Red Bull dévoile son gros package d'évolutions à domicile

Après Ferrari à Barcelone, c'est au tour de Red Bull en Autriche - parmi les écuries de pointe - de modifier radicalement sa F1 2026 dans la course au développement pour la saison en cours.

C'était annoncé et le constructeur profite donc de son épreuve à domicile pour signaler pas moins de sept évolutions, même si toutes ne concernent pas forcément en priorité l'amélioration des performances aérodynamiques.

En effet, deux d'entre elles sont avant tout liées à des considérations de fiabilité : il en va ainsi de l'entrée des pontons - dont la géométrie est retravaillée pour capter un flux d'air suffisamment important pour les radiateurs au vu de changements effectués auparavant sur l'avant de la voiture -, mais également du capot moteur avec des panneaux révisés sur les pontons pour s'adapter à la nouvelle forme des entrées et revoir la jonction avec le fond plat.

Le fond plat, justement, connaît deux modifications majeures, cette fois-ci liées à la performance aéro : la recherche de plus de charge locale sur cet élément amène Red Bull à des révisions "subtiles" des surfaces, notamment sur l'avant et à la jonction avec la carrosserie. Le fond plat est aussi retravaillé en aval des pontons, pour une meilleure structuration du flux d'air au vu des modifications déjà citées.

À l'arrière, la suspension a été revue avec des carénages et des jonctions avec la boîte de vitesses reprofilés, ce qui en cascade entraîne des modifications au niveau des pièces autour des roues arrière pour le maintien de la stabilité du flux.

L'aileron arrière voit ses montants être modifiés, avec comme but d'améliorer la charge locale et la stabilité du flux d'air. L'échappement a également été retouché, là aussi à la recherche de plus d'appui.

Pierre Waché, le directeur technique de Red Bull, aux côtés de Laurent Mekies, le patron de l'écurie. Photo de: Mark Thompson / Getty Images

Parmi les écuries du top 4, Red Bull est sans surprise la plus active, même s'il faut noter que Ferrari débarque avec quatre nouveautés. Trois d'entre elles sont toutefois clairement indiquées comme des éléments de test, que ce soit au niveau de l'avant du fond plat, du montant du rétroviseur ou encore de la sortie d'échappement. Le but est de récolter des données.

En revanche, il y a bien une nouveauté pour la performance, qui concerne une révision de la plaque d'extrémité de l'aileron avant avec un nouveau déflecteur et une nouvelle configuration des aubes situées au niveau de la plaque d'appui.

McLaren comme Mercedes annoncent de leur côté deux évolutions chacune. Pour l'écurie championne du monde en titre, les écopes de frein arrière ont été révisées et - comme annoncé - un flap mobile type "Macarena" va être essayé mais ne devrait pas être installé lors des séances compétitives.

Chez les Flèches d'argent, les carénages de suspension avant ont été retravaillés pour améliorer le flux d'air, tandis que le capot moteur va voir sa sortie être réduite à l'arrière afin d'augmenter la plage de possibilités en matière de refroidissement.

Cadillac, Audi et Alpine ne viennent pas les mains vides

Comme prévu, Cadillac débarque en Autriche avec du lourd. Photo de: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Chez les autres écuries, notons que Williams et Aston Martin arrivent sans nouveautés à Spielberg. Pour cette dernière, il s'agit toujours de sa politique de rétention de toute évolution tant que des progrès significatifs ne seront pas garantis.

En revanche, Cadillac - là aussi comme prévu - n'est pas venue les mains vides avec dix pièces retravaillées : entrée des pontons, capot moteur, soubassement, ouïes de refroidissement, montant des rétroviseurs, carrosserie autour de l'arceau, quille du fond plat, bord d'attaque du fond plat, diffuseur et beam wing évoluent sur la MAC-26.

Audi n'est pas en reste, avec sept évolutions annoncées qui concernent la plaque d'extrémité de l'aileron avant, un déflecteur au niveau des freins avant, l'arrière du fond plat, le déflecteur arrière, la suspension arrière, le beam wing et l'aileron arrière.

Alpine amène de son côté cinq nouveautés, trois d'entre elles entrant dans une révision plus globale de l'aileron avant (notamment au niveau de la plaque d'extrémité ou du nez), tandis que les autres consistent en un travail au niveau de la zone des freins avant et du diffuseur.

Haas et Racing Bulls, enfin, disposent chacune de deux évolutions. Pour la structure américaine, il s'agit d'une révision des écopes de freins et d'un ajout - spécifique au circuit - d'une option de refroidissement. Pour l'équipe italienne, l'échappement et le diffuseur ont été retravaillés.

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