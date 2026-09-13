Championnat - Antonelli file tout droit vers le titre

Vainqueur chanceux du Grand Prix d'Espagne, Kimi Antonelli a encore creusé l'écart au championnat sur un George Russell incapable de faire mieux que cinquième et sur un Lewis Hamilton contraint à l'abandon en raison d'un problème de freins.

Troisième d'une course qu'il semblait bien parti pour remporter avant le Virtual Safety Car, Lando Norris en profite pour se rapprocher à cinq points du septuple champion.

Côté constructeurs, Mercedes accentue son avantage alors que Ferrari perd encore du terrain sur McLaren. Alpine grappille par rapport à Racing Bulls grâce à la septième place de Franco Colapinto.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Mercedes 503 2 Ferrari 358 3 McLaren 306 4 Red Bull 230 5 Racing Bulls 77 6 Alpine 68 7 Haas 21 8 Audi 17 9 Williams 11 10 Aston Martin 3 11 Cadillac