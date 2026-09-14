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Russell proche du K.-O. dans la course au titre : "Je ne vais pas dire que c'est fini, mais..."

George Russell compte désormais 81 points de retard sur son équipier Kimi Antonelli et sait bien que remporter le titre est désormais une tâche très compliquée.

Benjamin Vinel Ronald Vording
Publié:
George Russell, Mercedes

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Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
51

Il est désormais "extrêmement improbable" que George Russell remporte le titre de Formule 1 en 2026, après avoir été battu pour la cinquième fois consécutive par son équipier chez Mercedes, Kimi Antonelli, lors du Grand Prix d'Espagne.

Russell ne s'était qualifié qu'à la sixième place sur le nouveau circuit de Madring. Oscar Piastri et lui se sont touchés au départ de la course ; le Britannique s'en est tiré indemne, mais il a été parmi les plus pénalisés par l'intervention précoce du Virtual Safety Car, puisqu'il est passé des pneus durs aux pneus mediums, tandis que la plupart de ses rivaux ont pu passer des pneus tendres ou mediums aux pneus durs dans un timing idéal.

"Le timing de la voiture de sécurité a été très frustrant", a déclaré Russell. "Nous espérions tenir jusqu'au 40e tour ; nous savions que Kimi et les pilotes équipés de pneus mediums et tendres s'arrêteraient vers le 15e tour, et la voiture de sécurité [virtuelle] est intervenue au 14e tour, donc…"

Seuls deux des 12 pilotes ayant pris le départ avec des pneus durs ont effectué un arrêt au stand sous le drapeau jaune virtuel : Russell et Fernando Alonso. Le premier a ensuite effectué un nouvel arrêt pour revenir aux pneus durs, qui avaient sa préférence.

George Russell (Mercedes)

George Russell (Mercedes)

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Charles Leclerc, qui était juste devant la Mercedes en début de course, est quant à lui resté en piste et s'est arrêté au 48e tour. Malgré l'arrêt supplémentaire de la Flèche d'argent et les pneus tendres neufs montés sur la Ferrari, le Monégasque a tout de même subi la pression du pilote Mercedes en fin de course. Leclerc a conservé de justesse la quatrième place, tandis que Russell a terminé cinquième.

"Les pneus durs étaient de loin ceux qui me convenaient le mieux", a expliqué le Britannique. "Rester en piste avec les pneus mediums aurait été un pari risqué. Je me disais que je n'avais rien à perdre. Au final, je pense que j'aurais de toute façon terminé à la même place. C'est donc un peu dommage. C'est un circuit où il est très difficile de doubler, ce qui était sans doute un peu agaçant pour tout le monde."

Russell a toutefois insisté sur le fait que "la prestation était bien meilleure que le résultat" à Madrid. "Mais c'était un peu comme à Monaco, dans le sens où les qualifications font tout", a-t-il ajouté.

Russell n'y croit plus vraiment

De son côté, Antonelli a remporté sa huitième victoire de la saison et signé son 12e podium en 14 Grands Prix. L'avance de l'Italien sur Russell au classement général est passée de 25 à 81 points au cours des cinq dernières manches.

Le Britannique est douloureusement conscient que la régularité du pilote de 20 ans ne lui laisse guère de marge de manœuvre pour réduire de manière significative l'écart dans la course au titre, alors qu'il reste - en théorie - neuf manches à disputer.

"Je ne vais pas dire que c'est fini, mais il est extrêmement improbable que je sois encore dans la course", a admis Russell, lui-même âgé de 28 ans. "Je ne pense même pas au fait de rester dans la course, car je ne pense pas y être."

"Cela me permet presque de me concentrer sur chaque Grand Prix et d'essayer d'en remporter le plus possible. Ce qui doit arriver arrivera, mais… Oui, voilà où nous en sommes actuellement."

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