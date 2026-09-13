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Résumé de course
Formule 1 GP d'Espagne

Antonelli remporte un GP pas fou au Madring, Norris piégé par le VSC

Le premier Grand Prix d'Espagne couru sur le circuit du Madring a accouché d'une victoire de Kimi Antonelli (Mercedes) devant Max Verstappen (Red Bull) et un Lando Norris (McLaren) qui semblait bien parti pour l'emporter avant un VSC malchanceux.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Gabriel Bortoleto, Audi

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Red Bull Racing

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Mestiza, F1 paddock

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Zak Brown, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Esteban Ocon, Haas

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Luis Figo, Audi garage

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Jude Bellingham

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Esteban Ocon, Haas

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Gabriel Bortoleto, Audi

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Fernando Alonso, Aston Martin

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Les supporters dans les tribunes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Nico Hülkenberg, Audi

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Franco Colapinto, Alpine, Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Esteban Ocon, Haas

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Lando Norris, McLaren

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes

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Lewis Hamilton, Ferrari, Carlos Sainz, Williams

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Lando Norris, McLaren

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes

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Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

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Kimi Antonelli, Mercedes

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Kimi Antonelli, Mercedes

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
51

Le Grand Prix d'Espagne 2026 de Formule 1 a vu la victoire de Kimi Antonelli (Mercedes) devant Max Verstappen (Red Bull) et Lando Norris (McLaren). Le Britannique, largement en tête, a été piégé par le timing malheureux d'un Virtual Safety Car.

Présentation du GP d'Espagne

Pour la dernière étape de la saison européenne, en tout cas dans la version actuelle du calendrier, la discipline reine fait escale sur le redouté tracé du Madring, un tout nouveau circuit urbain tracé dans le parc des expositions de la capitale espagnole. L'histoire retiendra que son tout premier poleman en F1 est Lando Norris (McLaren), qui a battu de justesse le leader du championnat Kimi Antonelli (Mercedes).

Derrière eux, c'est une deuxième ligne royale avec Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Ferrari), eux-mêmes suivis par Charles Leclerc (Ferrari) et George Russell (Mercedes). Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (qui remplace toujours Isack Hadjar chez Red Bull), Franco Colapinto (Alpine) et Arvid Lindblad (Racing Bulls) complètent le top 10.

Au départ du tour de formation, sous un grand ciel bleu, les températures sont de 30°C dans l'air et 53°C sur la piste. Côté pneus, en vue d'une course pleine d'incertitude, la première ligne fait le choix des pneus jaunes (mediums), la seconde des tendres (rouges) alors que de Leclerc à Lawson, ce sont les durs (blancs) qui sont privilégiés.

Bazar au départ, Hamilton abandonne

Au moment de l'extinction des feux, Norris couvre immédiatement Antonelli sur l'intérieur, ce dernier se décalant alors sur l'extérieur. Au premier virage, Hamilton - auteur d'un excellent départ - tente un gros freinage sur l'intérieur de la McLaren mais se ravise. La prudence de tous les pilotes entraîne ensuite plusieurs court-circuitages : Antonelli et Verstappen, notamment, coupent la chicane. 

 

Dans la suite du tour, Antonelli rend la première place à Norris mais Verstappen se mêle à la lutte. Dans la seconde chicane, la Mercedes coupe encore et, en tentant de rendre la position, voit Norris et Verstappen passer. Au bout du premier tour, l'ordre du top 5 est donc Norris, Verstappen, Antonelli, Hamilton et Leclerc. Le septuple champion du monde se plaint de la position gagnée au départ par le Néerlandais suite à son court-circuitage.

Au deuxième tour, Hamilton alerte sur un léger contact avec un mur, visiblement sans dommages. En revanche, pour Piastri, tombé à la dixième place, il y a un problème sur l'aileron avant. Norris creuse rapidement une avance de deux secondes sur Verstappen. Red Bull demande à Verstappen de rendre la place sur Hamilton, ce qui voudrait dire laisser aussi passer Antonelli avant cela.

