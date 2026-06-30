On sait quand la version B de l'Aston Martin fera ses débuts

Aston Martin affichait son ambition avant la saison 2026. L'équipe comptait sur le nouveau règlement, sur le recrutement d'Adrian Newey et sur un Fernando Alonso toujours en grande forme pour faire un bond en avant. La réalité a été tout autre.

Dès les essais hivernaux, il est devenu évident que les problèmes étaient importants, entre le manque de préparation de Honda, devenu son motoriste cette année, mais aussi une monoplace loin de répondre aux attentes. Aston Martin est, de loin, l'équipe la moins performante du plateau.

Pourtant, l'AMR26 n'a pas reçu de réelle évolution depuis le début de l'année. Adrian Newey, team principal mais aussi grand responsable technique de l'équipe, a assumé ce choix, jugeant le retard si grand qu'il était utile de faire évoluer la monoplace par petites touches, comme peut le faire la concurrence, afin de concentrer tous les efforts sur de très gros changements.

La date à laquelle ces évolutions seront lancées est désormais connue : l'Aston Martin va pratiquement changer à Budapest, pour la dernière course avant la pause estivale. Si la base reste similaire, c'est une véritable version B qui sera lancée puisqu'il a fallu demander une nouvelle homologation et repasser les crash-tests.

"Nous avons l'intention de lancer nos évolutions en Hongrie, sur les deux voitures", a déclaré Adrian Newey dans une interview publiée sur le site officiel d'Aston Martin. "Les principaux éléments structurels restent les mêmes – le châssis et l'architecture de la boîte de vitesses ne vont pas changer fondamentalement – mais nous avons réduit leur poids à tous les deux, ce qui a demandé une ré-homologation et le passage du crash-test pour le châssis."

Adrian Newey liste d'importants changements sur l'Aston Martin. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"La suspension avant ne change pas. La suspension arrière est légèrement modifiée. Nous avons développé un nouveau nez et revu substantiellement les surfaces aérodynamiques. Donc même si la structure est similaire, c'est un gros package aérodynamique couplé à une réduction du poids significative. Le but est d'être très proche de la limite de poids."

L'objectif est de faire un réel bond en avant mais l'échec du début de saison étant en partie attribué à des outils datés et peu efficaces, Newey se garde de tout pronostic : "Nous anticipons de gros progrès, mais je suis réticent à fournir des chiffres précis parce que nos outils de simulation ne sont pas encore aussi sophistiqués ou corrélés que nécessaire."

Adrian Newey ne mentionne pas d'évolutions sur le moteur, même si le V6 Honda affiche aussi de grosses faiblesses. On sait seulement que le motoriste ne profitera que de l'une des deux évolutions que lui permet l'ADUO et qu'elle arrivera probablement pendant l'été, mais pas forcément en même temps que les changements sur la monoplace.

Un délai qui était nécessaire

Lance Stroll ne peut rien espérer avec l'Aston Martin dans sa configuration actuelle. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Newey est également revenu sur le choix d'attendre pour lancer toutes ces nouveautés. L'Anglais évoque une "décision douloureuse", puisqu'elle a ancré Fernando Alonso et Lance Stroll en dernière ligne depuis plusieurs semaines, mais aussi un choix nécessaire au vu de l'ampleur du chantier.

"Pendant que les autres ont amélioré leurs performances, nous sommes restés à peu près au même niveau, donc chaque week-end peut paraître plus douloureux que le précédent."

"Mais nous pensons que c'est la bonne décision, le bon investissement pour notre avenir, si vous voulez. Nos partenaires – Aramco, Valvoline, Honda et les autres – comprennent qu'il s'agit d'épreuves nécessaires à traverser pour revenir plus forts, en faisant un bon pas en avant dans la deuxième moitié de la saison, et un plus gros l'an prochain."