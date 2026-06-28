Fin de série pour Gasly après une course "horrible" avec l'Alpine

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La série de week-ends consécutifs dans les points s'achèvent pour Pierre Gasly dans la touffeur du Grand Prix d'Autriche 2026 de F1, pour ce que le Français qualifie de sa "pire course de l'année".

Fabien Gaillard
Publié:
Pierre Gasly, Alpine

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Oliver Bearman, Écurie Haas F1

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Oliver Bearman, Écurie Haas F1

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Départ de la course

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Les supporters agitent des drapeaux

GP d'Autriche 2026 - Dimanche à Spielberg
Mécaniciens Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

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George Russell, Mercedes

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George Russell, Mercedes

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George Russell, Mercedes

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George Russell, Mercedes

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George Russell, Mercedes

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George Russell, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

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George Russell, Mercedes

GP d'Autriche 2026 - Dimanche à Spielberg
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Pierre Gasly pouvait se targuer, en arrivant à Spielberg, de n'être que l'un des deux seuls pilotes de la saison 2026 à être reparti avec au moins un point de chacune des sept premières épreuves de la campagne. Le Grand Prix d'Autriche a toutefois fait tomber cette statistique, laissant désormais Lewis Hamilton seul dans cette honorifique catégorie.

Pour le pilote Alpine, qui avait pourtant entrevu la possibilité de se qualifier en Q3 en échouant à seulement 0"040 de Max Verstappen en 11e place de Q2, les points ne semblaient pas totalement irréalistes à l'entame de la course de dimanche, disputée dans des conditions particulièrement chaudes.

Toutefois, comme le pressentait le Français dès la fin des qualifications, les Racing Bulls ont pu asseoir leur domination sur le milieu de peloton au fil des 71 tours de course, pendant qu'Alpine voyait son rythme s'effondrer, la faute à une adhérence en berne. Treizième au moment de franchir la ligne d'arrivée, devancé qu'il a été par les deux Audi, Gasly n'avait en sus pas connu un envol idéal

"C'était un peu horrible cette après-midi, là", a-t-il lancé au micro de Canal+. "Ça a très mal commencé : on a eu un problème de puissance au départ, on n'a pas eu toute la puissance jusqu'au virage 4, donc je crois qu'on doit perdre deux ou trois places [deux places, ndlr] dans le premier tour." 

La suite, c'est donc une longue épreuve où l'A526 n'a jamais été capable de fournir suffisamment d'adhérence pour lui permettre d'espérer mieux sans faits de courses devant lui. "Et après, c'était vraiment une des courses les plus compliquées..."

Pierre Gasly au volant d'une voiture invisible.

Pierre Gasly au volant d'une voiture invisible.

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Ouais, la plus compliquée de l'année en termes de grip. On glissait partout, pas de bon équilibre de voiture et on a été très mauvais sur la dégradation. On dégradait énormément, donc beaucoup de choses à revoir."

"J'ai dû effectuer trois arrêts car mes pneus s'usaient en un rien de temps", a-t-il ajouté devant la presse internationale, dont Motorsport.com. "C'était très différent de toutes les courses que nous avons disputées jusqu'à présent cette saison. Il y a beaucoup de choses à analyser pour nous."

"Nous avions été performants à Barcelone le dimanche et il faisait vraiment chaud là-bas. Je pensais que les conditions d'aujourd'hui allaient jouer en notre faveur par rapport à VCARB."

Alpine aura l'occasion de rebondir rapidement, en partie à domicile puisque la prochaine épreuve, le week-end qui arrive, aura lieu à Silverstone en Grande-Bretagne, dans des conditions qui devraient être moins chaudes qu'en Styrie. Toutefois, Gasly sait qu'il y a du travail et finalement peu de temps pour s'y atteler.

"Il faudra qu'on comprenne un peu [de choses] sur les pièces qu'on a mis sur la voiture ce week-end, essayer de voir ce qu'on peut faire pour essayer de retrouver un peu plus de performance", a-t-il expliqué sur Canal+.

"C'est sûr qu'il y a très peu de journées entre les deux week-ends [de course] ; je vais être au simulateur mercredi, donc on va essayer de travailler dur avec l'équipe. Mais ouais, clairement, aujourd'hui on manquait beaucoup de performance."

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