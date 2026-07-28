Le WEC annule et remplace ses manches finales au Moyen-Orient

Le championnat du monde d'endurance 2026 s'achèvera finalement en Europe, les épreuves prévues au Moyen-Orient ayant été remplacées par de nouvelles courses à Barcelone et à Monza.

Après les étapes d'Austin et de Fuji en septembre, le championnat devait se diriger vers le Golfe, avec les 1812 KM du Qatar, reprogrammés au 24 octobre, suivis de la traditionnelle finale des 8 Heures de Bahreïn le 7 novembre.

Cependant, le cessez-le-feu conclu entre l'Iran et les États-Unis/Israël a volé en éclats ce mois-ci, les deux camps ayant repris leurs attaques dans la région et les navires commerciaux continuant d'éviter le détroit d'Ormuz par crainte de frappes de missiles. Cette situation représente un défi majeur pour le WEC, qui dépend fortement du fret maritime pour le transport de son matériel.

En conséquence, les promoteurs du championnat, la FIA et l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) ont décidé de renoncer aux épreuves du Moyen-Orient, pourtant très lucratives, afin de terminer la saison plus près du cœur du public européen.

Dans le cadre du calendrier actualisé annoncé ce mardi, le WEC se rendra pour la première fois en Espagne cette année, avec les 6 Heures de Barcelone prévues le 18 octobre, une semaine avant la date à laquelle devaient se tenir les 1812 KM du Qatar.

Avant d'être purement et simplement annulée, cette épreuve de 10 heures sur le circuit international de Losail avait déjà été reportée de mars à octobre, après que le déclenchement de la guerre en Iran a contraint le WEC à retarder son début de saison.

Le championnat 2026 s'achèvera désormais en Italie, avec l'épreuve des 6 Heures de Monza qui se déroulera le 8 novembre, le week-end initialement prévu pour la finale à Bahreïn. Un test réservé aux rookies aura lieu par la suite.

Photo de: Alessio Morgese

Monza avait déjà accueilli trois courses du WEC entre 2021 et 2023, avant qu'Imola ne prenne le relais pour devenir la manche italienne du championnat.

À noter que Barcelone et Monza offriront toutes deux un maximum de 25 points au vainqueur de la course, conformément au système standard applicable aux épreuves de six heures. Si le calendrier était resté inchangé, l'équipage vainqueur aurait pu prétendre à 38 points dans le cadre du système de points bonus utilisé pour les courses plus longues.

Il sera donc plus difficile pour les équipes de rattraper leur retard dans la lutte pour le titre. Ce changement de calendrier risque également d'avoir un impact négatif sur Toyota, qui reste invaincue à Bahreïn depuis neuf ans.

La dernière saison du WEC à s'être terminée en Europe était la "super saison" 2018-2019, qui comprenait deux éditions des 24 Heures du Mans.

La F1 maintient pour le moment son calendrier

Il est à noter que, du côté de la Formule 1, le championnat a renoncé à tenter de replacer le Grand Prix de Bahreïn à Sakhir début octobre (2-4 octobre). Une épreuve sera finalement organisée à cette date (entre les GP d'Azerbaïdjan et de Singapour) et sous ce nom, mais se tiendra à Sepang, en Malaisie.

La saison 2026 du championnat du monde doit théoriquement s'achever par les GP du Qatar (27-29 novembre) et d'Abu Dhabi (4-6 décembre). En dépit des doutes légitimes sur la tenue de ces deux épreuves au vu du contexte dans le Golfe, la F1 assure pour le moment qu'aucun autre changement est prévu et maintient son objectif d'une campagne à 23 dates au total.

Stefano Domenicali, le PDG de la discipline, avait indiqué plus tôt dans l'année que la date butoir pour prendre une décision finale concernant la fin du calendrier serait la mi-septembre.

L'incertitude plane également sur deux autres disciplines majeures, à savoir le MotoGP et le WRC. Concernant le championnat du monde de vitesse moto, le Grand Prix du Qatar - déjà reporté puisqu'il était initialement prévu en avril - est aujourd'hui indiqué à la date à laquelle aurait dû se tenir la finale du WEC, c'est-à-dire le week-end du 8 novembre.

Pour le championnat du monde des rallyes, c'est évidemment l'ultime manche de la saison, le Rallye d'Arabie saoudite, censé se tenir la semaine suivante (du 11 au 14 novembre), qui pose question.