Usé par le projet Yamaha, Miller veut "retrouver le plaisir"

Alors que les constructeurs commencent à annoncer leurs pilotes pour la saison 2027, Jack Miller a peu de chances d'être au cœur de l'actualité au cours des prochains jours. L'Australien, revenu chez Pramac l'an passé pour les débuts de l'association avec Yamaha, devrait être remplacé par Izan Guevara la saison prochaine.

Signe que son avenir avec Yamaha s'écrit en pointillés, Miller a proposé ses services pour le test de la moto 2027 organisé lundi, alors qu'il est au cœur d'une période très intense avec quatre week-ends de course consécutifs, sa participation aux 8 Heures de Suzuka étant venue s'insérer entre trois épreuves en MotoGP.

Cependant Yamaha n'a pas souhaité sa présence lors de ce test. "Parce que je n'ai pas de boulot", a expliqué Miller en faisait référence à la saison 2027. "Ils ne voyaient pas le besoin."

Malgré des perspectives d'avenir réduites chez Pramac et des chances de rester sur la grille qui apparaissent faibles, Miller ne veut pas faire de vagues : "J'essaie de rester positif, de rester professionnel. J'essaie d'apporter des réponses honnêtes. J'essaie encore des choses multiples que personne n'a testées sur cette moto, mais c'est comme ça. Je suis dans une période de quatre courses en quatre semaines, donc une journée de moins sur la moto, ça pourrait être bien."

Jack Miller a peu de chances de continuer à piloter la Yamaha en 2027. Photo de: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

"Je n'ai jamais refusé de tester une pièce, je n'ai jamais refusé qu'un coéquipier me suive ou fasse quoi que ce soit", a-t-il ajouté. "J'essaie d'être aussi professionnel et honnête que possible. S'ils ne voient pas de valeur là-dedans, très bien."

De quoi sera fait l'avenir de Jack Miller ? "J'étudie mes options", a-t-il simplement répondu, en précisant qu'il n'est "pas encore" prêt à endosser un rôle de pilote d'essais : "Je veux courir. J'aime développer des motos mais je n'aime pas tourner en rond."

Une perte de motivation mais pas de regrets

La priorité de Miller est surtout de retrouver un projet qui lui permettra de se battre pour des résultats concrets. En 2025, il a découvert une Yamaha en difficulté qui a été remplacée par une toute nouvelle machine cette année, encore plus distancée puisque conçue autour d'un V4, avec pour principal objectif de permettre à la marque d'acquérir de l'expérience avec cette technologie en vue des nouvelles motos qui arriveront en 2027.

Miller estime avoir encore beaucoup à donner, mais il reconnaît que le manque de résultats devient pesant, alors qu'il a connu quatre fois la victoire en MotoGP : "Les deux dernières années n'ont pas été faciles. Je n'aime pas me battre avec les autres Yamaha en étant 15e, 16e, 17e et 18e. Je crois en mes compétences en tant que pilote, je sais ce que j'apporte à un projet."

"Je veux prendre la bonne décision pour, disons, retrouver le plaisir de la course parce qu'au final, j'aime piloter des motos plus que quiconque. Mais je n'aime pas piloter une moto en étant 15e, j'aime me battre pour des victoires dans le dernier tour et pour des podiums, pas pour un point."

Jack Miller regarde avec envie les motos de la concurrence... Photo de: Marc Fleury

"On verra de quoi l'avenir sera fait. Il reste beaucoup de courses cette saison et comme je l'ai dit au début de cette interview, je serai professionnel jusqu'à la fin, je donnerai toujours mon maximum en piste, et je prendrai le maximum. C'est la beauté de la course, des choses peuvent arriver, il n'y a pas de garantie. On peut toujours être surpris quand on prend la piste, le monde peut être surpris. Je garde ça à l'esprit."

Je ne changerais rien. J'ai eu une carrière fantastique jusqu'à présent.

Il y a un an, BMW avait offert une place à Jack Miller en WorldSBK. Il l'a finalement refusée quand Yamaha lui a proposé de rester, et il ne regrette pas ce choix malgré les difficultés : "Je ne regarde pas derrière moi. C'est la totalité de ce que j'ai fait dans ma carrière qui m'a mené où j'en suis, donc non. Je ne regarde pas derrière."

"Je fais toujours le meilleur boulot du monde, j'aime toujours mon boulot. Ce n'est pas comme si je disais que je n'aime pas mon travail. J'adore mon travail, je suis impatient de venir sur les courses, je suis impatient d'avoir cette sensation d'inconnu à chaque fois que les feux s'éteignent."

"On ne sait pas où on va finir. On ne savait pas qu'on serait dans le top 10 [au GP de Hongrie]. C'est comme ça en course, et c'est pour ça que j'aime tant ça. Je ne changerais rien. J'ai eu une carrière fantastique jusqu'à présent. Je n'ai que 31 ans."

Jack Miller reste fier de son parcours en MotoGP. Photo de: Pierre-Louis Le Mouëllic

"Je sens que je suis dans la meilleure forme de ma carrière, je crois qu'il y a encore énormément à donner. C'est comme quand on évoque l'idée d'être pilote d'essais : je ne suis pas prêt à être pilote d'essais. Même en étant remplaçant, il n'y a pas de garantie de faire une course. J'aime avoir un objectif en tête, quelque chose à atteindre."

Fabio Quartararo et Álex Rins, eux aussi sur le départ de Yamaha, ne cachent plus leur frustration. Miller s'était déjà dit compréhensif de la situation de Quartararo et il estime que chacun gère les frustrations de la saison actuelle à sa manière.

"Je ne vais pas commenter l'attitude des autres ou quoi que ce soit. Je sais juste ce que je fais et ce qui me concerne, et ce qui m'a toujours concerné. Je ne veux pas parler pour les autres parce que je pense qu'on peut dire que tout le monde vit une 'rupture', disons, différemment."