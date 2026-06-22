Pirelli passe un cap dans sa préparation avec le test des titulaires

Cette date du 22 juin marquait un nouveau tournant dans la préparation de Pirelli, avec une journée d'essais menée à Brno. Sur le circuit qui accueillait hier le GP de République tchèque, le manufacturier italien a accompagné les débuts de certains pilotes de course avec les pneus actuellement développés en vue de son arrivée en MotoGP la saison prochaine.

Sachant que Pirelli avait demandé aux cinq constructeurs de faire rouler au moins un pilote titulaire chacun, ils étaient une grosse dizaine à avoir été mobilisés. Aux côtés de quelques pilotes essayeurs, on trouvait Marc Márquez et Fermín Aldeguer pour Ducati, Marco Bezzecchi et Raúl Fernández pour Aprilia, Joan Mir et Luca Marini pour Honda, Toprak Razgatlioglu pour Yamaha et Pedro Acosta pour KTM.

Chaque marque pouvait chacun faire rouler deux motos. Parmi celles-ci se trouvaient des MotoGP actuelles de 1000cc mais adaptées au règlement technique de 2027 - c'est-à-dire avec moins de puissance, des éléments aérodynamiques réduits et sans holeshot device - ainsi que de véritables prototypes des 850cc en cours de développement pour la saison prochaine, ce qui représentait une découverte tout aussi importante pour les titulaires.

Pour des raisons contractuelles, ce test se déroulait à huis clos, et l'on devra se passer de photos des motos et de chronos. On sait néanmoins que la journée s'est déroulée sous un ciel clément, ensoleillé ce matin et plus nuageux en fin d'après-midi, mais avec une chaleur toujours bien présente comme elle l'a été tout au long du week-end.

Marc Márquez au test Pirellli avec Giorgio Barbier. Photo de : Pirelli

Le programme avait été validé en amont avec les constructeurs et l'IRTA (l'association des équipes) dans une volonté de maximiser la collecte de données et de bien évaluer l'ensemble des solutions proposées. Quinze composés au total avaient été prévus, dont dix pour les pneus slicks, à raison de cinq pneus avant (trois tendres et deux medium) et cinq pneus arrière (un tendre, deux medium et deux durs).

D'après les indications fournies ce soir par Pirelli, la présence des pilotes de course a permis d'intégrer de nouvelles informations à celles collectées par les pilotes essayeurs, lesquels avaient déjà entamé ce travail lors de tests privés menés depuis septembre l'an dernier, en poussant désormais plus loin le curseur de la performance.

"Je tiens à remercier les pilotes et les constructeurs pour leur coopération et leur enthousiasme pour un test si important dans notre parcours jusqu'au MotoGP", déclare Giorgio Barbier, directeur de la compétition moto pour Pirelli. "Le programme de roulage était exigeant, avec de nombreuses solutions à évaluer, après un week-end de course caractérisé par des températures élevées, et à quelques jours du prochain Grand Prix."

"Après les séances privées déjà effectuées avec les pilotes d'essais, nous avons également enfin pu recueillir un feedback utile de la part de plusieurs pilotes titulaires au sujet des pneus 2027 pour les futures motos de 850cc", poursuit le responsable.

Toprak Razgatlioglu a retrouvé les pneus Pirelli.

"Tous les constructeurs ont bouclé le programme sur lequel nous nous étions mis d'accord, avec des différences dans les programmes pour les deux motos afin de maximiser la collecte de données, et quelques pilotes ont également effectué des simulations de course sprint et des distances de course."

"La coopération avec les pilotes et les constructeurs reste très constructive et les développements avancent comme prévu. Les données recueillies aujourd'hui, ainsi que celles des tests privés, du test qui aura lieu en septembre après le GP d'Autriche et du test post-saison de Valence, seront fondamentales pour définir les dernières caractéristiques de la gamme 2027."

Ce travail va désormais se poursuivre en effet lors des prochains tests privés que vont mener les différents constructeurs, avant un nouveau test ouvert aux pilotes titulaires au mois de septembre, au Red Bull Ring. Une fois le championnat terminé, tout le monde utilisera les pneus Pirelli pour le premier test de l'intersaison, prévu le 1er décembre à Valence.