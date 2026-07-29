Pourquoi Pérez a (encore) été pris par la patrouille mais pas pénalisé

Sergio Pérez et les procédures de départ, ce n'est pas une grande histoire d'amour. Le Mexicain a ainsi de nouveau été pris en flagrant délit d'infraction lors du Grand Prix de Hongrie 2026 de Formule 1.

Une situation d'autant plus étonnante que le Mexicain, qui a fait son retour en F1 cette année avec la nouvelle équipe Cadillac, partait depuis la voie des stands suite à des changements sur sa suspension sous parc fermé - il devait initialement s'élancer 22e et dernier sur la grille.

Toutefois, comme l'ont expliqué les commissaires qui ont été saisis du dossier pendant la course de dimanche dernier, mais ont choisi de régler l'affaire après l'épreuve, Pérez a bien commis une faute claire au moment de terminer le tour de formation, auquel les pilotes partant des stands sont conviés depuis quelques années.

Il s'est en effet retrouvé devant son équipier, Valtteri Bottas, au moment de franchir la première ligne de Safety Car (dite "ligne SC1"), ce qui est formellement interdit par le règlement. Mais plus étonnant que l'infraction en elle-même, c'est surtout la décision des commissaires et l'absence d'une pénalité lourde - habituelle dans ce genre de non respect de la procédure - qui ressortent.

Sergio Pérez (Cadillac) Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Toutefois, les commissaires ont justifié cela de manière simple. Voici leur explication : "À la fin du tour de formation, la voiture n°11 devançait la voiture n°77 au niveau de la ligne SC1."

"Le pilote de la voiture n°11 a expliqué qu'en raison de la longueur relativement courte de la voie des stands sur ce circuit et de la proximité de la dernière voiture sur la grille par rapport à l'entrée des stands, il s'était concentré sur le fait d'atteindre le plus rapidement possible [la zone du] feu situé à la sortie des stands, afin de respecter la procédure de départ depuis la pitlane dans les délais impartis. De ce fait, il n'a pas remarqué qu'il avait dépassé la voiture n°77 avant de franchir la ligne SC1."

"Après avoir examiné la question, les commissaires ont estimé que cela constituait une infraction à l'article B5.6.4 du Règlement Sportif de la FIA. Toutefois, les commissaires ont également noté que la voiture n°11 s'engageait dans la voie des stands pour prendre le départ de la course depuis celle-ci et que, par conséquent, la pénalité obligatoire consistant en un départ depuis la voie des stands était superflue."

"Dans ces circonstances, les commissaires ont estimé qu'un avertissement constituait la sanction appropriée."

Quoi qu'il en soit, Pérez a de toute façon été contraint à l'abandon au 48e des 70 tours de l'épreuve, en raison d'un problème de suspension.

Une infraction similaire déjà coûteuse pour Cadillac et Pérez

Sergio Pérez dans les rues de Monaco. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

L'on se souvient que Sergio Pérez a déjà été pris par la patrouille sur la question du non respect des procédures de départ lors du Grand Prix de Monaco. Par deux fois, lors de l'épreuve disputée dans la Principauté, le Mexicain avait fauté.

Lors du premier départ, alors que Gabriel Bortoleto avait dû renoncer à partir depuis la grille en raison d'un problème, Pérez s'était à tort positionné sur l'emplacement laissé libre par l'Audi. Il avait alors dû subir un drive-through.

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Toutefois, la course, dont la fin avait été très mouvementée, lui avait laissé une chance inespérée d'offrir à Cadillac son premier point en F1. Il semblait d'ailleurs le tenir, puisqu'après une pénalité infligée à l'autre Audi, de Nico Hülkenberg, Pérez a un temps été classé dixième.

Las, après la course, il a lui-même perdu ce point inespéré puisque lors du second départ, après le drapeau rouge qui avait interrompu la course, Pérez s'était garé au bon emplacement... mais l'avait dépassé avec sa roue avant droite. Les dix secondes infligées alors l'avaient fait reculer au 15e rang et offert ce fameux point à Aston Martin et Fernando Alonso.

Pérez fautif mais pas pénalisé, pas une première non plus

Les freins de Cadillac avaient mal supporté le climat styrien. Photo de: Pauline Ballet / Formula 1 via Getty Images

Signalons enfin, en passant, que ce n'est pas non plus la première fois cette année que Pérez, tout en commettant une infraction caractérisée pendant la procédure de départ, n'est pas sanctionné par les commissaires.

En Autriche, en effet, il s'était rendu coupable d'avoir bougé sur la grille avant l'extinction des feux. Comme l'a récemment montré le cas de Lewis Hamilton à Silverstone, c'est une infraction qui vaut normalement cinq secondes de pénalité à son auteur.

Toutefois, le pilote Cadillac y avait échappé car... il avait déjà abandonné - sur problème de freins au quatrième tour - quand les commissaires ont rendu leur verdict.

"La voiture a bougé avant que le signal de départ ne soit donné", pouvait-on lire dans leur décision. "Cela entraîne normalement une pénalité de cinq secondes (qui ne serait pas convertie en pénalité sur la grille de départ de la course suivante)."

"Toutefois, étant donné que la voiture avait déjà abandonné la course au moment où l'incident a été porté à l'attention des commissaires, il ne semble pas approprié d'appliquer une pénalité de temps. Par conséquent, les commissaires décident de ne pas imposer de pénalité."