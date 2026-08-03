La direction de Honda attendait plus du début de saison

Chez Honda, les pilotes ne sont pas les seuls à rester sur leur faim à ce stade du championnat. Alberto Puig, team manager de la formation officielle du HRC, admet lui aussi sans hésitation que la première moitié de saison n'a pas apporté les résultats escomptés.

Le constructeur se trouvait pourtant sur une belle dynamique, fort de plusieurs podiums et de classements en hausse, en plus d'être de plus en plus réguliers, sur toute la dernière partie du championnat précédant. Mais si la courbe semble s'être infléchie, c'est possiblement car Honda n'a pas investi autant de développement que la concurrence sur sa moto actuelle. C'est du moins la conclusion à laquelle arrive le responsable espagnol.

"Je pense que nous avons plus ou moins conservé le niveau que nous avons affiché dans la dernière partie de la saison passée", admet Alberto Puig au site officiel du MotoGP. "Nous avons obtenu des progrès sur la moto, mais pas tellement au niveau des résultats. Nous avons obtenu un podium à Barcelone mais nous nous attendions peut-être à quelque chose de plus."

S'il s'attendait à plus, le responsable espagnol inclut pourtant dans le bilan de mi-saison un podium certes célébré, mais qui avait finalement été retiré à Joan Mir pour cause d'infraction à la règle de la pression pneumatique et ne figure donc pas dans les résultats officiels du constructeur. Les pilotes Honda se sont, au mieux, hissés au cinquième rang : en sprint pour Luca Marini à Austin et Johann Zarco à Barcelone ; en GP pour Marini au Balaton Park et pour Mir à Brno.

"Je pense qu'en moyenne, nous sommes un peu plus réguliers que l'année dernière", retient finalement Alberto Puig parmi les éléments encourageants. Cela n'empêche pas Honda de régresser puisque la marque repasse dans le dernier groupe de concessions après avoir traduit ses résultats de l'an dernier par une promotion dans le groupe C. Au championnat, elle demeure devant Yamaha, et ce de façon nette, mais dans l'impossibilité de rejoindre les marques européennes.

Alberto Puig, team manager Honda HRC Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Alberto Puig concède aisément que la transition qui s'opère cette année a certainement pesé sur le niveau de la RC213V. "En ayant en tête la moto de l'année prochaine, nous avons un petit peu fait évoluer la moto mais probablement pas suffisamment pour faire un deuxième step. C'est comme ça", avoue-t-il.

Là où Luca Marini cherche à pousser les ingénieurs à poursuivre leurs investissements sur la moto actuelle, dans l'idée que certaines solutions seront profitables au futur modèle de 850cc, Alberto Puig paraît en revanche plutôt pessimiste quant aux développements encore possible.

"D'après notre compréhension, ce que nous avons mis en place sur la moto actuelle va nous aider pour l'année prochaine, donc bon, nous sommes là, il reste encore pas mal de courses et nous espérons évidemment améliorer nos résultats", souligne-t-il.

La question qui se pose à présent est celle de la progression qui sera encore possible dans la seconde moitié du championnat. "Je pense que ça n'est pas si facile", répond l'Espagnol, "parce que les gens pensent à la nouvelle moto."

"Nous devons essayer de faire un bon week-end, de trouver les bons réglages. Il reste de très petites choses que nous pouvons ajuster mais, en gros, il faudra essayer de se concentrer sur ce que nous avons et simplement courir à notre meilleur niveau et voir ce que nous arrivons à obtenir des week-ends."