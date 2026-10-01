Retour surprise en GT3 pour Max Verstappen !

Max Verstappen va profiter de la brève pause entre deux triples-headers en Formule 1 pour disputer une course de GT3 à Portimão. Le Néerlandais pilotera une Mercedes-AMG GT3 engagée par 2 Seas Motorsport sous les couleurs de Verstappen Racing lors de la finale du GT World Challenge Europe au Portugal, du 16 au 18 octobre.

Ce sera la première participation du quadruple champion de F1 en GT World Challenge, où il affrontera notamment la légende du MotoGP Valentino Rossi, engagé par l'équipe WRT dans une BMW, également dans la catégorie Pro.

La présence de Verstappen est surtout due à un changement de dernière minute dans le calendrier du WEC, avec l'apparition des 6 Heures de Barcelone, programmées le même week-end. Jules Gounon et Daniel Juncadella, pilotes habituels dans la Mercedes de Verstappen Racing, doivent donner la priorité à leur programme en WEC et seront privés de la finale du GTWCE, ce qui a ouvert la porte à ce remplaçant de luxe.

"Je sais que deux de mes pilotes ne feront pas partie de l'effectif", a confirmé Verstappen ce jeudi à Sepang. "Deux autres pilotes doivent prendre le relais. J'ai hâte d'y être. Bien sûr, j'aurais adoré voir mes pilotes habituels en compétition, mais le calendrier change parfois, et ce n'est pas grave. J'adore Portimão. J'adore être au Portugal. Nous allons donc essayer de passer un bon week-end."

Max Verstappen va retrouver la Mercedes qu'il avait aux 24H du Nürburgring. Photo de: ADAC Motorsport

Verstappen va ainsi enchaîner sept week-ends de course consécutifs : "Ça va être sept semaines bien remplies, mais on va y arriver et j’aime bien ça de toute façon. On verra ce qu'on pourra faire là-bas."

Cette course sera la première de Verstappen dans une GT3 depuis les 24 Heures du Nürburgring, justement disputées avec Gounon et Juncadella, ainsi que Lucas Auer. À Portimão, Verstappen sera accompagné de Chris Lulham, tandis que l'identité du troisième pilote n'est pas encore connue.

L'an prochain, son programme pourrait s'étoffer avec une participation aux 24 Heures de Spa. Le Néerlandais a en revanche écarté une participation aux 24 Heures du Mans, malgré l'arrivée de Ford, partenaire de Red Bull en F1.

Lire aussi : Formule 1 Verstappen écarte une participation aux 24 Heures du Mans 2027