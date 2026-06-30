"Ils savent" : Verstappen a posé ses conditions à Red Bull pour rester après 2026

Malgré un contrat courant jusqu'à fin 2028, l'avenir de Max Verstappen en Formule 1 est une nouvelle fois devenu l'un des principaux sujets de discussion dans le paddock ces derniers mois. Maintenant que les ajustements réglementaires pour 2027 et 2028 ont été approuvés, le Néerlandais semble parti pour rester en Formule 1, même si la question de l'équipe reste entière.

Durant le week-end du Grand Prix d'Autriche, des informations faisant état de "discussions informelles" avec McLaren ont émergé. Max Verstappen a néanmoins rappelé lors d'un point presse devant les médias néerlandais qu'il ne souhaitait pas gaspiller trop d'énergie avec toutes ces spéculations.

"Ça ne m'apporte rien et je n'y prête aucune attention", a-t-il répondu avant de tourner les rumeurs en dérision. "De nos jours, c'est très facile. Avec l'IA, on peut faire du Photoshop avec tout ce qu'on veut."

Le manager de Max Verstappen, Raymond Vermeulen, a répété à plusieurs reprises que l'intention était de rester fidèle à Red Bull, mais n'a pas manqué de glisser au quotidien néerlandais De Telegraaf que son pilote n'était "pas né pour courir en milieu de grille".

Actuellement septième du championnat, Max Verstappen a donc besoin de voir la situation sportive s'améliorer chez Red Bull. Et l'intéressé rappelle que tout le monde chez Red Bull en est conscient, alors que les évolutions apportées à Spielberg lui ont permis de se battre pour la victoire pour la première fois en 2026.

Interrogé sur d'éventuels objectifs précis ou sur des conditions à remplir de la part de l'écurie autrichienne pour qu'elle s'assure de conserver ses services, Max Verstappen a répondu que ces discussions avaient déjà eu lieu en coulisses : "Ils savent, mais je n'ai pas besoin d'en dire trop à ce sujet."

Malgré la très encourageante deuxième place décrochée par le quadruple champion du monde au Grand Prix d'Autriche, tout le monde s'accorde sur un point : les dernières évolutions apportées à la RB22 ne suffiront pas. Encore faut-il que l'équipe de Milton Keynes puisse continuer à développer sa monoplace de manière conséquente dans le cadre du plafond budgétaire.

"Il y a encore d'autres choses qui arrivent. Il reste encore beaucoup à faire. Sinon, ils n'auront qu'à dépenser moins pour le service restauration", a plaisanté Max Verstappen, en référence à l'infraction budgétaire de Red Bull en 2021.

Avec Ronald Vording