Après avoir contesté, le Néerlandais finit par se plier à la consigne au quatrième tour. Antonelli puis Hamilton passent, mais le pilote Ferrari est en difficulté. Il se plaint en effet d'une défaillance de freins : il coupe l'une des chicanes suivantes, laisse Verstappen passer, avant de céder sa position à Leclerc au sixième tour. C'est la dégringolade, ensuite, puisqu'il sombre dans la hiérarchie, après un 180° dans une échappatoire, et finit par rentrer au stand pour abandonner. C'est son premier abandon de la saison.

Norris piégé par le VSC

Norris n'a pas demandé son reste, de son côté, et compte quatre secondes d'avance sur un Antonelli - auteur d'une petite erreur quelques instants auparavant - au huitième tour. Verstappen est déjà repoussé à neuf secondes, Leclerc à 12 et Russell à 14. Le pilote McLaren est clairement le plus rapide sur la piste.

Au dixième tour, Lawson s'empare de la sixième place face à Colapinto. Les deux pilotes espagnols du contingent, pendant ce temps-là, se touchent au virage 5 - cela débouchera plus tard sur une pénalité de 5 secondes pour Sainz.

Au 14e des 57 tours, Norris compte cinq secondes d'avance, Antonelli stabilisant son retard. Le Virtual Safety Car est déployé pour une immobilisation de Stroll dans l'échappatoire. Dans le top 10, Norris ne peut pas rentrer mais Antonelli (qui repart en durs), Verstappen (durs), Russell (mediums), Colapinto (durs), Lindblad (durs) et Ocon (durs) en profitent pour s'arrêter immédiatement.

 

Toutefois, le VSC ne dure pas assez pour que les autres pilotes, Norris le premier, passent par les stands pendant. Le Britannique, leader incontestable jusqu'ici, passe tout de même dans la pitlane. Victime d'un mauvais arrêt, il est piégé et ressort seulement cinquième. Leclerc, qui ne s'est pas arrêté, mène la course sur ses vieux pneus durs, 1,7 seconde devant Antonelli, 7,8 secondes devant Verstappen et 10,8 secondes devant Russell. Norris est repoussé à plus de 17 secondes.

Antonelli gère derrière Leclerc

Au 20e tour, Leclerc est toujours aux commandes, avec un peu moins d'une seconde d'avance sur un Antonelli prudent. Verstappen est à 8 secondes du Monégasque, Russell à 11 secondes et Norris à 16 secondes. Le leader du championnat va toutefois volontairement se laisser décrocher de Leclerc jusqu'à pointer à trois secondes au 23e tour ; le but est, pour lui, de refroidir les freins.

À la radio, quelques minutes plus tard, l'Italien demande à son écurie de vérifier ce qu'il se passe, car il ressent une sensation bizarre dans la direction. Mercedes le rassure, alors que les leaders rencontrent les premiers retardataires. Après 25 tours, Leclerc compte 2,7s d'avance sur Antonelli, 9,5 sur Verstappen, 13,1 sur Russell et 14,2 sur Norris.

Le champion du monde en titre lui met la pression mais Russell repasse par les stands à la fin du 28e tour pour chausser les durs. Il ressort sixième. Après 30 tours, Leclerc compte 3,6s d'avance sur Antonelli, 8,8 sur Verstappen, 15,1 sur Norris et 34,5 sur Lawson.

Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari)

Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Norris peut alors déployer son rythme, ce qui lui permet de revenir sur Verstappen. Au sortir du 35e tour, il ne compte que 4 secondes de retard sur le Néerlandais qui tente de réagir. Derrière Leclerc, Antonelli continue de vivoter à un peu plus de deux secondes. Russell, en parallèle, finit par passer Lawson pour la cinquième place.

