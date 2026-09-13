Tous les résultats et classements du Grand Prix d'Espagne F1 2026

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Après la victoire de Kimi Antonelli (Mercedes), découvrez l'intégralité des résultats et des classements du Grand Prix d'Espagne, 14e manche de la saison 2026 de Formule 1.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

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47

Grand Prix d'Espagne 2026

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Constructeur Moteur
1 Italy K. Antonelli Mercedes 12 57

-

     1 25   Mercedes Mercedes
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 57

+4.351

4.351

 4.351   1 18   Red Bull Red Bull
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 57

+5.089

5.089

 0.738   1 15   McLaren Mercedes
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 57

+29.116

29.116

 24.027   1 12   Ferrari Ferrari
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 57

+29.829

29.829

 0.713   2 10   Mercedes Mercedes
6 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 57

+1'26.746

1'26.746

 56.917   1 8   Red Bull Red Bull
7 Argentina F. Colapinto Alpine 43 57

+1'34.281

1'34.281

 7.535   1 6   Alpine Mercedes
8 Australia O. Piastri McLaren 81 57

+1'35.839

1'35.839

 1.558   1 4   McLaren Mercedes
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 56

1 lap

     1 2   RB Red Bull
10 Germany N. Hülkenberg Audi 27 56

1 lap

     1 1   Audi Audi
11 France E. Ocon Haas 31 56

1 lap

     1     Haas Ferrari
12 France P. Gasly Alpine 10 56

1 lap

     1     Alpine Mercedes
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 56

1 lap

     1     Audi Audi
14 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 56

1 lap

     1     RB Red Bull
15 Thailand A. Albon Williams 23 56

1 lap

     1     Williams Mercedes
16 United Kingdom O. Bearman Haas 87 56

1 lap

     2     Haas Ferrari
17 Spain F. Alonso Aston Martin 14 55

2 laps

     2     Aston Martin Honda
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 54

3 laps

     2     Cadillac Ferrari
dnf Spain C. Sainz Jr Williams 55 43

14 laps

     3   Abandon Williams Mercedes
dnf Mexico S. Pérez Cadillac 11 31

26 laps

     2   Abandon Cadillac Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin 18 12

45 laps

         Abandon Aston Martin Honda
dnf United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 6

51 laps

     1   Freins Ferrari Ferrari
Voir les résultats complets

Les meilleurs tours en course

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tour Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 49

1'35.587

   H 203.902
2 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 57

+0.443

1'36.030

 0.443 H 202.961
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 50

+0.476

1'36.063

 0.033 S 202.891
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 52

+1.093

1'36.680

 0.617 H 201.597
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 52

+1.173

1'36.760

 0.080 H 201.430
6 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 49

+1.259

1'36.846

 0.086 M 201.251
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 48

+1.639

1'37.226

 0.380 M 200.464
8 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 45

+1.721

1'37.308

 0.082 H 200.295
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 52

+1.734

1'37.321

 0.013 H 200.269
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 50

+2.250

1'37.837

 0.516 S 199.212
11 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 50

+2.527

1'38.114

 0.277 H 198.650
12 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 49

+2.532

1'38.119

 0.005 H 198.640
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 36

+2.554

1'38.141

 0.022 H 198.595
14 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 40

+2.624

1'38.211

 0.070 H 198.454
15 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 54

+2.809

1'38.396

 0.185 M 198.081
16 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 40

+3.416

1'39.003

 0.607 H 196.866
17 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 45

+3.543

1'39.130

 0.127 S 196.614
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 47

+3.810

1'39.397

 0.267 H 196.086
19 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

+4.252

1'39.839

 0.442 S 195.218
20 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 36

+4.608

1'40.195

 0.356 H 194.524
21 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 16

+5.529

1'41.116

 0.921 H 192.752
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 11

+7.875

1'43.462

 2.346 H 188.382
Voir les résultats complets

Championnat pilotes

Pos. Pilote Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain
1 ItalyK. AntonelliMercedes 292 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1
2 United KingdomG. RussellMercedes 211 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 191 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 -
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 186 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3
5 MonacoC. LeclercFerrari 167 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 145 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 120 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8
8 FranceI. HadjarRed Bull 71 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - -
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 59 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6
10 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 -
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 31 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7
13 United KingdomO. BearmanHaas 18 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - -
14 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - -
15 GermanyN. HülkenbergAudi 7 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10
16 SpainC. Sainz JrWilliams 6 - 2 - 2 2 - - - - - - - - -
17 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - -
18 FranceE. OconHaas 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - -
19 SpainF. AlonsoAston Martin 3 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - -
20 JapanY. TsunodaRacing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 -
21 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - - - - - -
22 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - - - - -
23 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - - - - -

Championnat constructeurs

Pos. Équipes Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain
1 GermanyMercedes 503 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35
2 ItalyFerrari 358 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12
3 United KingdomMcLaren 306 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19
4 AustriaRed Bull 230 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26
5 ItalyRacing Bulls 77 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2
6 FranceAlpine 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6
7 United StatesHaas 21 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - -
8 GermanyAudi 17 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1
9 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - -
10 United KingdomAston Martin 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - -
11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - - - - -

 

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