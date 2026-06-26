Leclerc va manquer les EL1 du GP d'Autriche

En Catalogne, sept titulaires avaient laissé leur place à des rookies lors des premiers essais libres, ce qui n'avait d'ailleurs pas empêché Lewis Hamilton de l'emporter au terme du week-end. Pour le Grand Prix d'Autriche, le compteur montera à six absents, dont son équipier chez Ferrari, Charles Leclerc.

La réglementation F1 impose aux écuries de faire rouler un rookie (c'est-à-dire un pilote comptant deux départs ou moins en dans sa carrière en discipline reine) lors de quatre séance d'essais libres du vendredi pendant la saison, obligeant chaque titulaire à céder sa place à deux reprises.

En toute logique, les écuries choisissent souvent des épreuves bien connues, sur des circuits classiques et courues sous format standard (avec trois séances d'essais libres) pour offrir ce temps de piste à ces "débutants".

Après les sept remplaçants de Barcelone, il n'est donc pas illogique de retrouver encore une demi-douzaine de rookies présents lors des Essais Libres 1 au Grand Prix d'Autriche, sur le tracé du Red Bull Ring.

Chez les écuries de pointe, contrairement au précédent Grand Prix, un seul pilote sera absent, il s'agit de Charles Leclerc qui sera remplacé par le Suédois Dino Beganovic (membre de l'académie depuis 2020 et pilote de développement), qui avait donc déjà pris la place de Lewis Hamilton dans le baquet de la SF-26 à Barcelone. L'avenir nous dira s'il s'agissait là aussi d'un bon présage pour le Monégasque.

Dino Beganovic au volant de la Ferrari SF-26 de Lewis Hamilton à Barcelone. Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Côté Williams, le pilote de Super Formula Luke Browning est de retour pour remplacer Carlos Sainz cette fois. Le Britannique espérera avoir plus de réussite qu'en Espagne, où un problème technique sur la voiture d'Albon l'avait privé de tout roulage.

Racing Bulls offrira le baquet de la voiture de Liam Lawson à Ayumu Iwasa, habitué de l'exercice puisqu'il s'agira de sa septième apparition en EL1 par ce biais. Il est par ailleurs tenant du titre en Super Formula et second du championnat japonais actuellement.

Chez Aston Martin, le réserviste Jak Crawford va occuper le baquet de Lance Stroll. Il s'agira de sa seconde apparition de la saison, pusqu'il avait déjà remplacé Fernando Alonso à Suzuka.

Quelques jours après avoir disputé les 24 Heures du Mans, dont il a terminé troisième avec la Toyota n°8, Ryo Hirakawa sera dans le baquet de la Haas d'Esteban Ocon pour les EL1.

Enfin, du côté d'Audi, Paul Aron enchaîne lui aussi un deuxième remplacement provisoire de suite, cette fois en lieu et place de Gabriel Bortoleto. Cela était prévu à l'avance, dans le cadre d'un accord avec Alpine dont l'Estonien est réserviste.