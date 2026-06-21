Tout ce qu'il faut savoir sur le test Pirelli organisé à Brno

Dix pilotes, cinq constructeurs et un nouveau manufacturier pneumatique : ce lundi, le circuit de Brno, l'un des meilleurs terrains de jeu du championnat par ses dimensions, la typologie de son tracé et la qualité de son asphalte, sera le théâtre d'un premier test officiel des pilotes titulaires MotoGP avec les futures machines de 850cc et les pneus Pirelli en cours de développement.

Les quelques privilégiés qui pourront prendre la piste marqueront une entrée un peu plus nette dans la nouvelle ère qui se prépare pour le championnat, autour d'un nouveau règlement technique qui vaudra pour les cinq prochaines années.

Qui pourra rouler lundi à Brno ?

Ce test sera réservé aux constructeurs, c'est-à-dire Ducati, Aprilia, KTM, Yamaha et Honda, qui ne feront pas nécessairement rouler des pilotes sous contrat pour la saison prochaine. Certains des hommes mobilisés sont des titulaires, d'autres des pilotes essayeurs.

On sait donc que Ducati sera représentée par Marc Márquez et Fermín Aldeguer ; Aprilia alignera Marco Bezzecchi et Raúl Fernández ; KTM fera rouler Pedro Acosta et Dani Pedrosa ; Honda a demandé à Joan Mir et Luca Marini de mener ce test en plus de son pilote d'essais Takaaki Nakagami ; enfin, Yamaha comptera sur Toprak Razgatlioglu et Augusto Fernández.

Un test à huis clos

Bien qu'il s'agisse d'un essai officiel, celui-ci se déroulera à huis clos à la demande expresse de Michelin, dont le contrat de fournisseur exclusif du MotoGP court jusqu'au 30 novembre et qui estime qu'aucune photo associant son remplaçant aux marques engagées en MotoGP ne doit être diffusée d'ici-là.

Le circuit ne sera donc pas accessible aux médias ni aux photographes, et les chronos ne seront pas communiqués. La journée débutera lundi à 9h et se poursuivra jusqu'à 13h, avant une pause déjeuner. Le roulage reprendra à 14h et se poursuivra jusqu'à 18h.

15 composés différents

Malgré le secret qui doit régner sur cette journée, Pirelli a diffusé ce dimanche un graphique présentant les grandes lignes des pneus qui seront mis à disposition des équipes.

Le manufacturier annonce par ce biais qu'une gamme de 15 pneus, comprenant sept pneus avant et huit pneus arrière, selon les caractéristiques suivantes :

Pneus slicks

- trois pneus avant tendres désignés par les spécifications 1, 2 et 3

- deux pneus avant medium de spécifications 1 et 2

- un pneu arrière tendre de spécification 1

- deux pneus arrière medium de spécification 1 et 2

- deux pneus arrière durs de spécification 1 et 2

Pneus pluie

- un pneu avant

- deux pneus arrière de spécification 1 et 2

Pneus intermédiaires

Une option qui fera son retour la saison prochaine après avoir été supprimée par Michelin il y a plusieurs années.

- un pneu avant

- un pneu arrière

L'objectif principal de cette journée est de recueillir un maximum de données et d'informations auprès du plus grand nombre possible de pilotes, afin de faire évoluer et de développer la gamme de pneus.

Le prochain test de ce type aura lieu au lendemain du GP d'Autriche, le 21 septembre au Red Bull Ring, et il sera cette fois ouvert aux équipes indépendantes. Ensuite, le rendez-vous sera pris pour le 1er décembre pour le premier test de l'intersaison 2027, organisé à Valence au surlendemain du dernier Grand Prix et, cette fois, accessible à tous les pilotes MotoGP.