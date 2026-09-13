Antonelli reconnaît une victoire chanceuse : "Lando aurait dû gagner"

Kimi Antonelli n'est pas seulement un impressionnant leader du championnat, du haut de ses 20 ans, il bénéficie également d'une insolente réussite. En effet, ce dimanche, alors même qu'il semblait devoir avoir à se contenter de la seconde place derrière un Lando Norris impressionnant dans son premier relais, le Virtual Safety Car est venu s'en mêler.

Le timing de cette intervention, pour mettre en sécurité l'Aston Martin de Lance Stroll qui était dans une échappatoire après un problème technique, a été parfait pour l'Italien : non seulement Norris, qui disposait d'une demi-douzaine de secondes d'avance, n'a pas pu rentrer dès qu'elle a été déployé alors lui a pu le faire mais surtout, quand Norris est lui-même rentré, le VSC venait d'être retiré.

En conséquence, même s'il n'a pas formellement pris la tête de la course, qui a longtemps été occupée par un Charles Leclerc en pneus durs qui a poussé son premier relais le plus longtemps possible, il était virtuellement leader.

Bien que, dans les derniers tours, Max Verstappen et Norris aient un temps été sur ses talons, il n'a ensuite pas tremblé - une fois Leclerc rentré - pour valider ce huitième succès de la saison, qui lui permet de compter désormais 81 unités d'avance au championnat.

Kimi Antonelli (Mercedes) Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Au sortir de la course, il reconnaissait toutefois que le succès du jour avait sans doute plus à voir avec de la réussite qu'autre chose : "Ça n'a pas été simple du tout, mais je pense qu'aujourd'hui, ça fait du bien de l'emporter. J'ai toutefois le sentiment que Lando aurait dû gagner."

"Mais dans l'ensemble, vous savez, on prend. À part ça, ce fut une très belle course. Je pense notamment qu'en fin de GP, avec les pneus durs, nous avons affiché un très bon rythme. Et oui, maintenant, il faut continuer à tout donner."

"Je veux continuer à me donner à fond course après course, vous voyez, continuer à être performant et à prendre du plaisir jusqu'au bout", a-t-il ajouté. "Et puis je vais essayer de faire de mon mieux à chaque course, et nous verrons bien où nous en serons à la fin de l'année."