Vasseur estime que Hamilton et Leclerc ont trop "forcé" en début de course

Les courses dans la chaleur se suivent mais ne se ressemblent pas pour la Scuderia Ferrari qui, deux semaines après le coup stratégique et la victoire de Lewis Hamilton à Barcelone, a cette fois fondu sous le soleil du Grand Prix d'Autriche.

Les positions de départ étaient pourtant intéressantes, avec Charles Leclerc second et Hamilton troisième. Cependant, le Monégasque a bien vite été avalé par son équipier et le groupe de poursuivants, pendant que le septuple champion du monde a un temps fait illusion en se maintenant dans le top 3.

Toutefois, il est rapidement devenu clair que la SF-26 n'avait pas du tout le rythme pour suivre, sur les longs relais, les performances de Mercedes et de Red Bull, voire de la McLaren d'Oscar Piastri. Lentement mais sûrement, les deux hommes ont perdu du terrain dans la hiérarchie et ce n'est pas le coup tenté par Hamilton sous VSC - qui a chaussé les tendres - qui lui a cette fois permis d'espérer asseoir un excellent résultat.

Le septuple champion du monde a finalement terminé cinquième, sans jamais avoir vraiment l'opportunité d'attaquer Piastri devant lui et en terminant trois secondes devant Isack Hadjar. Quant à Leclerc, sa course a viré au calvaire pneumatique et il s'est classé au huitième rang, dernier pilote des quatre écuries de pointe.

Charles Leclerc a un temps lutté avec Kimi Antonelli. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

En bref, un dimanche bien loin des espoirs suscités par le regain de performance des qualifications ce samedi et une dynamique qui ne s'enclenche donc pas après le succès catalan.

Pour Frédéric Vasseur, l'un des grands facteurs du délitement de la course de son écurie aura résidé dans les premiers tours, quand ses pilotes ont tenté de tenir bon face à des voitures plus rapides et ont alors trop tapé dans leurs pneus, entraînant un effet domino sur le reste du plan stratégique.

"Je pense qu'on est tous sur le fil du rasoir dans ce genre de situation", a-t-il expliqué pour Sky Sports. "Et quand on n'a pas le rythme, on force, on prend des risques sur la stratégie. Et quand ça ne paie pas, il faut bien additionner le déficit et on en paie le prix à la fin."

Nous n'avions pas le rythme nécessaire pour rivaliser avec les Mercedes et Max, et nous en avons trop fait lors des premiers tours.

"C'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Nous n'avions pas le rythme nécessaire pour rivaliser avec les Mercedes et Max, et nous en avons trop fait lors des premiers tours. Nous avons dû changer de stratégie et tout a mal tourné, mais c'est une bonne leçon."

"Je pense que l'objectif était d'être dans l'air propre aujourd'hui, un peu comme à Barcelone. Et ça a porté ses fruits pour Lewis lors du dernier Grand Prix, car nous avons pu effectuer 80% de la course à l'air libre. Ce week-end, ce n'était absolument pas le cas."