait finalement remporté son deuxième titre mondial haut la main, avec 454 points contre 308 pour Leclerc.

En termes relatifs, le retour de James Hunt lors de la saison 1976 - immortalisé par le blockbuster hollywoodien "Rush" - était d'un autre tonneau, même si les circonstances sont bien connues. L'écart le plus important qui le séparait de Niki Lauda était de 35 points, à une époque où une victoire en Grand Prix ne valait que neuf unités, contre 25 aujourd'hui. Pour mettre en perspective le retard de Hunt, ces 35 points équivaudraient à environ 97 points selon le système actuel.

Huit Grands Prix restants au lieu de neuf ?

Il semble de plus en plus improbable que la saison F1 passe par le Qatar et Abu Dhabi. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ce qui reste incertain cette saison, c'est le nombre de Grands Prix qui auront encore lieu. Compte tenu de la situation géopolitique, il semble actuellement peu probable que les épreuves du Qatar, le 29 novembre, et d'Abu Dhabi, le 6 décembre, puissent se dérouler. De plus en plus d'indices laissent penser qu'un de ces deux GP, voire les deux, pourrait être annulé, Imola pouvant alors accueillir à la place la manche finale de la saison.

Dans ce cas, les rivaux d'Antonelli disposeraient encore de huit week-ends seulement pour renverser la situation au championnat. Huit week-ends au cours desquels un pilote pourrait théoriquement marquer un maximum de 208 points : huit victoires en Grand Prix valant 25 points chacune, plus huit points supplémentaires pour le sprint de Singapour.

Certes, Verstappen a démontré pas plus tard qu'en 2025 qu'une situation presque désespérée pouvait encore se transformer en candidature sérieuse au titre si un pilote enchaîne les victoires. Mais s'il y a bien quelqu'un qui enchaîne les victoires en ce moment, c'est Antonelli - et la perspective de voir l'un de ses rivaux tout rafler d'un seul coup semble hautement improbable.

"Kimi n'a plus qu'à continuer sur sa lancée. Je veux dire, c'est fantastique", a déclaré Verstappen après le succès de l'Italien au Grand Prix d'Espagne à Madrid. "Donc ça fonctionne vraiment bien. Il n'a pas à trop s'en faire, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, je pense. Il est performant, il est confiant, il acquiert de plus en plus d'expérience."

"Il est encore jeune, il n'en est qu'au tout début de sa carrière, mais il est en pleine ascension et tout fonctionne à merveille. Il ne doit donc pas compliquer les choses. Ce n'est pas ce qu'il fait. Il est entouré de nombreuses personnes compétentes qui savent ce dont il a besoin. Tout fonctionne donc à merveille."

Le quadruple champion du monde fait sans doute référence au père d'Antonelli, Marco, qui l'accompagne partout dans le monde ; à son directeur d'écurie, Toto Wolff, qui s'efforce de gérer la pression sans la laisser devenir insurmontable ; et à son ingénieur de course, Peter Bonnington, qui sait, grâce à ses années passées aux côtés de Hamilton, ce qu'il faut pour remporter des championnats et qui, même dans les situations chaotiques, dégage toujours le calme dont un jeune pilote de Formule 1 a besoin.

Norris est-il le plus grand danger pour Antonelli ?

Lando Norris peut-il revenir sur Kimi Antonelli ? Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

S'il y a bien un pilote capable de mettre Antonelli sous pression en ce moment, c'est sans doute le champion en titre, Lando Norris. Le pilote McLaren s'est imposé à Budapest avant la trêve estivale, puis à nouveau à Zandvoort ; il a terminé quatrième à Monza - et sans la malchance liée au VSC, il aurait remporté dimanche à Madrid sa troisième victoire en quatre Grands Prix.

Mais même si Norris venait à marquer les 208 points théoriquement encore en jeu - ce qui a très peu de chances de se produire dans la réalité -, une série de quatrièmes places, accompagnée d'un seul petit podium, suffirait à Antonelli pour conserver la tête du championnat. Cela montre à quel point ces calculs sont désormais purement théoriques.

Dans un scénario où Norris remporterait les GP restants, Antonelli aurait exactement besoin de 103 points supplémentaires à partir de maintenant pour être sacré. À titre de comparaison, si l'on prend ses huit pires résultats de la saison 2026 à ce jour, ils lui ont permis de marquer 116 points.

Quelle que soit la manière dont on analyse les chiffres, la conclusion reste la même.

"Il a toutes les chances de remporter le championnat", admet Norris. "Il compte 80 points d'avance parce qu'il fait un travail incroyable. Il bat un coéquipier bien plus expérimenté, et un coéquipier de bon niveau, donc je ne vais pas lui donner de conseils, car il fait un travail d'une efficacité redoutable, alors qu'il vient tout juste d'avoir 20 ans. Donc oui, c'est assez phénoménal. Je trouve ça génial de voir quelqu'un d'aussi jeune réaliser un travail aussi incroyable."

George Russell a-t-il déjà fait une croix sur le titre 2026 ? Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Il est impressionnant depuis la première course cette année. Très peu d'erreurs. Il ne pilote tout simplement pas comme si c'était sa deuxième année en F1, ça c'est sûr. Alors oui, c'est génial à voir et, oui, je ne veux pas… Il y aura encore de très nombreuses années pendant lesquelles nous nous affronterons et j'ai hâte de vivre d'autres moments comme ça, j'espère cette année, et j'ai hâte que nous nous affrontions tous davantage à l'avenir également."

Plus tôt dans la soirée de dimanche, Russell - le principal rival d'Antonelli au classement pilotes 2026 - avait déjà pratiquement abandonné tout espoir de remporter le championnat.

"Je ne vais pas dire que c'est fini", déclarait Russell après avoir terminé cinquième au Grand Prix d'Espagne. "Mais il est extrêmement improbable que je sois encore dans la course."