Lawson : le niveau de Racing Bulls "n'est plus une surprise"

Liam Lawson estime que Racing Bulls a récolté, tout au long de la première partie de saison, les fruits d'un travail appliqué en 2026. Alors que l'écurie s'est installée comme "la meilleure des autres" derrière les quatre top teams en dépassant Alpine au championnat constructeurs à Budapest, le Néo-Zélandais juge que les bonnes performances ne doivent plus être considérées comme une surprise.

Interrogé par le site officiel de la Formule 1, Liam Lawson a expliqué que l'écurie de Faenza avait progressivement identifié les caractéristiques de sa voiture avec le nouveau règlement, permettant aux ingénieurs comme aux pilotes d'en exploiter le potentiel avec davantage de régularité.

"Tout le monde fait du très, très bon travail", souligne-t-il. "Nous comprenons bien ce dont la voiture a besoin et, en tant que pilotes, nous apprenons chaque week-end un peu plus à en extraire tout le potentiel."

Selon le pilote de 24 ans, cette progression a changé la perception des résultats obtenus par l'écurie. Là où certaines performances pouvaient autrefois sembler opportunistes, elles sont aujourd'hui le reflet d'un niveau de compétitivité que l'équipe dirigée par Alan Permane sait pouvoir atteindre lorsque tous les éléments sont réunis.

"Nous savons que, lorsque nous parvenons à exploiter la voiture comme il faut, nous disposons d'un package performant. Ce n'est donc plus vraiment une surprise", poursuit-il. "Il n'y a pas d'attente, dans le sens où rien n'est jamais garanti en Formule 1, mais nous savons que nous pouvons y arriver. Nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises cette saison et nous voulons continuer à reproduire ce niveau."

Lawson et Lindblad sur la même longueur d'onde

Lawson et Lindblad engrangent les points en 2026. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Liam Lawson estime que cette constance est le fruit d'un travail collectif. Il insiste sur la qualité des progrès réalisés par Racing Bulls dans la compréhension de sa monoplace plutôt que sur l'apport d'évolutions spécifiques, convaincu que l'équipe dispose désormais d'une base suffisamment solide pour continuer à viser régulièrement les points, elle qui n'a enregistré qu'un seul zéro pointé, à Miami.

Un an après sa rétrogradation de chez Red Bull, celui qui s'est reconstruit un moral a également salué la contribution de son jeune équipier Arvid Lindblad. Selon lui, le rookie britannique partage des sensations très proches des siennes au volant, ce qui constitue un atout précieux pour orienter le développement de la voiture.

"Je pense honnêtement que l'équipe est dans une très bonne dynamique", affirme-t-il. "Arvid est évidemment très rapide et nous avons probablement un ressenti assez similaire dans la voiture. Cela aide aussi l'équipe dans la direction que nous avons prise, et je pense que cela a été un vrai point fort."

"D'un point de vue personnel, mon objectif est simplement de marquer des points le plus souvent possible, d'extraire tout le potentiel de la voiture, et là où cela me placera à la fin de l'année, ce sera ce que ce sera", ajoute-t-il. "L'essentiel est de savoir que j'aurai fait tout ce que je pouvais."

"Il n'y a pas de place précise que je vise au championnat ou quoi que ce soit de ce genre. Il est très difficile d'avoir ce type d'attentes en Formule 1, surtout quand on se bat dans le milieu de grille. Mais si nous pouvons être la meilleure équipe du milieu de grille, alors je pense que nous aurons fait notre travail en tant que pilotes."

Lire aussi : Formule 1 Lindblad ne ressent pas (encore) la pression du giron Red Bull