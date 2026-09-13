Tous les résultats et classements du Grand Prix d'Espagne F1 2026
Après la victoire de Kimi Antonelli (Mercedes), découvrez l'intégralité des résultats et des classements du Grand Prix d'Espagne, 14e manche de la saison 2026 de Formule 1.
Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
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Grand Prix d'Espagne 2026
|Pos.
|Pilote
|#
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Stands
|Points
|Abandon
|Constructeur
|Moteur
|1
|K. Antonelli Mercedes
|12
|57
|
-
|1
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|M. Verstappen Red Bull
|3
|57
|
+4.351
4.351
|4.351
|1
|18
|Red Bull
|Red Bull
|3
|L. Norris McLaren
|1
|57
|
+5.089
5.089
|0.738
|1
|15
|McLaren
|Mercedes
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|57
|
+29.116
29.116
|24.027
|1
|12
|Ferrari
|Ferrari
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|57
|
+29.829
29.829
|0.713
|2
|10
|Mercedes
|Mercedes
|6
|L. Lawson Red Bull
|30
|57
|
+1'26.746
1'26.746
|56.917
|1
|8
|Red Bull
|Red Bull
|7
|F. Colapinto Alpine
|43
|57
|
+1'34.281
1'34.281
|7.535
|1
|6
|Alpine
|Mercedes
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|57
|
+1'35.839
1'35.839
|1.558
|1
|4
|McLaren
|Mercedes
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|56
|
1 lap
|1
|2
|RB
|Red Bull
|10
|N. Hülkenberg Audi
|27
|56
|
1 lap
|1
|1
|Audi
|Audi
|11
|E. Ocon Haas
|31
|56
|
1 lap
|1
|Haas
|Ferrari
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|56
|
1 lap
|1
|Alpine
|Mercedes
|13
|G. Bortoleto Audi
|5
|56
|
1 lap
|1
|Audi
|Audi
|14
|Y. Tsunoda Racing Bulls
|22
|56
|
1 lap
|1
|RB
|Red Bull
|15
|A. Albon Williams
|23
|56
|
1 lap
|1
|Williams
|Mercedes
|16
|O. Bearman Haas
|87
|56
|
1 lap
|2
|Haas
|Ferrari
|17
|F. Alonso Aston Martin
|14
|55
|
2 laps
|2
|Aston Martin
|Honda
|18
|V. Bottas Cadillac
|77
|54
|
3 laps
|2
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|C. Sainz Jr Williams
|55
|43
|
14 laps
|3
|Abandon
|Williams
|Mercedes
|dnf
|S. Pérez Cadillac
|11
|31
|
26 laps
|2
|Abandon
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|L. Stroll Aston Martin
|18
|12
|
45 laps
|Abandon
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|L. Hamilton Ferrari
|44
|6
|
51 laps
|1
|Freins
|Ferrari
|Ferrari
|Voir les résultats complets
Les meilleurs tours en course
|Pos.
