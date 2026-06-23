McLaren va tester un aileron arrière inversé au Grand Prix d'Autriche
L'écurie McLaren utilisera un aileron arrière expérimental à l'occasion des essais libres du Grand Prix d'Autriche.
Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
McLaren va expérimenter un concept d'aileron arrière inversé, le week-end prochain au Grand Prix d'Autriche, après des solutions similaires vues chez Ferrari et Red Bull.
Ferrari avait surpris le paddock lors des essais hivernaux avec un aileron arrière pivotant à 180 degrés lorsque le mode ligne droite était activé, suscitant l'intérêt de ses rivaux, désireux d'explorer le développement de leurs propres versions.
Red Bull avait ensuite présenté son propre aileron arrière inversé lors du Grand Prix de Miami, bien que son fonctionnement diffère de celui de Ferrari.
McLaren est désormais la dernière équipe à tester un concept similaire, en déployant ce qu'elle décrit comme un "aileron arrière expérimental" lors des essais libres en Autriche, dont il est entendu qu'il s'agit d'une conception inversée.
"Dans le cadre de cette dynamique continue, l'équipe apportera de légers ajustements à l'arrière de la MCL40", a indiqué l'écurie britannique. "En outre, nous testerons un aileron arrière expérimental tout au long des séances d'essais libres du vendredi."
Ce nouvel aileron arrière est considéré comme un élément de test et ne devrait donc pas être utilisé au-delà des séances du vendredi sur le Red Bull Ring. Après une analyse approfondie à l'usine, ce concept - ou une variante de celui-ci - pourrait réapparaître plus tard dans la saison sous la forme d'une évolution destinée à améliorer les performances.
Lewis Hamilton a mis fin à la série de victoires de Mercedes en 2026.
Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images
"Nous cherchons toujours à apporter des améliorations qui permettent de gagner en performance et en temps au tour", a déclaré le directeur technique de McLaren, Neil Houldey. "Pour ce Grand Prix, nous nous sommes concentrés sur de petites évolutions de détail autour des zones arrière de la voiture, ainsi que sur un aileron arrière expérimental qui sera utilisé pendant les séances du vendredi."
"Même si le package global est moins important que certaines de nos évolutions récentes, ces développements s'inscrivent dans notre programme de développement pour la saison, et nous continuons à rechercher chaque opportunité de gagner en performance partout où cela est possible."
Les récentes évolutions de McLaren, avec des packages plus conséquents introduits à Miami puis au Canada, lui ont permis de se rapprocher de Mercedes, en tête du championnat.
Toutefois, les propres évolutions de Ferrari en ont également fait un acteur majeur, au point que le directeur de l'équipe McLaren, Andrea Stella, ainsi que le champion du monde en titre, Lando Norris, ont tous deux désigné la SF-26 comme le meilleur châssis du plateau de F1 à l'heure actuelle.
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