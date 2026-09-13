Championnat - Antonelli file tout droit vers le titre

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Après sa victoire, Kimi Antonelli continue de creuser l'écart en tête du classement. Découvrez le point aux championnats pilotes et constructeurs à l'issue de la 14e manche de la saison, à Madrid.

Fabien Gaillard
Publié:
Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

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Vainqueur chanceux du Grand Prix d'Espagne, Kimi Antonelli a encore creusé l'écart au championnat sur un George Russell incapable de faire mieux que cinquième et sur un Lewis Hamilton contraint à l'abandon en raison d'un problème de freins.

Troisième d'une course qu'il semblait bien parti pour remporter avant le Virtual Safety Car, Lando Norris en profite pour se rapprocher à cinq points du septuple champion.

Côté constructeurs, Mercedes accentue son avantage alors que Ferrari perd encore du terrain sur McLaren. Alpine grappille par rapport à Racing Bulls grâce à la septième place de Franco Colapinto.

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Championnat Pilotes

Pos. Pilote Points
1 ItalyK. AntonelliMercedes 292
2 United KingdomG. RussellMercedes 211
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 191
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 186
5 MonacoC. LeclercFerrari 167
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 145
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 120
8 FranceI. HadjarRed Bull 71
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 59
10 FranceP. GaslyAlpine 41
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 31
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27
13 United KingdomO. BearmanHaas 18
14 BrazilG. BortoletoAudi 10
15 GermanyN. HülkenbergAudi 7
16 SpainC. Sainz JrWilliams 6
17 ThailandA. AlbonWilliams 5
18 FranceE. OconHaas 3
19 SpainF. AlonsoAston Martin 3
20 JapanY. TsunodaRacing Bulls 1
21 CanadaL. StrollAston Martin  
22 FinlandV. BottasCadillac  
23 MexicoS. PérezCadillac  

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points
1 Mercedes 503
2 Ferrari 358
3 McLaren 306
4 AustriaRed Bull 230
5 Racing Bulls 77
6 Alpine 68
7 United StatesHaas 21
8 GermanyAudi 17
9 United KingdomWilliams 11
10 United KingdomAston Martin 3
11 United StatesCadillac  

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