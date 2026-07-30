Honda n'est pas au niveau qu'espérait Marini cette année

La première moitié du championnat a vu Honda reculer quelque peu par rapport au niveau atteint l'an dernier. Ce qui a fini par mener au retour de la marque dans la catégorie D des concessions s'est traduit en piste par un affaiblissement des performances pures, indépendamment du poids qu'a pu avoir la blessure de Johann Zarco dans le quatuor.

La mi-saison offrant l'opportunité de se retourner sur ce qui a été accompli, Luca Marini s'est volontiers prêté au jeu de l'évaluation lors du dernier week-end précédant la pause. Et l'Italien n'édulcore pas la réalité en dépit du fait qu'il est le mieux classé des pilotes Honda, le seul à figurer dans le top 10 du championnat.

À titre personnel, Marini est mieux positionné qu'il y a un an, ce qu'il doit en partie au fait qu'il a connu une première moitié de saison plus stable, alors qu'il avait été lourdement accidenté et blessé au printemps 2025. Mais en termes de résultats, il n'a aucun podium à son actif, s'étant au mieux placé cinquième en course et avec une position moyenne qui se situe autour de la neuvième place. Or, au vu de ce qu'il parvenait à produire en fin de saison dernière, il s'attendait à mieux.

"Franchement, on s'attendait à continuer à progresser un peu plus. En tout cas, moi, c'est ce à quoi je m'attendais. Au final, quand on revoit les résultats de la saison dernière, à partir de la mi-saison, on était tout le temps parmi les huit premiers et c'étaient des résultats réalistes, faisables, en étant à 100% de notre potentiel. Au lieu de ça, le top 8 est loin, même en étant à 100%", a-t-il constaté.

"C'est difficile. C'est certainement le mérite de tous les autres, qui ont beaucoup progressé. Nous-mêmes, on a progressé par rapport à l'année dernière, mais à mon avis on l'a fait dans le même pourcentage que les autres constructeurs. Tous les autres pilotes ont un peu progressé, et avec six Ducati très fortes et quatre Aprilia très fortes, tout le temps devant, les places dans le top 8 sont déjà occupées."

Sa cinquième place en Hongrie est le meilleur résultat de Luca Marini à ce stade de la saison. Photo de : Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Le GP d'Allemagne a, selon Luca Marini, été représentatif des difficultés que peut rencontrer Honda actuellement, notamment avec un manque de turning qui semble difficile à surmonter.

"Je pense que notre potentiel ici résume un peu ce qui nous manque cette année. On s'est un peu améliorés par rapport à la saison dernière, la moto est un peu meilleure, mais tous les autres semblent avoir placé la barre beaucoup plus haut et le rythme des deux ou trois premiers était très rapide", constatait-il au Sachsenring, où il a pourtant terminé la course six secondes plus proche du vainqueur - mais deux positions plus bas qu'il y a un an.

"Cette saison, tous les constructeurs ont vraiment bien progressé et nous aussi, mais ça ne suffit pas pour les rattraper."

Le développement de la moto actuelle à l'arrêt ?

À l'instar de ce qui se pratique chez la concurrence, le développement bascule de façon de plus en plus nette sur la préparation de la moto répondant au règlement 2027. La 1000cc utilisée actuellement a cessé d'évoluer, or pour une marque qui partait avec un retard à combler, cela pourrait avoir d'importantes conséquences lors des semaines à venir.

"Je pense que tout le monde est désormais sur la 850cc. Il y a encore certaines choses que l'on peut jouer, certainement, je sais qu'ils y travaillent et ils nous l'amèneront le plus vite possible, mais rien de révolutionnaire. Mais c'est normal", a expliqué Luca Marini.

L'an dernier, les pilotes Honda avaient puisé un regain de forme dans les mises à jour introduites par le constructeur en milieu de saison, notamment Joan Mir qui avait décroché à l'automne deux podiums symbolisant les progrès notables de la moto japonaise. Cette fois, l'Espagnol va devoir se contenter du matériel actuel, et cela ne l'enchante guère.

Questionné sur le fait que Fabio Quartararo souligne le manque de développement de la Yamaha, Joan Mir a fait le rapprochement avec la situation de Honda : "D'après ce que je vois, c'est aussi notre réalité. On ne dispose pas de nouvelles améliorations qui ne cesseraient d'arriver. On a notre package et on essaie de se donner à 150% avec ça."

Selon Mir, ce manque d'évolution de la moto pourrait exposer la marque à des difficultés plus marquées encore pour la seconde moitié de la saison. Il craint en effet que les pistes qui correspondent le moins au caractère de la RC213V soient de mauvais moments à passer.

"C'est vrai qu'il y aura des circuits qui nous conviendront mieux, et d'autres où l'on aura plus de mal, comme c'était probablement le cas ici", soulignait-il en Allemagne. "On verra bien. En tant que pilotes, on veut tous des résultats à court terme. Pour l'instant, si le circuit ne m'est pas favorable, on n'obtiendra probablement pas ce résultat."

Joan Mir est moins confiant que son coéquipier quant à l'arrivée d'évolutions. Photo de : Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Joan Mir sait aussi que son départ vers le clan Ducati à la fin de la saison pourrait alimenter sa frustration, puisqu'il ne profitera pas du fruit du développement mené sur la future 850cc de Honda. "Au final, si ma décision comptait, je dirais de se concentrer à fond sur la 1000cc, mais c'est comme ça", a-t-il concédé.

Luca Marini, pour sa part, veut croire que certaines évolutions pourraient encore être apportées à la moto actuelle, à condition que Honda se convainque qu'elles seraient également utiles à la future moto.

"Je pense que dans cette première moitié de saison, on a vraiment tout essayé. Chaque détail, chaque réglage, tout ce qu'on pouvait essayer, on l'a essayé. Au final, les problèmes restent les mêmes. Le ressenti du pilote est inchangé, et il faut qu'on pousse un peu plus fort, y compris les ingénieurs et les équipes japonaises, pour nous apporter des pièces plus intéressantes pour l'avenir", a souligné le pilote italien.

Pourquoi attendre l'avenir si on peut essayer quelque chose dès cette année et potentiellement améliorer nos performances ?

"Il faut qu'on trouve un compromis un peu meilleur avec de nouvelles pièces. Je sais que tous les efforts sont maintenant mis dans le projet 2027 avec la nouvelle moto, mais ils vont peut-être essayer de nous apporter quelque chose pour la dernière partie de la saison."

Est-ce possible ? "Peut-être, peut-être. On en discute", a ajouté Luca Marini, qui tente la persuasion auprès du constructeur. "Si vous apportez cette saison quelque chose que vous pouvez aussi utiliser en 2027, cela permet de recueillir plus de données. Alors pourquoi perdre son temps et attendre l'avenir si on peut essayer quelque chose dès cette année et potentiellement améliorer nos performances ?"

"On n'est pas contents de faire huitième, c'est certain, sachant que l'année dernière, on était habitués à cette position et qu'on veut réussir à faire un peu mieux. Mais dans cette première moitié de saison, ça n'était pas possible, donc on continue simplement à pousser et à faire notre maximum chaque week-end."