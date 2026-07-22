Aston Martin, l'espoir du mieux avec la version B en Hongrie

Le Grand Prix de Belgique a été source d'une nouvelle déception pour Aston Martin, dans une saison qui s'avère pourtant déjà catastrophique. Lance Stroll n'a pas franchi la ligne d'arrivée, après avoir subi une panne d'embrayage, tandis que le double champion Fernando Alonso a terminé dernier - humilié, avec deux tours de retard, et incapable de rivaliser ne serait-ce qu'avec Valtteri Bottas, au volant de la Cadillac.

Dimanche soir, Mike Krack, le responsable de l'ingénierie de piste d'Aston Martin, a tenu son habituel point presse d'après-course. L'ambiance était morose - comme cela a si souvent été le cas cette année. Pourtant, un certain optimisme se faisait également sentir, car l'équipe s'apprête à déployer sa première série d'améliorations majeures de l'année : une version B de l'AMR26 bénéficiant d'une refonte aérodynamique et du châssis, en prévision d'un nouveau moteur Honda prévu après la trêve estivale.

"Nous verrons bien. Pour nous, le plus important est de retrouver la compétition", a déclaré l'ingénieur luxembourgeois, en référence au fait que cela fait un certain temps qu'Aston Martin n'a pas véritablement fait face à de la concurrence. Stroll n'a marqué aucun point depuis le début de la saison, et Alonso a décroché de justesse une unité pour sa dixième place à Monaco après une série de pénalités.

"Nous n'avons pas vraiment [fait la course] lors des dernières épreuves", a ajouté Krack. "Il était très difficile de suivre le rythme du milieu de peloton. Et quoi qu'il en advienne, je pense que retrouver la compétition est le plus important pour tout le monde."

Cet optimisme repose sur le programme de développement élaboré sous la houlette d'Adrian Newey, qui devrait démarrer lors du Grand Prix de Hongrie le week-end prochain. Selon les rumeurs circulant dans le paddock, ces modifications pourraient permettre de gagner jusqu'à deux secondes par tour. Cependant, l'écart est si important que, même si cette estimation s'avérait exacte, Alonso se serait tout de même qualifié avant-dernier à Spa - exactement là où il s'est classé avec le châssis sortant.

Qualifier le package hongrois d'Aston Martin de simple "mise à niveau" reviendrait en réalité à sous-estimer l'ampleur des modifications. L'écurie britannique a dû soumettre son châssis révisé à un nouveau crash-test de la FIA en raison de la portée considérable de ces modifications.

Lorsqu'il lui a été demandé si cela signifiait que des monocoques entièrement nouvelles avaient été construites, Krack a répondu : "Oui, je pense que c'est assez considérable.

[...] Les principaux aspects concernent évidemment l'aérodynamique et le poids. Et pour y parvenir, il faut mettre en œuvre de nombreuses mesures. Et tout ce que nous souhaitions a été accompli."

Il a ajouté : "La période pendant laquelle nous sommes restés très longtemps sans évolutions est désormais terminée. L'avenir s'annonce donc prometteur. Et nous attendons tous avec impatience Budapest pour voir ce dont nous sommes capables."

Mike Krack (Aston Martin) Photo de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Ce week-end s'annonce décisif à plus d'un titre : pour le propriétaire de l'écurie, Lawrence Stroll, qui a désespérément besoin de la confirmation que la constitution d'une équipe prestigieuse autour de Newey n'a pas été une erreur de jugement coûteuse, et pour Newey lui-même, dont la réputation sera inévitablement jugée à l'aune des performances de ce programme.

Enfin, ce sera un moment crucial pour Alonso, qui fêtera bientôt ses 45 ans et devra tôt ou tard décider combien de temps encore il souhaite poursuivre sa carrière en Formule 1.

Une relation qui s'est nettement améliorée ces dernières semaines est celle entre Aston Martin et son partenaire moteur Honda. Après un début de saison désastreux, Aston Martin avait publiquement fait part de sa frustration face au manque de compétitivité de ses voitures, en adressant une grande partie des critiques à son motoriste.

Mais aujourd'hui, il semble toutefois y avoir une prise de conscience croissante du fait que l'on ne peut pas tout mettre sur le dos de Honda. Il n'y a d'ailleurs pas grand-chose à gagner à démolir ce partenariat dans les médias. Après tout, l'histoire de Honda en Formule 1 montre que, même si le succès a parfois mis plus de temps que prévu à se concrétiser, il a presque toujours fini par arriver.