Au 40e tour, Leclerc est toujours en tête dans l'attente de son arrêt. La Ferrari compte 2,8s d'avance sur Antonelli, 6,7 sur Verstappen et 8,0 sur Norris. Le pilote McLaren passe sous la seconde d'écart au 42e tour. Dans la boucle suivante, Piastri - coincé au septième rang derrière Lawson - passe enfin par les stands et ressort 11e en mediums, avant de gagner une place sur Lindblad. Le Néo-Zélandais s'arrête à son tour pour couvrir et ressort septième.

En tête, le rythme de sénateur de Leclerc couplé à la pression mise par Norris entraîne un resserrement du top 4. Dix tours avant l'arrivée, les quatre leaders se tiennent en 3,5 secondes. Ferrari tente d'aller le plus loin possible en espérant qu'un évènement de course offre une opportunité à Leclerc mais ce dernier doit finalement passer par les stands à la fin du 48e tour, pour éviter de perdre une position face à Russell. Il ressort quatrième, en gommes tendres, une poignée de secondes devant la Mercedes.

Antonelli sans trembler

La situation en tête donne donc Antonelli avec 0"7 d'avance sur Verstappen et 1"8 sur Norris. Toutefois, l'Italien creuse vite un écart supérieur à la seconde pendant que Norris met une grosse pression sur la Red Bull.

À cinq tours de la fin, Antonelli - qui flirte avec les murs - compte 2"6 d'avance sur Verstappen et 3"4 sur Norris. Le Britannique ne dispose pas vraiment d'une opportunité jusqu'à l'avant-dernier tour où le dépassement de retardataires offre au champion du monde une occasion de se rapprocher grandement. Insuffisant, toutefois, pour lui permettre de passer sur la piste.

La victoire, au bout d'une course assez peu animée, revient donc à Kimi Antonelli, premier vainqueur de l'histoire au Madring et qui continue de creuser l'écart en tête. Lando Norris et Max Verstappen complètent le podium. Leclerc, Russell, Lawson, Colapinto, Piastri, Lindblad et Hülkenberg forment le reste du top 10.

Spain Grand Prix d'Espagne

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Constructeur Moteur
1 Italy K. Antonelli Mercedes 12 57

-

     1 25   Mercedes Mercedes
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 57

+4.351

4.351

 4.351   1 18   Red Bull Red Bull
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 57

+5.089

5.089

 0.738   1 15   McLaren Mercedes
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 57

+29.116

29.116

 24.027   1 12   Ferrari Ferrari
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 57

+29.829

29.829

 0.713   2 10   Mercedes Mercedes
6 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 57

+1'26.746

1'26.746

 56.917   1 8   Red Bull Red Bull
7 Argentina F. Colapinto Alpine 43 57

+1'34.281

1'34.281

 7.535   1 6   Alpine Mercedes
8 Australia O. Piastri McLaren 81 57

+1'35.839

1'35.839

 1.558   1 4   McLaren Mercedes
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 56

1 lap

     1 2   RB Red Bull
10 Germany N. Hülkenberg Audi 27 56

1 lap

     1 1   Audi Audi
11 France E. Ocon Haas 31 56

1 lap

     1     Haas Ferrari
12 France P. Gasly Alpine 10 56

1 lap

     1     Alpine Mercedes
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 56

1 lap

     1     Audi Audi
14 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 56

1 lap

     1     RB Red Bull
15 Thailand A. Albon Williams 23 56

1 lap

     1     Williams Mercedes
16 United Kingdom O. Bearman Haas 87 56

1 lap

     2     Haas Ferrari
17 Spain F. Alonso Aston Martin 14 55

2 laps

     2     Aston Martin Honda
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 54

3 laps

     2     Cadillac Ferrari
dnf Spain C. Sainz Jr Williams 55 43

14 laps

     3   Abandon Williams Mercedes
dnf Mexico S. Pérez Cadillac 11 31

26 laps

     2   Abandon Cadillac Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin 18 12

45 laps

         Abandon Aston Martin Honda
dnf United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 6

51 laps

     1   Freins Ferrari Ferrari
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