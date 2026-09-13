Championnat - Antonelli file tout droit vers le titre
Après sa victoire, Kimi Antonelli continue de creuser l'écart en tête du classement. Découvrez le point aux championnats pilotes et constructeurs à l'issue de la 14e manche de la saison, à Madrid.
Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
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Vainqueur chanceux du Grand Prix d'Espagne, Kimi Antonelli a encore creusé l'écart au championnat sur un George Russell incapable de faire mieux que cinquième et sur un Lewis Hamilton contraint à l'abandon en raison d'un problème de freins.
Troisième d'une course qu'il semblait bien parti pour remporter avant le Virtual Safety Car, Lando Norris en profite pour se rapprocher à cinq points du septuple champion.
Côté constructeurs, Mercedes accentue son avantage alors que Ferrari perd encore du terrain sur McLaren. Alpine grappille par rapport à Racing Bulls grâce à la septième place de Franco Colapinto.
Championnat Pilotes
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|K. AntonelliMercedes
|292
|2
|G. RussellMercedes
|211
|3
|L. HamiltonFerrari
|191
|4
|L. NorrisMcLaren
|186
|5
|C. LeclercFerrari
|167
|6
|M. VerstappenRed Bull
|145
|7
|O. PiastriMcLaren
|120
|8
|I. HadjarRed Bull
|71
|9
|L. LawsonRacing Bulls
|59
|10
|P. GaslyAlpine
|41
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|31
|12
|F. ColapintoAlpine
|27
|13
|O. BearmanHaas
|18
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|15
|N. HülkenbergAudi
|7
|16
|C. Sainz JrWilliams
|6
|17
|A. AlbonWilliams
|5
|18
|E. OconHaas
|3
|19
|F. AlonsoAston Martin
|3
|20
|Y. TsunodaRacing Bulls
|1
|21
|L. StrollAston Martin
|22
|V. BottasCadillac
|23
|S. PérezCadillac
Championnat Constructeurs
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