|Pilote
|#
|Constructeur
|Moteur
|Tour
|Temps
|Écart
|Pneus
|km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|49
|
1'35.587
|H
|203.902
|2
|K. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|57
|
+0.443
1'36.030
|0.443
|H
|202.961
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|50
|
+0.476
1'36.063
|0.033
|S
|202.891
|4
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|52
|
+1.093
1'36.680
|0.617
|H
|201.597
|5
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|52
|
+1.173
1'36.760
|0.080
|H
|201.430
|6
|L. Lawson Red Bull
|30
|Red Bull
|Red Bull
|49
|
+1.259
1'36.846
|0.086
|M
|201.251
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|48
|
+1.639
1'37.226
|0.380
|M
|200.464
|8
|O. Bearman Haas
|87
|Haas
|Ferrari
|45
|
+1.721
1'37.308
|0.082
|H
|200.295
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|52
|
+1.734
1'37.321
|0.013
|H
|200.269
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|50
|
+2.250
1'37.837
|0.516
|S
|199.212
|11
|N. Hülkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|50
|
+2.527
1'38.114
|0.277
|H
|198.650
|12
|E. Ocon Haas
|31
|Haas
|Ferrari
|49
|
+2.532
1'38.119
|0.005
|H
|198.640
|13
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|36
|
+2.554
1'38.141
|0.022
|H
|198.595
|14
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|40
|
+2.624
1'38.211
|0.070
|H
|198.454
|15
|Y. Tsunoda Racing Bulls
|22
|RB
|Red Bull
|54
|
+2.809
1'38.396
|0.185
|M
|198.081
|16
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|40
|
+3.416
1'39.003
|0.607
|H
|196.866
|17
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|45
|
+3.543
1'39.130
|0.127
|S
|196.614
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|47
|
+3.810
1'39.397
|0.267
|H
|196.086
|19
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
+4.252
1'39.839
|0.442
|S
|195.218
|20
|C. Sainz Jr Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|36
|
+4.608
1'40.195
|0.356
|H
|194.524
|21
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|16
|
+5.529
1'41.116
|0.921
|H
|192.752
|22
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|11
|
+7.875
1'43.462
|2.346
|H
|188.382
|Voir les résultats complets
Championnat pilotes
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|K. AntonelliMercedes
|292
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|15/3
|23
|25/1
|25/1
|2
|G. RussellMercedes
|211
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|6/7
|23
|18/2
|10/5
|3
|L. HamiltonFerrari
|191
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|10/5
|14
|8/6
|-
|4
|L. NorrisMcLaren
|186
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|25/1
|31
|12/4
|15/3
|5
|C. LeclercFerrari
|167
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|12/4
|17
|-
|12/4
|6
|M. VerstappenRed Bull
|145
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|7
|O. PiastriMcLaren
|120
|-
|3
|18/2
|22
|5
|12/4
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|12
|10/5
|4/8
|8
|I. HadjarRed Bull
|71
|-
|4
|-
|-
|10
|15/3
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|8/6
|-
|-
|-
|9
|L. LawsonRacing Bulls
|59
|-
|8
|2/9
|-
|6
|10/5
|4/8
|2/9
|9
|-
|4/8
|6
|-
|8/6
|10
|P. GaslyAlpine
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|6/7
|6/7
|-
|1
|-
|-
|2
|6/7
|-
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|31
|4/8
|-
|-
|-
|1
|8/6
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|1/10
|-
|4/8
|2/9
|12
|F. ColapintoAlpine
|27
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
|-
|2/9
|6/7
|13
|O. BearmanHaas
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|-
|-
|-
|-
|15
|N. HülkenbergAudi
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|4
|-
|1/10
|16
|C. Sainz JrWilliams
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|E. OconHaas
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|F. AlonsoAston Martin
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|20
|Y. TsunodaRacing Bulls
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|21
|L. StrollAston Martin
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|V. BottasCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|S. PérezCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat constructeurs
|Pos.
|Équipes
|Points
|1
|Mercedes
|503
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|31
|25
|21
|46
|43
|35
|2
|Ferrari
|358
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|51
|30
|22
|31
|8
|12
|3
|McLaren
|306
|10
|8
|28
|48
|12
|12
|25
|18
|20
|16
|25
|43
|22
|19
|4
|Red Bull
|230
|8
|4
|4
|14
|27
|15
|20
|26
|13
|23
|26
|9
|15
|26
|5
|Racing Bulls
|77
|4
|8
|2
|-
|7
|18
|6
|3
|15
|2
|5
|-
|5
|2
|6
|Alpine
|68
|1
|9
|6
|7
|12
|6
|7
|-
|3
|1
|-
|2
|8
|6
|7
|Haas
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Audi
|17
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|2
|4
|-
|1
|9
|Williams
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Aston Martin
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|11
|Cadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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