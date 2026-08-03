Lindblad ne ressent pas (encore) la pression du giron Red Bull

Dernier jeune pilote en date propulsé par Red Bull en Formule 1, Arvid Lindblad a vécu une première partie de saison 2026 concluante. Le pilote britannique reste même sur sept Grands Prix consécutifs dans les points, tout en affichant un niveau de performance se rapprochant constamment de celui de son coéquipier Liam Lawson.

Les deux hommes permettent aujourd'hui à Racing Bulls de pointer au cinquième rang du championnat constructeurs, devant Alpine. Septième à Monaco puis à Silverstone, son meilleur résultat à ce jour, Arvid Lindblad connaît des débuts remarqués, qui se déroulent également dans un contexte de sérénité.

C'est ainsi que celui qui a gravi un à un les échelons d'un programme Red Bull régulièrement vu comme impitoyable ne traverse pas son début de carrière avec la sensation d'un tel poids écrasant ses épaules.

"Je sais que c'est ainsi que les gens le perçoivent, mais moi, je ne l'ai jamais vécu de cette façon", explique-t-il dans un entretien avec Motorsport.com. "Pour moi, c'était simplement une immense opportunité. Je me suis dit : 'Ces gens croient en moi. Ils m'aident à atteindre la Formule 1'."

"Je n'ai jamais ressenti la pression dont tout le monde parle parce que, dans mon esprit, les choses étaient très simples. Si je n'étais pas assez rapide, je serais déçu de moi-même. Ce ne serait pas la faute de Red Bull : cela voudrait simplement dire que je n'avais pas été assez bon. Je ne me suis donc jamais vraiment senti sous pression."

"La première fois que j'ai vu le casque Red Bull, ma seule pensée a été : 'Waouh, il est vraiment magnifique.' C'est tout. C'est la même chose aujourd'hui en Formule 1. Avant mon arrivée, tout le monde me disait que la pression serait énorme. Je suis certain qu'il viendra un moment où je la ressentirai moi aussi, mais, honnêtement, ce n'est pas encore le cas."

"Être ici, c'est ce dont je rêve depuis que j'ai cinq ans. J'ai passé toute ma vie à travailler pour y parvenir. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui m'ont aidé en chemin, mais au bout du compte, c'est mon rêve. C'est pour moi que je le vis. Alors pourquoi ressentirais-je de la pression ?"

Deux hommes à qui Lindblad doit beaucoup

Arvid Lindblad (Racing Bulls) au GP de Hongrie. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Arvid Lindblad fêtera ses 19 ans le 8 août mais laisse déjà transparaître une forme de maturité. Il sait aussi être lucide, se montrant reconnaissant envers ses mentors, ceux qui l'ont le plus aidé à réaliser son rêve de Formule 1. "Oliver Rowland, sans aucun doute, en dehors de ma famille", répond-il avec aplomb.

"C'est probablement la personne qui m'a le plus aidé. Je l'ai rencontré quand j'avais sept ans. Au début, nous avons simplement participé à quelques journées d'essais en karting ensemble, puis notre relation n'a cessé de grandir."

"Après mon titre de champion de Grande-Bretagne de karting, nous avons commencé à travailler beaucoup plus étroitement. Il m'a énormément appris, non seulement en tant que pilote, mais aussi en tant que personne. Je suis sincèrement convaincu que ma carrière aurait été très différente sans Oliver."

Oliver Rowland est devenu très proche d'Arvid Lindblad. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Bien sûr, je dois aussi mentionner Helmut Marko. Il m'a offert une opportunité incroyable. Il a cru en moi alors que d'autres ne le faisaient pas, et si je suis ici aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Je lui en serai toujours reconnaissant. Ce sont les deux personnes qui ont eu le plus grand impact sur mon parcours."

"Tout a commencé en karting. Helmut avait de nombreux contacts dans le paddock et demandait régulièrement quels étaient les jeunes pilotes les plus prometteurs. À un moment, mon nom a commencé à revenir de plus en plus souvent."

"Je me souviens parfaitement du moment où tout a changé. Mon père et moi étions à Portimão pour préparer le championnat du monde de karting. Nous étions en train de prendre notre petit-déjeuner lorsqu'il a reçu un appel de Graz, en Autriche. Il a décroché et, en raccrochant, il m'a dit que Helmut Marko voulait nous rencontrer pour discuter d'un contrat."

"Je me souviens très bien de cet instant. Nous nous sommes rencontrés le dimanche matin du Grand Prix du Portugal 2020, avant qu'il ne parte pour le circuit. Je ne me rappelle plus si nous avons réellement signé l'accord ce jour-là, mais c'est à ce moment-là qu'il nous a annoncé que nous allions intégrer le programme. C'est là que tout a vraiment commencé."

Propos recueillis par Roberto Chinchero

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