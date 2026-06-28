Verstappen retrouve l'odeur de la victoire... une question de temps ?

Deuxième du Grand Prix d'Autriche, son meilleur résultat en 2026, Max Verstappen affirme qu'un problème sur sa Red Bull l'a empêché de tout donner pour tenter de disputer la victoire jusqu'au bout à George Russell.

Satisfait d'avoir enfin été en mesure de jouer la gagne cette année, le quadruple champion du monde souligne les progrès évidents de son écurie mais explique que des problèmes techniques ont aussi perturbé sa course.

Au volant d'une monoplace qui reçu ce week-end un gros package d'évolutions, Max Verstappen a affiché un bien meilleur niveau de compétitivité à Spielberg, au lendemain d'une séance de qualifications terminée dans le mur alors qu'il semblait en mesure de se placer au pire troisième sur la grille de départ.

Parti cinquième, le Néerlandais est bien remonté en course pour se mêler à la bataille avec les Mercedes en tête, notamment après une passe d'armes spectaculaire face à Lewis Hamilton.

Red Bull a retardé son deuxième arrêt au stand par rapport à George Russell mais le capital pneumatique du dernier relais n'a pas suffi pour revenir sur les talons du Britannique, et Max Verstappen a même du faire face au retour très menaçant de Kimi Antonelli.

"Ce qui est satisfaisant, c'est que c'est la première fois que j'ai vraiment eu le sentiment de pouvoir me battre pour la victoire", se réjouit-il. "Dans la première moitié de la course, nous étions plus compétitifs. Parce que dans la seconde moitié, quelque chose ne fonctionnait plus à l'arrière de la voiture. Tout était extrêmement difficile : les bosses, les vibreurs, la motricité... ça avait disparu."

Max Verstappen est monté sur la deuxième marche du podium. Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

"C'est un peu dommage, mais d'avoir été aussi proche d'une victoire, je pense que c'est un gros effort de la part de l'équipe. Ils ont travaillé très dur pour apporter ces évolutions sur la voiture ici, et c'est la première fois en course que je me suis senti vraiment compétitif et que j'ai pu attaquer un peu plus."

Devant la stratégie choisie par Red Bull de repousser au maximum le deuxième arrêt au stand, Max Verstappen a fait savoir à son ingénieur, Gianpiero Lambiase, que ce n'était "pas le bon choix". Avec le recul, il n'a pas changé d'avis.

"Je pense que j'avais l'avantage sur George en termes de dégradation, mais je savais aussi que ça allait être un relais très long jusqu'à l'arrivée", a-t-il expliqué. "Personnellement, j'avais le sentiment que, durant les tours où je suis resté en piste, j'ai probablement perdu un peu trop par rapport à ce que j'ai récupéré grâce aux tours supplémentaires en pneus neufs."

"Mais c'est facile à dire maintenant. Honnêtement, nous avons quand même fait une très bonne course. Ça a été un long chemin pour se retrouver sur le podium et avoir une vraie chance de l'emporter. C'est déjà positif."