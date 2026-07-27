Quartararo résigné : "Je n'attends rien de Yamaha, je ne leur demande rien"
Fabio Quartararo s'est fait une raison et sait qu'il quittera Yamaha sans avoir reçu les nouveautés qu'il espérait. Fataliste mais pas démotivé, le Français trouve de nouvelles sources de satisfaction, avec l'espoir de devenir un pilote plus complet pour la suite de sa carrière.
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
L'agacement des dernières saisons a laissé place à un certain fatalisme chez Fabio Quartararo. Pendant plusieurs années, le Français a réclamé des changements sur sa Yamaha, dans l'espoir de recoller au reste du plateau.
Les changements sont arrivés cette année, avec une moto totalement nouvelle conçue autour d'un V4, mais il apparaît maintenant que Yamaha voulait surtout découvrir cette architecture moteur en vue du règlement 2027, puisque la moto n'évolue plus en profondeur.
Les pilotes de la marque sont donc régulièrement distancés et Quartararo ne peut réaliser de coups d'éclat qu'en qualifications, et pas dans les mêmes proportions qu'en 2025, saison qui l'a vu signer cinq pole positions. Il espérait des évolutions mais depuis le printemps, il a pris conscience qu'elles n'arriveront pas.
Alors que Quartararo rejoindra Honda la saison prochaine, sa relation avec Yamaha va donc se conclure dans cette situation peu réjouissante, sans réel espoir de briller jusqu'à la fin de l'année. Mais l'intéressé a fini par se faire une raison et même par accepter la situation.
"Même si je savais que je n'allais pas rester chez Yamaha dès le début de la saison, j'en attendais plus de leur part pour progresser, parce que je veux que mes résultats, mais aussi ceux de la marque, soient meilleurs", a néanmoins reconnu Quartararo.
"Maintenant, je sais qu'ils sont totalement concentrés sur la 850cc, donc évidemment je n'attends rien de leur part, je ne demande rien, mais j'essaie de tout maximiser."
Fabio Quartararo cherche de nouvelles motivations pour la fin de son aventure avec Yamaha.
Photo de: Alexander Trienitz
Loin des résultats qui étaient les siens l'année de son titre, en 2021, et quatre ans après son dernier succès décroché sur la Yamaha au GP d'Allemagne 2022, Quartararo doit apprendre à voir le positif quand il se bat pour un top 10 voué à rester anecdotique dans son palmarès.
"Ça n'a pas d'importance pour moi, mais je préfère finir septième que 15e, donc ça sera ma motivation jusqu'à la fin. Je sais qu'en fait, ça ne va pas vraiment changer quoi que ce soit pour moi mais je veux être prêt pour l'an prochain."
"Ce n'est pas parce que je change [de moto] que tout sera parfait. Il y aura évidemment quelques difficultés lors de mon prochain chapitre, donc je veux me pousser à la limite, apprendre, trouver tout ce que je peux en tant que pilote. Les pilotes ont toujours beaucoup de choses à apprendre."
Fabio Quartararo n'est pas le seul à faire le dos rond dans le clan Yamaha. Álex Rins a reconnu avoir perdu tout plaisir sur sa moto et c'est aussi ce qui fait défaut du côté de Jack Miller. Le pilote Pramac accepte de se contenter de ce qui est à sa portée.
"Je savais qu'il y aurait des journées difficiles avec ce projet, j'ai signé pour ça", a confié Miller. "C'est comme ça. On va prendre les victoires, les petites victoires, les petits progrès quand ce sera possible. J'essaie de travailler sur moi, c'est tout ce que je peux faire : essayer de devenir un meilleur pilote, et j'espère qu'on pourra améliorer la moto."
Quartararo ne veut plus d'expérimentations infructueuses
Fabio Quartararo veut conserver la même base jusqu'à la fin de la saison.
Photo de: Pierre-Louis Le Mouëllic
Fabio Quartararo se concentre donc sur son propre pilotage et plus vraiment sur des moyens d'améliorer sa moto. Depuis plusieurs Grands Prix, il juge les expérimentations dans les réglages infructueuses et demande à revenir à la base la plus efficace, ce qu'il a fait en cours de week-end au Sachsenring.
Le Français veut conserver cette base et lorsqu'on lui demande s'il y a des éléments à retenir en vue du GP de Grande-Bretagne, il répond donc par la négative : "Je ne peux rien retenir parce qu'en fait, c'est la moto avec laquelle j'ai roulé à Barcelone, c'est la moto avec laquelle j'ai roulé au Mans…"
"Je pense qu'il n'y a rien à retenir pour Silverstone mais c'est intéressant de voir que les meilleurs résultats que j'ai eus cette année ont toujours été avec cette moto, avec ces réglages. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus de choses à trouver, et qu'il faudra comprendre ce qu'on peut ajuster, plutôt que changer beaucoup de choses."
L'an passé, Quartararo avait frôlé l'exploit à Silverstone puisqu'il menait largement l'épreuve lorsqu'un souci de holeshot device l'avait contraint à l'abandon. Il écarte déjà l'idée de reproduire de telles performances cette année et reste fidèle à sa nouvelle approche : se contenter du meilleur résultat possible.
"Je pense que la meilleure façon d'aborder le week-end de Silverstone est de faire comme l'an dernier. J'avais fait la pole, j'étais premier, et on sait ce qu'il s'est passé. Mais on n'a pas le potentiel pour se battre pour cette place cette année, donc c'est évidemment différent, mais je vais faire de mon mieux pour être rapide."
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